Баухаус для "чайників": що треба знати про легендарну школу (фотогалерея)

Цього року виповнюється 100 років Баухаусу - легендарній мистецькій школі, яка мала величезний вплив на архітектуру й дизайн 20-го століття. Плодами творчості її викладачів та випускників у світі користуються досі.
Більше простору, різноманітних матеріалів і свіжі ідеї від молодих архітекторів. Що задає головні тренди в архітектурі, DW з'ясувала на 16-му архітектурному бієнале, який проходить з 26 травня до 25 листопада у Венеції. (29.05.2018)
Для деяких дизайнерів виготовляти меблі з дуба або ж бука видається занадто нудно. Тому вони експериментують з альтернативними матеріалами. (27.04.2018)