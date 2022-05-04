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Безробіття

На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "безробіття".

Контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.

Як росіяни втрачають роботу через санкції та відхід західних фірм

Як росіяни втрачають роботу через санкції та відхід західних фірм 04.05.2022

Тисячі росіян втрачають роботу через санкції та відхід західних компаній з країни після нападу РФ на Україну. DW зібрала історії молодих жителів Росії, котрі залишились без роботи.
Українським біженцям у Німеччині підвищать соціальну допомогу

Українським біженцям у Німеччині підвищать соціальну допомогу 29.04.2022

З червня українцям, які шукають у Німеччині захисту від війни, буде надано кращий рівень соціального захисту і підтримку у пошуку роботи. Це передбачено урядовим законопроєктом, який невдовзі розгляне Бундестаг.

Біженці-заробітчани: хто потрібен в тилу і кого бракує Польщі? (22.04.2022) 22.04.2022

Кожен другий українець через війну залишився без роботи, а тисячі людей - втратили все, що мали. Як українські біженці починають життя з чистого аркуша? Які професії потрібні? І яких заробітчан чекають у Польщі?

Війна і безробіття: що робити українцям, які залишилися без роботи (13.04.2022) 13.04.2022

У перші ж тижні війни сотні тисяч українців залишилися без роботи, а працедавці заморозили свою роботу. На що їм жити і як стримати безробіття та проблеми на ринку праці?
Профспілки Німеччини виступили проти енергетичного ембарго Росії

Профспілки Німеччини виступили проти енергетичного ембарго Росії 30.03.2022

Припинення імпорту енергоносіїв із Росії загрожує стрімким зростанням безробіття в ФРН, заявив член правління DGB Керцель. Ембарго навряд чи допоможе припинити війну РФ проти України, вважають у німецьких профспілках.
Смерть дитини через забруднене повітря? - Європа у фокусі (15.11.2021)

Смерть дитини через забруднене повітря? - "Європа у фокусі" (15.11.2021) 15.11.2021

Великобританія: смерть через забруднення повітря? Швейцарія: кому потрібна енергія сонця? Албанія: афганські біженці застрягли в місцевому готелі. Північна Ірландія: куди виїжджає молодь? Ісландія: кому належить вулкан?
3,5 замість 4 відсотків: МВФ погіршив прогноз зростання економіки України

3,5 замість 4 відсотків: МВФ погіршив прогноз зростання економіки України 12.10.2021

За відкорегованим прогнозом МВФ, економіка України за підсумками 2021 року зросте лише на 3,5 відсотка, а не на чотири, як прогнозували раніше.

Рівень життя в Україні: 67% українців бідні? (відео)

Рівень життя в Україні: 67% українців бідні? (відео) 12.08.2021

Лише один відсоток населення України відносить себе до середнього класу. 67 відсотків вважають себе бідними. Такі результати соцопитування Держстату. Чи справді в Україні немає середнього класу і як його порахувати?

Рівень життя в Україні: суцільні злидні без середнього класу? (11.08.2021) 11.08.2021

Лише один відсоток населення України відносить себе до середнього класу. 67 відсотків українців вважають себе бідними. Такі результати соцопитування Держстату. Чи справді в Україні немає середнього класу і як його порахувати?

Зеленський про "польські зарплати" в Україні (20.05.2021) 20.05.2021

Зарплата у багатьох містах України наближається до заробітку, який українці можуть отримувати у Польщі. Про це заявив президент України Володимир Зеленський на пресконференції щодо підсумків своїх 2 років при владі.

Жінки на ринку праці Німеччини: нижчі зарплати та вище безробіття

Жінки на ринку праці Німеччини: нижчі зарплати та вище безробіття 07.03.2021

Внаслідок пандемії у Німеччині жінки частіше втрачали роботу, ніж чоловіки. Також жінки все ще заробляють значно менше у порівнянні з чоловіками.
Люфтганзі більше не потрібні пілоти? (відео)

"Люфтганзі" більше не потрібні пілоти? (відео) 15.02.2021

Пандемія коронавірусу поставила під загрозу не лише робочі місця пілотів, але й перекреслила плани тих, хто все життя мріяв літати.

Чому "Люфтганза" виставила майбутніх пілотів за двері (12.02.2021) 12.02.2021

Вони все життя мріяли стати пілотами. Але авіагалузь переживає нині глибоку кризу через пандемію. У 2021 році очікується на третину менше авіарейсів, ніж у 2020-му."Люфтганза", по суті, виставила майбутніх пілотів за двері.
Пандемія COVID-19 спричинила втрату чверті мільярда робочих місць - звіт МОП

Пандемія COVID-19 спричинила втрату чверті мільярда робочих місць - звіт МОП 25.01.2021

Це вчетверо більше, ніж у часи фінансової кризи 2008-2009 років, зазначають у Міжнародній організації праці.
Як безробітні у Німеччині дарують іграшкам друге життя

Як безробітні у Німеччині дарують іграшкам друге життя 11.01.2021

Що робити з непотрібними іграшками? У Гамбурзі придумали, як дати їм нове життя, потішити дітей і допомогти безробітним.
Австрійська міністерка подала у відставку після закидів у плагіаті

Австрійська міністерка подала у відставку після закидів у плагіаті 10.01.2021

Міністерці у справах сім'ї та праці Австрії Крістіне Ашбахер закидали плагіат щонайменше п'ятої частини тексту її дисертації. Після таких докорів вона оголосила свою відставку.
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