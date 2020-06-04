 Безперешкодний доступ до водойм: чи діє закон? (відео) | Новини й аналітика зі світу політики: оцінки, прогнози, коментарі з Німеччини та Європи | DW | 04.06.2020

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Політика й суспільство

Безперешкодний доступ до водойм: чи діє закон? (відео)

Вільний доступ громадян до узбережжя водойм гарантує українське законодавство. Та чи зникли численні забудови та паркани уздовж річок? DW з’ясовувала, як наразі виглядає боротьба за Дніпро у Києві.

Чи зникли численні забудови та паркани уздовж Дніпра? (picture-alliance/dpa/Tass/V. Falin)

Чи зникли численні забудови та паркани уздовж Дніпра?

Новий закон про безперешкодний доступ до води повноцінно ще не встиг запрацювати через епідемію коронавірусу. Напередодні національного карантину Київська міська державна адміністрація встигла розробити алгоритм його реалізації. Інспектори з благоустрою районних держадміністрацій  і комунального підприємства "Плесо", що відповідає за земельні ділянки біля водойм, виносять попередження. У разі відсутності реакції з боку власників і після юридичної перевірки проводиться демонтаж незаконних споруд комунальним підприємством "Київблагоустрій ". DW з’ясовувала, як наразі виглядає боротьба за Дніпро у Києві:

 

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Докладно

Чи зникли численні забудови та паркани уздовж Дніпра? (picture-alliance/dpa/Tass/V. Falin)

Безперешкодний доступ до водойм: чи діє закон? (відео)

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