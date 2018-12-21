Баухаус для "чайників": що треба знати про легендарну школу (фотогалерея)

Баухаус для "чайників": що треба знати про легендарну школу

Нацисти закрили школу

У 1925 році влада Веймара припинила надавати субсидії авангардній школі, і та перебралась до Дессау, у нову будівлю, зведену за проектом Ґропіуса. У 1931 році школа переїхала до Берліна, де у 1933 році, після приходу до влади в Німеччині націонал-соціалістів, її закрили. Баухаус існував лише 14 років, однак за цей короткий час визначив нові стандарти в мистецтві.