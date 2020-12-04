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Безробіття в Україні

На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "безробіття в Україні".

Контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.

Українських шахтарів залишать без роботи: туризм замість шахт (03.12.2020) 04.12.2020

Усі збиткові державні шахти в Україні ліквідують, виставлять на продаж чи змінять їхнє призначення до 2030 року. Пілотний проєкт туристичного кластеру в одній із копалень Червонограду вже у розробці. Але що буде з шахтарями? Дивіться репортаж DW з-під землі. 

Автобуси виходять на маршрути: за яких правил та чи надовго? (відео)

Автобуси виходять на маршрути: за яких правил та чи надовго? (відео) 15.05.2020

Автобусні перевізники місяць вимагали від влади дозволити пасажирські перевезення. Уряд пообіцяв відкрити міжміські сполучення з 22 травня. За яких правил в умовах карантинних обмежень запрацює транспорт та чи надовго?
В Україні з початку карантину зросла кількість безробітних - Шмигаль

В Україні з початку карантину зросла кількість безробітних - Шмигаль 13.05.2020

Після запровадження карантинних обмежень в Україні кількість безробітних зросла майже на 200 тисяч осіб, повідомив український прем'єр-міністр Денис Шмигаль.
Кількість безробітних в Україні зросла майже на 50 відсотків

Кількість безробітних в Україні зросла майже на 50 відсотків 05.05.2020

Станом на початок травня безробіття в Україні збільшилося на 48 відсотків у порівнянні з минулим роком, заявили в Державному центрі зайнятості.
Під час карантину в Україні на третину збільшилася кількість безробітних

Під час карантину в Україні на третину збільшилася кількість безробітних 18.04.2020

На сьогодні статус безробітного в Україні мають близько 400 тисяч людей. Мінімальна допомога із безробіття становить тисячу гривень.

В Україні після початку карантину зросла кількість зареєстрованих безробітних

В Україні після початку карантину зросла кількість зареєстрованих безробітних 16.04.2020

Після запровадження карантину через пандемію COVID-19 понад 89 тисяч українців офіційно зареєструвалися як безробітні у службі зайнятості. Водночас Торгово-промислова палата наводить інші дані.
Українська економіка на карантині: чого від Зеленського хочуть підприємці (відео)

Українська економіка на карантині: чого від Зеленського хочуть підприємці (відео) 01.04.2020

Підприємці закликають владу терміново приймати антикризові закони. Якої підтримки нагально потребує бізнес від держави, щоб зупинити епідемію банкрутств?

Економіка на карантині: чого хочуть українські підприємці від Зеленського? (01.04.2020) 01.04.2020

Через епідемію коронавірусу та карантин в Україні від 30 до 50% українських підприємств малого та середнього бізнесу можуть стати банкрутами. Близько півмільйона українців поповнять лави безробітних. Підприємці закликають владу терміново приймати антикризові закони. Якої підтримки вони потребують насамперед?
Як коронавірус вдарить по кишені українця? (відео)

Як коронавірус вдарить по кишені українця? (відео) 13.03.2020

Курс гривні, повернення в Україну заробітчан з Італії та інших країн ЄС, скорочення робочих місць. Як паніка навколо коронавірусу та початок економічної кризи у світі може вплинути на гаманці українців?

Як жінки можуть збагатити українську економіку (відео)

Як жінки можуть збагатити українську економіку (відео) 06.11.2019

Економіка України може отримати від 7 до 23 млрд доларів, якщо до роботи стануть жінки, які зараз не працюють. Що заважає їм вийти на роботу та як усунути ці перепони?
Українські заробітчани переорієнтувалися з Росії на Польщу (відео)

Українські заробітчани переорієнтувалися з Росії на Польщу (відео) 09.01.2019

Через безвіз та війну на Донбасі дедалі більше українців обирають для заробітків не Росію, а Європу, зокрема Польщу. Про життя на дві країни - репортаж DW з Волині.
Німеччина відкривається для трудових мігрантів - у тому числі і з України

Німеччина відкривається для трудових мігрантів - у тому числі і з України 04.10.2018

Партії правлячої коаліції в Німеччині погодили основні положення майбутнього імміграційного закону. Деталі ще уточнюватимуться, але головне вже зрозуміло: ФРН перетворюється на класичну імміграційну країну.

Заробітчани з України: куди і на які роботи вони їздять? (04.09.2018) 04.09.2018

Щороку за кордон виїжджають близько одного мільйона українців, заявив міністр закордонних справ України Павло Клімкін. Куди українці виїжджають на заробітки і чим займаються за кордоном?
На заробітки за кордон: плюси і мінуси для економіки України (відео)

На заробітки за кордон: плюси і мінуси для економіки України (відео) 10.08.2018

Трудова міграція з України загрожує економіці, вважає голова Ради НБУ Богдан Данилишин. Куди українці виїжджають на заробітки і чим займаються за кордоном?

Заробітчани з України: куди і на які роботи вони їздять? (10.08.2018) 10.08.2018

Трудова міграція з України загрожує економіці, вважає голова Ради НБУ Богдан Данилишин. Куди українці виїжджають на заробітки і чим займаються за кордоном?

Рева: Після запровадження безвізу в Україні зменшилося безробіття

Рева: Після запровадження "безвізу" в Україні зменшилося безробіття 28.12.2017

Міністр соціальної політики України Андрій Рева пояснює зменшення безробіття в Україні запровадженням "безвізу" з ЄС. При цьому "безвіз" не дає права на працевлаштування в країнах ЄС.
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