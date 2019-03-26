Безпілотний автомобіль

Китай: успішний шлях від плагіатора до інноватора

До 2050 року Китай хоче стати світовим лідером у галузі високих технологій. Та для цього країні спочатку треба стати світовим чемпіоном з інновацій. Поки що шлях Китаю до мети дуже успішний.