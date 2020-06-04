Безперешкодний доступ до водойм: чи діє закон? (відео)

Вільний доступ громадян до узбережжя водойм гарантує українське законодавство. Та чи зникли численні забудови та паркани уздовж річок? DW з’ясовувала, як наразі виглядає боротьба за Дніпро у Києві.
Новий закон про безперешкодний доступ до води повноцінно ще не встиг запрацювати через епідемію коронавірусу. Напередодні національного карантину Київська міська державна адміністрація встигла розробити алгоритм його реалізації. Інспектори з благоустрою районних держадміністрацій і комунального підприємства "Плесо", що відповідає за земельні ділянки біля водойм, виносять попередження. У разі відсутності реакції з боку власників і після юридичної перевірки проводиться демонтаж незаконних споруд комунальним підприємством "Київблагоустрій ". DW з’ясовувала, як наразі виглядає боротьба за Дніпро у Києві:
В Україні цього року не було традиційної весняної повені. Водосховища не наповнились, тому в деяких містах вже готуються до обмежень подачі води. Що відбувається з прісноводними річками? І чи лише природа винна? (06.05.2020)
Спортсмен Михайло Романишин здійснив 37-денний заплив заради порятунку Дніпра та інших річок. У цьому йому допомагають активісти з проекту "Водна ініціатива +" за підтримки ЄС. Дивіться у проекті DW #LocalHeroes. (31.10.2019)
Кліматологи застерігають: Україні необхідно вже зараз готуватися до нового клімату та пов’язаних з ним викликів - аномальних стихійних явищ, посухи, забруднення повітря та нових захворювань. Дивіться, як саме. (11.03.2020)