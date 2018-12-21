 Баухаус для ″чайників″: що треба знати про легендарну школу (фотогалерея) | Музика й кіно, література й мистецтво з Німеччини | DW | 03.01.2019

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Культура й стиль життя

Баухаус для "чайників": що треба знати про легендарну школу (фотогалерея)

Цього року виповнюється 100 років Баухаусу - легендарній мистецькій школі, яка мала величезний вплив на архітектуру й дизайн 20-го століття. Плодами творчості її викладачів та випускників у світі користуються досі.

  • Вальтер Ґропіус (Walter Gropius)

    Баухаус для "чайників": що треба знати про легендарну школу

    Джерела функціоналізму

    Bauhaus - це Вища школа будівництва та художнього конструювання (Hochschule für Bau und Gestaltung), заснована 12 квітня 1919 року у Веймарі в результаті об'єднання Саксонсько-Веймарських Вищої школи образотворчого мистецтва та Школи ужиткового мистецтва. Очолив Баухаус німецький архітектор Вальтер Ґропіус (на фото).

  • Столярська майстерня

    Баухаус для "чайників": що треба знати про легендарну школу

    Ремесло та мистецтво

    Школа створювалась з унікальною для свого часу метою - об'єднати ремесла та мистецтва. У Баухаусі викладали архітектуру та живопис, столярську, ткацьку та гончарську справи, а також фотографію. Новаторство Баухаусу полягало у рішучому намірі зламати столітні традиції та прибрати з дизайну надмірне прикрашення, навчити людей цінувати простоту і мінімалізм.

  • Викладачі Баухасу

    Баухаус для "чайників": що треба знати про легендарну школу

    Інтернаціональний авангард

    У Баухаусі викладали відомі художники, скульптури, дизайнери, представники світового художнього авангарду: Ліонель Фейнінґер та Пауль Клее, Василь Кандинський і Ласло Могой-Надь, Лотар Шреєр і Оскар Шлеммер, Ґергард Маркс і Адольф Мейєр, Йоганнес Іттен і Йозеф Альберс. Викладачів та учнів об'єднували ліві погляди та космополітизм.

  • Баухаус у Дессау

    Баухаус для "чайників": що треба знати про легендарну школу

    Дизайн для масового виробництва

    У 1919 році був опублікований "Маніфест" - програма художнього руху, що сформувався у стінах школи. "Маніфест" проголошував принцип рівності витончених та ужиткових мистецтв, декларував як мету підвищення якості естетики промислових виробів, які мали бути утилітарними, зручними, гарними та доступними за ціною. Архітектура проголошувалась провідним напрямком у дизайні.

  • Шахи Йозефа Гартвіґа (Josef Hartwig)

    Баухаус для "чайників": що треба знати про легендарну школу

    Утилітарно і гарно

    Функція визначає форму - у цьому сутність ідей Баухаусу. Вальтер Ґропіус казав: "Кожен предмет повинен до кінця відповідати своїй меті, тобто виконувати свої практичні функції, бути зручним, дешевим і гарним". Типові будови домірних геометричних форм, лампа-куля чи меблі з трубок - все це ікони дизайну 20-го століття. Шахи Йозефа Гартвіґа підкреслюють візуально ієрархію окремих фігур.

  • Ккостюми для Балету тріад.

    Баухаус для "чайників": що треба знати про легендарну школу

    Легендарні вечірки

    Учні і викладачі Баухаусу вміли розважатись. Костюмовані вечірки збільшували популярність школи та сприяли розвитку креативності. З імпровізованих постановок народжувались повноцінні спектаклі з музикою і танцями. Широко популярними стали балети для фігур з механічним керуванням. На фото: костюми для "Балету тріад".

  • Баухаус в Дессау

    Баухаус для "чайників": що треба знати про легендарну школу

    Нацисти закрили школу

    У 1925 році влада Веймара припинила надавати субсидії авангардній школі, і та перебралась до Дессау, у нову будівлю, зведену за проектом Ґропіуса. У 1931 році школа переїхала до Берліна, де у 1933 році, після приходу до влади в Німеччині націонал-соціалістів, її закрили. Баухаус існував лише 14 років, однак за цей короткий час визначив нові стандарти в мистецтві.

  • Біле місто в Тель-Авіві

    Баухаус для "чайників": що треба знати про легендарну школу

    Баухаус в Тель-Авіві

    Ідеї Баухаусу встигли набрати популярності і поширитись світом. Випускники школи, які емігрували у Палестину, будували в інтернаціональному стилі у Тель-Авіві. Понад 4000 цих будівель до цього часу розташовані в центрі міста. Це найбільша концентрація такої архітектури у світі. У 2003 році "Біле місто" Тель-Авіва включили у Список світової культурної спадщини ЮНЕСКО.

  • Листівка з зображенням Вхутемагу

    Баухаус для "чайників": що треба знати про легендарну школу

    Баухаус в СРСР

    До Москви у 1930 році перебрався колишній директор школи Ганнес Маєр разом з учнями (загалом близько 40 осіб). Однак працювати у Москві було складно, і з політичних причин багато проектів авангардної німецької школи не були реалізовані. Сам Маєр був вимушений залишити Москву в 1938 році. Його дружина не встигла виїхати за ним і незабаром була арештована та розстріляна.

  • Центральна будівля Харківського університету

    Баухаус для "чайників": що треба знати про легендарну школу

    Конструктивізм у Харкові

    Однак Баухаус розпізнається у радянському конструктивізмі. На фото - центральна будівля Харківського національного університету, зведена саме у цьому стилі у 1930-1932 роках. До 1954 року ця будівля висотою 66 метрів була найвищою в Україні. Також Баухаус упізнається і в мінімалізмі хрущовської архітектури.

  • Готель Баухаус

    Баухаус для "чайників": що треба знати про легендарну школу

    Готель Баухаус

    У гуртожитку Баухуасу, відкритому у 1926 році в Дессау, нині працює готель. Його родзинка - практичний мінімалізм у 28-и кімнатах: стіл, стілець, ліжко, поличка, металева лампа і вішалка. На кожному поверсі - душ і туалет. Утім, в мистецько-історичні приміщення на вулиці Ґропіуса приїздять туристи з усього світу.

  • Столи та стільці у стилі Баухаус

    Баухаус для "чайників": що треба знати про легендарну школу

    Стілець Василя Кандинського

    Мінімалізм дизайну комфортних, легко комбінованих та недорогих меблів винайшли не в IKEA. Ідеї Баухаусу вже давно стали класикою модерну та надихають дизайнерів по всьому світу. Знаменитий стілець "Василь" з полотен та порожнистих металевих трубок Марсель Броєр створив у 1925 році та присвятив його художнику Василю Кандинському, назвавши на його честь.

    Автор: Елла Володіна, Олена Перепадя


  • Вальтер Ґропіус (Walter Gropius)

    Баухаус для "чайників": що треба знати про легендарну школу

    Джерела функціоналізму

    Bauhaus - це Вища школа будівництва та художнього конструювання (Hochschule für Bau und Gestaltung), заснована 12 квітня 1919 року у Веймарі в результаті об'єднання Саксонсько-Веймарських Вищої школи образотворчого мистецтва та Школи ужиткового мистецтва. Очолив Баухаус німецький архітектор Вальтер Ґропіус (на фото).

  • Столярська майстерня

    Баухаус для "чайників": що треба знати про легендарну школу

    Ремесло та мистецтво

    Школа створювалась з унікальною для свого часу метою - об'єднати ремесла та мистецтва. У Баухаусі викладали архітектуру та живопис, столярську, ткацьку та гончарську справи, а також фотографію. Новаторство Баухаусу полягало у рішучому намірі зламати столітні традиції та прибрати з дизайну надмірне прикрашення, навчити людей цінувати простоту і мінімалізм.

  • Викладачі Баухасу

    Баухаус для "чайників": що треба знати про легендарну школу

    Інтернаціональний авангард

    У Баухаусі викладали відомі художники, скульптури, дизайнери, представники світового художнього авангарду: Ліонель Фейнінґер та Пауль Клее, Василь Кандинський і Ласло Могой-Надь, Лотар Шреєр і Оскар Шлеммер, Ґергард Маркс і Адольф Мейєр, Йоганнес Іттен і Йозеф Альберс. Викладачів та учнів об'єднували ліві погляди та космополітизм.

  • Баухаус у Дессау

    Баухаус для "чайників": що треба знати про легендарну школу

    Дизайн для масового виробництва

    У 1919 році був опублікований "Маніфест" - програма художнього руху, що сформувався у стінах школи. "Маніфест" проголошував принцип рівності витончених та ужиткових мистецтв, декларував як мету підвищення якості естетики промислових виробів, які мали бути утилітарними, зручними, гарними та доступними за ціною. Архітектура проголошувалась провідним напрямком у дизайні.

  • Шахи Йозефа Гартвіґа (Josef Hartwig)

    Баухаус для "чайників": що треба знати про легендарну школу

    Утилітарно і гарно

    Функція визначає форму - у цьому сутність ідей Баухаусу. Вальтер Ґропіус казав: "Кожен предмет повинен до кінця відповідати своїй меті, тобто виконувати свої практичні функції, бути зручним, дешевим і гарним". Типові будови домірних геометричних форм, лампа-куля чи меблі з трубок - все це ікони дизайну 20-го століття. Шахи Йозефа Гартвіґа підкреслюють візуально ієрархію окремих фігур.

  • Ккостюми для Балету тріад.

    Баухаус для "чайників": що треба знати про легендарну школу

    Легендарні вечірки

    Учні і викладачі Баухаусу вміли розважатись. Костюмовані вечірки збільшували популярність школи та сприяли розвитку креативності. З імпровізованих постановок народжувались повноцінні спектаклі з музикою і танцями. Широко популярними стали балети для фігур з механічним керуванням. На фото: костюми для "Балету тріад".

  • Баухаус в Дессау

    Баухаус для "чайників": що треба знати про легендарну школу

    Нацисти закрили школу

    У 1925 році влада Веймара припинила надавати субсидії авангардній школі, і та перебралась до Дессау, у нову будівлю, зведену за проектом Ґропіуса. У 1931 році школа переїхала до Берліна, де у 1933 році, після приходу до влади в Німеччині націонал-соціалістів, її закрили. Баухаус існував лише 14 років, однак за цей короткий час визначив нові стандарти в мистецтві.

  • Біле місто в Тель-Авіві

    Баухаус для "чайників": що треба знати про легендарну школу

    Баухаус в Тель-Авіві

    Ідеї Баухаусу встигли набрати популярності і поширитись світом. Випускники школи, які емігрували у Палестину, будували в інтернаціональному стилі у Тель-Авіві. Понад 4000 цих будівель до цього часу розташовані в центрі міста. Це найбільша концентрація такої архітектури у світі. У 2003 році "Біле місто" Тель-Авіва включили у Список світової культурної спадщини ЮНЕСКО.

  • Листівка з зображенням Вхутемагу

    Баухаус для "чайників": що треба знати про легендарну школу

    Баухаус в СРСР

    До Москви у 1930 році перебрався колишній директор школи Ганнес Маєр разом з учнями (загалом близько 40 осіб). Однак працювати у Москві було складно, і з політичних причин багато проектів авангардної німецької школи не були реалізовані. Сам Маєр був вимушений залишити Москву в 1938 році. Його дружина не встигла виїхати за ним і незабаром була арештована та розстріляна.

  • Центральна будівля Харківського університету

    Баухаус для "чайників": що треба знати про легендарну школу

    Конструктивізм у Харкові

    Однак Баухаус розпізнається у радянському конструктивізмі. На фото - центральна будівля Харківського національного університету, зведена саме у цьому стилі у 1930-1932 роках. До 1954 року ця будівля висотою 66 метрів була найвищою в Україні. Також Баухаус упізнається і в мінімалізмі хрущовської архітектури.

  • Готель Баухаус

    Баухаус для "чайників": що треба знати про легендарну школу

    Готель Баухаус

    У гуртожитку Баухуасу, відкритому у 1926 році в Дессау, нині працює готель. Його родзинка - практичний мінімалізм у 28-и кімнатах: стіл, стілець, ліжко, поличка, металева лампа і вішалка. На кожному поверсі - душ і туалет. Утім, в мистецько-історичні приміщення на вулиці Ґропіуса приїздять туристи з усього світу.

  • Столи та стільці у стилі Баухаус

    Баухаус для "чайників": що треба знати про легендарну школу

    Стілець Василя Кандинського

    Мінімалізм дизайну комфортних, легко комбінованих та недорогих меблів винайшли не в IKEA. Ідеї Баухаусу вже давно стали класикою модерну та надихають дизайнерів по всьому світу. Знаменитий стілець "Василь" з полотен та порожнистих металевих трубок Марсель Броєр створив у 1925 році та присвятив його художнику Василю Кандинському, назвавши на його честь.

    Автор: Елла Володіна, Олена Перепадя


   

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