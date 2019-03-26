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На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "безпілотний автомобіль".
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Машини з автопілотом, роботи-няньки, розумні будинки та автономна зброя - усі ці прилади вже існують. І запрограмовані ухвалювати рішення без допомоги людини. Але хто нестиме відповідальність за такі "рішення", з точки зору етики та права?
Через рік конструювання Daimler презентував безпілотний автобус. Без втручання водія автобус під’їжджає до зупинки, відчиняє й зачиная двері, пропускає пішоходів. Поки це лише прототип, утім у нього блискуче майбутнє, переконані в Daimler.