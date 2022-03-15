Познайомтесь з новою DW

Скористайтесь ексклюзивною можливістю ознайомитися з бета-версією нової DW. Своєю думкою Ви можете нам допомогти зробити нову DW ще кращою.

Відвідати нову DW

Ми використовуємо файли Cookie, щоб надавати вам персоналізовану інформацію. Більше інформації - в Положеннях про захист персональних даних.

Більше інформації Ок
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

Башар Асад

Башар Асад - президент Сирії. На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "Башар Асад".

Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.

Росія масово вербує в Сирії найманців для війни в Україні - ЗМІ

Росія масово вербує в Сирії найманців для війни в Україні - ЗМІ 15.03.2022

За даними спостерігачів, росіяни обіцяють платити сирійцям по 1100 доларів на місяць за участь у війні в Україні.

Сирія: в Ідлібі та Алеппо через снігопади погіршилась гуманітарна ситуація

Сирія: в Ідлібі та Алеппо через снігопади погіршилась гуманітарна ситуація 25.01.2022

Від снігу та низьких температур у північносирійському регіоні постраждали десятки тисяч людей. Намети внутрішніх біженців пошкоджені або зруйновані. В ООН кажуть про "сцени жаху".

Четвертий термін для Башара Асада: правитель Сирії склав присягу

Четвертий термін для Башара Асада: правитель Сирії склав присягу 17.07.2021

Згідно з офіційними даними, Башар Асад набрав на виборах 95,1 відсотка голосів. Сирійська опозиція назвала вибори "фарсом". США та країни Європи також закликали не визнавати їхні результати.
Євросоюз не визнає підсумки президентських виборів в Сирії

Євросоюз не визнає підсумки президентських виборів в Сирії 28.05.2021

Вибори в Сирії не були "ні вільними, ні чесними", заявив верховний дипломат ЄС Жозеп Боррель. Башар Асад переміг на них з офіційним результатом у понад 95 відсотків голосів.
У США та Європі розкритикували проведення виборів у Сирії

У США та Європі розкритикували проведення виборів у Сирії 26.05.2021

Міністри закордонних справ США та чотирьох країн Європи назвали вибори, які 26 травня проходять у Сирії, "ані вільними, ані чесними" і закликали світову спільноту не визнавати їх результати.

У Сирії призначили президентські вибори на травень

У Сирії призначили президентські вибори на травень 18.04.2021

Очікується, що у них візьме участь нинійшній правитель країни Башар Асад, який керує Сирією з 2000 року. На попередніх виборах, які провели лише на підконтрольних уряду територіях, Асад отримав 88,7 відсотка голосів.
Башар Асад та його дружина заразилися коронавірусом

Башар Асад та його дружина заразилися коронавірусом 08.03.2021

Правитель Сирії Башар Асад та його дружина Асма отримали позитивний результат тесту на коронавірус.
Війна у Сирії: уряд відповідальний за десятки тисяч зниклих безвісти

Війна у Сирії: уряд відповідальний за десятки тисяч зниклих безвісти 01.03.2021

Від початку війни у Сирії 10 років тому тисячі людей піддавались катуванням та сексуальному насильству, десятки тисяч зникли безвісти. Такі дані оприлюднили в ООН.
Суд у Німеччині ув'язнив співробітника сирійської спецслужби за катування

Суд у Німеччині ув'язнив співробітника сирійської спецслужби за катування 24.02.2021

Німецький суд визнав Ейяда А. винним у сприянні та підбурюванні до злочинів проти людства через катування та незаконне ув'язнення демонстрантів у Сирії. Обвинувачений працював на спецслужби режиму Башара Асада.
Хімзброя у Сирії: чи зможе Німеччина звинуватити Асада у воєнних злочинах?

Хімзброя у Сирії: чи зможе Німеччина звинуватити Асада у воєнних злочинах? 27.11.2020

У ФРН з'ясовують причетність режиму Асада до застосування хімічної зброї у Сирії. DW отримала ексклюзивний доступ до конфіденційних документів цього важливого розслідування. Що у них?

Війна в Сирії: як активісти відстежують авіаудари Асада і Путіна (16.10.2020) 16.10.2020

24 години на добу добровольці в Ідлібі намагаються відстежити старти з аеродромів військ Асада і його союзників, зокрема Росії, аби попередити місцеве населення про можливу небезпеку. Умови життя у місті жахливі…

Лісові пожежі у Сирії: евакуюють десятки тисяч людей

Лісові пожежі у Сирії: евакуюють десятки тисяч людей 13.10.2020

Десятки тисяч людей змушені залишити свої домівки через нищівні лісові пожежі у Сирії. В ООН тим часом вказують на зростання кількості природних лих.
Росія п'ять років воює в Сирії і йти не збирається

Росія п'ять років воює в Сирії і йти не збирається 30.09.2020

Восени 2015 року Росія активно долучилася до воєнних дій у Сирії, формально - для боротьби з тероризмом ІД. Чого вдалося досягти Москві та яку ціну вона заплатила? І водночас - що Росії за цей час не вдалося?
Файли FinCEN: чи мають санкції сенс?

Файли FinCEN: чи мають санкції сенс? 25.09.2020

Санкції - популярний інструмент захисту національних інтересів, особливо у США. Однак файли FinCEN демонструють - сумнівні схеми і допомога банків дозволяють обходити обмеження.
На виборах у Сирії перемогла партія Асада

На виборах у Сирії перемогла партія Асада 22.07.2020

На парламентських виборах на підконтрольній режиму Башара Асада території Сирії очікувано перемогла коаліція його партії із союзниками. Опозиція не визнає результати виборів. У США назвали ці вибори зрежисованими.
У Сирії втретє з початку війни відбуваються парламентські вибори

У Сирії втретє з початку війни відбуваються парламентські вибори 19.07.2020

На контрольованій Башаром Асадом території Сирії проводять вибори до парламенту. Вже втретє з початку війни в країні.
Інші статті