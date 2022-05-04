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На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "безробіття".
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Великобританія: смерть через забруднення повітря? Швейцарія: кому потрібна енергія сонця? Албанія: афганські біженці застрягли в місцевому готелі. Північна Ірландія: куди виїжджає молодь? Ісландія: кому належить вулкан?
Лише один відсоток населення України відносить себе до середнього класу. 67 відсотків українців вважають себе бідними. Такі результати соцопитування Держстату. Чи справді в Україні немає середнього класу і як його порахувати?
Вони все життя мріяли стати пілотами. Але авіагалузь переживає нині глибоку кризу через пандемію. У 2021 році очікується на третину менше авіарейсів, ніж у 2020-му."Люфтганза", по суті, виставила майбутніх пілотів за двері.