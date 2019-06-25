Безпекові переговори США, Ізраїлю та Росії: у центрі уваги - Іран та Сирія

В Єрусалимі у вівторок, 25 червня, відбулися переговори між представниками США, Росії та Ізраїлю щодо ситуації в Перській затоці та Сирії. У зустрічі взяли участь радник президента США з національної безпеки Джон Болтон, глава Ради національної безпеки Ізраїлю Меїр Бен-Шаббат та секретар Ради безпеки РФ Микола Патрушев. Переговори у такому форматі відбувалися вперше.

Сторони обговорили, зокрема, ситуацію в Сирії. Як зазначив у вітальному слові перед початком переговорів прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху, спільною метою трьох країн є виведення усіх іноземних військ з Сирії, які увійшли в країну з 2011 року, коли там почалася громадянська війна. "Всі ми хотіли б бачити мирну, стабільну та безпечну Сирію. (…) Це буде добре для Росії, добре для Сполучених Штатів, добре для Ізраїлю, і я можу додати, добре для Сирії", - сказав Нетаньяху, цитує агенція dpa. Він також наголосив, що Ізраїль сотні разів намагався зашкодити Ірану укріпитися в Сирії, у той час як Тегеран закликав до знищення Ізраїля.

Важливою темою переговорів стала і криза навколо Ірану. У цьому питанні існують суттєві розбіжності у поглядах між США та Росією. Перед початком зустрічі Джон Болтон назвав Іран джерелом "войовничості та агресії" на Близькому Сході. Він звернув увагу на мовчання Тегерана у відповідь на пропозицію переговорів з боку Вашингтоном. "Президент тримає відкритими двері для реальних переговорів", - зазначив він, цитує агенція AFP.

Утім, представник російської сторони Микола Патрушев після зустрічі наголосив зокрема, що американський безпілотник, через збиття якого минулого тижня загострилося протистояння, був збитий саме над територією Ірану. "У мене є інформація міністерства оборони РФ, що цей безпілотник перебував у повітряному просторі Ірану. Якихось інших доказів ми не отримували", - зазначив Патрушев, цитує агенція "Інтерфакс".

Напруженість між США та Іраном останнім часом посилилася. 20 червня іранське військове формування Корпус вартових Ісламської революції (КВІР) збило американський безпілотник RQ-4 Global Hawk вартістю понад 100 мільйонів доларів. У КВІР заявили, що безпілотний літальний апарат був збитий у повітряному просторі Ірану. Натомість у Пентагоні наголосили, що збиття сталося в міжнародному повітряному просторі над Ормузькою протокою, котра з'єднує Оманську затоку з Перською затокою.

У відповідь на збиття безпілотника Трамп був готовий обстріляти Іран. Він відмовився від удару в останню мить, оскільки внаслідок цього могло загинути 150 людей, що "було б непропорційно збиттю безпілотника".