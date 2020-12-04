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На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "безробіття в Україні".
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Усі збиткові державні шахти в Україні ліквідують, виставлять на продаж чи змінять їхнє призначення до 2030 року. Пілотний проєкт туристичного кластеру в одній із копалень Червонограду вже у розробці. Але що буде з шахтарями? Дивіться репортаж DW з-під землі.
Через епідемію коронавірусу та карантин в Україні від 30 до 50% українських підприємств малого та середнього бізнесу можуть стати банкрутами. Близько півмільйона українців поповнять лави безробітних. Підприємці закликають владу терміново приймати антикризові закони. Якої підтримки вони потребують насамперед?