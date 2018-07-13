Безпритульні тварини: як цю проблему вирішують німці (відео)

У Бонні й околицях знаходять від шести до восьми собак щомісяця, розповідає співробітниця притулку для тварин Реґіна Радемехерс. Більшість забирають господарі, від яких пес міг просто втекти під час прогулянки. Для решти відносно швидко знаходять нових хазяїв. Утім, собаку з притулку дадуть далеко не кожному. Дивіться, чому в Німеччині майже немає безпритульних тварин, у нашому відео: