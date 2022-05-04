Безробіття

Біженці-заробітчани: хто потрібен в тилу і кого бракує Польщі? (22.04.2022)

Кожен другий українець через війну залишився без роботи, а тисячі людей - втратили все, що мали. Як українські біженці починають життя з чистого аркуша? Які професії потрібні? І яких заробітчан чекають у Польщі?