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Башар Асад - президент Сирії. На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "Башар Асад".
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24 години на добу добровольці в Ідлібі намагаються відстежити старти з аеродромів військ Асада і його союзників, зокрема Росії, аби попередити місцеве населення про можливу небезпеку. Умови життя у місті жахливі…