Безкоштовні пологи в Україні: чи справді держава за все платить (відео)

Кошти за кожні пологи лікарням компенсує Національна служба здоров’я України. За природні пологи держава платить 8 200 гривень. У випадку кесаревого розтину, передчасних пологів чи пологів з ускладненнями передбачено компенсацію від 20 до майже 100 тисяч гривень. На державному рівні затверджено перелік послуг, які лікарня надає породіллям і малюкам. Так званий гарантований пакет меддопомоги передбачає оплату роботи медиків у пологовому залі, включно з анестезією та усіма необхідними препаратами, спільне перебування в палаті, а в разі необхідності й реанімацію. Як це працює на практиці?