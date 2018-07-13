 Безпритульні тварини: як цю проблему вирішують німці (відео) | Новини й аналітика зі світу політики: оцінки, прогнози, коментарі з Німеччини та Європи | DW | 13.07.2018

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Політика й суспільство

Безпритульні тварини: як цю проблему вирішують німці (відео)

Чому в Німеччині майже немає безпритульних тварин? Вирішити цю проблему німцям вдалося завдяки чітким правилам утримання домашніх тварин та небайдужості суспільства. Дивіться, як це функціонує.

В Німеччині кожна собака повинна бути зареєстрована та мати чіп, за яким господаря легко встановити

В Німеччині кожна собака повинна бути зареєстрована та мати чіп, за яким господаря легко встановити

У Бонні й околицях знаходять від шести до восьми собак щомісяця, розповідає співробітниця притулку для тварин Реґіна Радемехерс. Більшість забирають господарі, від яких пес міг просто втекти під час прогулянки. Для решти відносно швидко знаходять нових хазяїв. Утім, собаку з притулку дадуть далеко не кожному. Дивіться, чому в Німеччині майже немає безпритульних тварин, у нашому відео:

 

 

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Німці рятують безпритульних тварин в Одесі (відео)

Понад десять років одесити за підтримки німецьких захисників тварин рятують, лікують та дбають про чотирилапих безхатченків в Одесі. Що вдалося змінити за цей час? (21.08.2017)  

Чотирилапа паспортизація: як в Україні хочуть контролювати домашніх тварин

Новий законопроект, поданий у Верховну Раду, в разі ухвалення зобов'яже українців реєструвати хатніх тварин та запровадить жорсткі штрафи за порушення правил їхнього утримання. (25.10.2017)  

Спа для собак та інші незвичні розваги для ваших улюбленців

Власники собак частіше залучають домашніх улюбленців до своїх розваг, ніж можна було би подумати. Прогулянки або біг за паличкою - це занадто традиційно. Сьогодні у моді для чотириногих друзів - серфінг та танці. (25.10.2017)  

Докладно

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