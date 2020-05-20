Безкоштовні пологи в Україні: чи справді держава за все платить (відео)

Попри конституційно гарантовану безкоштовну медицину в Україні багато мам про безкоштовні пологи і не мріяли. З другим етапом медреформи це мало стати реальністю. Чи справді безкоштовні пологи тепер гарантовані державою?
Кошти за кожні пологи лікарням компенсує Національна служба здоров’я України. За природні пологи держава платить 8 200 гривень. У випадку кесаревого розтину, передчасних пологів чи пологів з ускладненнями передбачено компенсацію від 20 до майже 100 тисяч гривень. На державному рівні затверджено перелік послуг, які лікарня надає породіллям і малюкам. Так званий гарантований пакет меддопомоги передбачає оплату роботи медиків у пологовому залі, включно з анестезією та усіма необхідними препаратами, спільне перебування в палаті, а в разі необхідності й реанімацію. Як це працює на практиці?
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