Башар Асад

Росія п'ять років воює в Сирії і йти не збирається

Восени 2015 року Росія активно долучилася до воєнних дій у Сирії, формально - для боротьби з тероризмом ІД. Чого вдалося досягти Москві та яку ціну вона заплатила? І водночас - що Росії за цей час не вдалося?