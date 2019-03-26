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Безпілотний автомобіль

На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "безпілотний автомобіль".

Контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.

У німецькому місті на маршрут вийдуть самокеровані автобуси

У німецькому місті на маршрут вийдуть самокеровані автобуси 26.03.2019

У німецькому місті Монгайм-на-Рейні восени цього року мають вийти на маршрут самокеровані електричні автобуси.

Анґелу Меркель спантеличило летюче таксі (06.12.2018) 06.12.2018

На виставці цифрової індустрії Анґелі Меркель представили летюче таксі. Канцлерка, фізик за освітою, була по-справжньому вражена технологіями майбетнього.

Китай: успішний шлях від плагіатора до інноватора

Китай: успішний шлях від плагіатора до інноватора 19.11.2018

До 2050 року Китай хоче стати світовим лідером у галузі високих технологій. Та для цього країні спочатку треба стати світовим чемпіоном з інновацій. Поки що шлях Китаю до мети дуже успішний.

Трамвай-безпілотник тестують у Німеччині (відео)

Трамвай-безпілотник тестують у Німеччині (відео) 21.09.2018

Трамвай без водія. Він може розпізнавати пішоходів, автомобілі, сигнали світлофора і дорожні знаки. А також зупиняється на потрібних зупинках і чекає, поки усі пасажири зайдуть до салону.

Майбутнє настало: самокеровані автомобілі в Німеччині

Майбутнє настало: самокеровані автомобілі в Німеччині 26.06.2017

У Німеччині готують законодавчу базу для запуску руху на дорогах автомобілів-безпілотників. При цьому виникає чимало запитань стосовно безпеки.

Хто нестиме відповідальність за рішення роботів? (21.06.2017) 21.06.2017

Машини з автопілотом, роботи-няньки, розумні будинки та автономна зброя - усі ці прилади вже існують. І запрограмовані ухвалювати рішення без допомоги людини. Але хто нестиме відповідальність за такі "рішення", з точки зору етики та права?
Комп'ютерний ярмарок CeBIT: усе з усім пов'язане мережею

Комп'ютерний ярмарок CeBIT: усе з усім пов'язане мережею 20.03.2017

Усепроникні інтернет-технології зробили комп'ютерний ярмарок CeBIT схожим на інші галузеві ярмарки. Однак саме цей захід змушує відвідувачів замислитись над майбутнім економіки.

Автобуси без водіїв у Парижі: безпечні, але повільні (30.01.2017) 30.01.2017

У Парижі запустили два безпілотні автобуси, які курсуватимуть окремою смугою між двома вокзалами міста.

Норвегія планує дозволити тестування самокерованих автомобілів

Норвегія планує дозволити тестування самокерованих автомобілів 22.12.2016

Уряд країни розраховує на ухвалення навесні наступного року закону, що дозволить тестування самокерованих авто.

До 2021 року в Гамбурзі з'являться автобуси без водіїв

До 2021 року в Гамбурзі з'являться автобуси без водіїв 17.12.2016

До 2021 року на пілотних маршрутах у місті тестуватимуть самохідні автобуси. А нова лінія метро, яку почнуть будувати того ж року, також буде пристосована для потягів без водіїв.
Самокеровані автомобілі Google відтепер розроблятиме підрозділ Waymo

Самокеровані автомобілі Google відтепер розроблятиме підрозділ Waymo 13.12.2016

Американський технологічний гігант Google обіцяє, що його новий підрозділ змінить майбутнє автотранспорту.

У Сінгапурі випробовують безпілотне таксі (25.08.2016) 25.08.2016

У порівнянні з фірмами Uber чи Google стартап NuTonomy - карлик. Проте коли йдеться про безпілотні таксі, це підприємство з Сінгапуру випереджає усіх.

Daimler представив автобус майбутнього (20.07.2016) 20.07.2016

Через рік конструювання Daimler презентував безпілотний автобус. Без втручання водія автобус під’їжджає до зупинки, відчиняє й зачиная двері, пропускає пішоходів. Поки це лише прототип, утім у нього блискуче майбутнє, переконані в Daimler.

Чи безпечно їздити у самокерованих автомобілях? (25.01.2016) 25.01.2016

Тести самокерованих автомобілів показують, що втручання водія все ж необхідне.

Ципрас втрачає підтримку греків - DW Новини (18.09.2015) 18.09.2015

Провідні автовиробники оцінюють перспективи українського ринку. В Росії створюють власне рейтингове агентство.