Бахчисарайська справа "Хізб ут-Тахрір": у РФ винесли вироки

Російський Північно-Кавказький окружний військовий суд у понеділок, 24 грудня, виніс обвинувальний вирок чотирьом особам за участь у осередку забороненої в РФ ісламської організації "Хізб ут-Тахрір" у кримському Бахчисараї. Про це інформує агенція "Інтерфакс-АВН" з посиланням на прес-службу суду.

За версією російського слідства, в грудні 2015 Енвер Мамутов організував в Бахчисараї осередок організації "Хізб ут-Тахрір", яку в Росії визнано терористичною, і залучив до неї Рустема Абільтарова, Зеврі Абсеітова та Ремзі Меметова. Енвер Мамутов, як стверджує звинувачення, проводив збори членів осередку і залучав до нього нових прихильників. Підсудних звинуватили в організації діяльності терористичної організації та спробах насильницького захоплення влади. Мамутова засудили до 17 років колонії суворого режиму, інших - до дев'яти років.

За словами Сергія Легостова, котрий є адвокатом одного з засуджених, жоден з обвинувачених не визнав свою провину. Захист має намір оскаржити вирок.

Син одного з засуджених у справі "Хізб ут-Тахрір" Ремзі Меметова, координатор обєднання "Кримська солідарність" Ділявер Меметов напередодні записав відеозвернення, в якому відкинув всі звинувачення проти свого батька та інших трьох кримських татар.

"Сьогодні цих людей звинувачують у тероризмі і насильницькому захопленні влади. Всі ці огульні звинувачення на їхню адресу побудовані лише на свідченнях лжесвідків та експертизах, які не витримують жодної критики", - заявив Меметов у зверненні, яке опублікував у Facebook.