Безпритульні тварини: як цю проблему вирішують німці (відео)

Чому в Німеччині майже немає безпритульних тварин? Вирішити цю проблему німцям вдалося завдяки чітким правилам утримання домашніх тварин та небайдужості суспільства. Дивіться, як це функціонує.
У Бонні й околицях знаходять від шести до восьми собак щомісяця, розповідає співробітниця притулку для тварин Реґіна Радемехерс. Більшість забирають господарі, від яких пес міг просто втекти під час прогулянки. Для решти відносно швидко знаходять нових хазяїв. Утім, собаку з притулку дадуть далеко не кожному. Дивіться, чому в Німеччині майже немає безпритульних тварин, у нашому відео:
Понад десять років одесити за підтримки німецьких захисників тварин рятують, лікують та дбають про чотирилапих безхатченків в Одесі. Що вдалося змінити за цей час? (21.08.2017)
Новий законопроект, поданий у Верховну Раду, в разі ухвалення зобов'яже українців реєструвати хатніх тварин та запровадить жорсткі штрафи за порушення правил їхнього утримання. (25.10.2017)