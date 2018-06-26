 ″Батьки SOS″ не хочуть мертвих реформ в освіті (відео) | Новини й аналітика зі світу політики: оцінки, прогнози, коментарі з Німеччини та Європи | DW | 28.06.2018

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Політика й суспільство

"Батьки SOS" не хочуть мертвих реформ в освіті (відео)

Для першачків цьогоріч багато чого змінилося. До реформи освіти долучилися й активні мами з "Батьки SOS". Торік Олена Бондаренко та Альона Парфьонова стали першими героїнями нашого проекту #LocalHeroes.

Ostukraine Schulkinder in Donezk (Getty Images/AFP/J. Macdougall)

2018-ий рік для шкільної системи України рясний на зміни. Стартує проект Нової української школи. Діти, які цього року підуть у перший клас, навчатимуться за новою системою, як-от 12-річне навчання та поділ шкільної освіти на початкову, базову та профільну. Окрім структурних змін мають відбутися також якісні: незалежно куди йтиме малеча - в ліцей чи звичайну школу, реформа обіцяє, що скрізь оновлена програма для першачків буде однаковою. Кількість і тривалість уроків зменшиться. Менше зубріння, більше критичного мислення. 

До реформи активно долучилися активістки громадської організації "Батьки SOS" Олена Бондаренко та Альона Парфьонова. "Одна людина може змінити школу, а одна організація може змінити освіту", - вважають вони. Дивіться, чого "Батьки SOS" досягли за рік.

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Ukraine Schulkinder

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Дві мами з "Батьки SOS", яким обридли корупція та побори в українських школах, вирішили самотужки боротися за реформування української шкільної системи. Про те, як їм це вдається, - дивіться у новому проекті DW #LocalHeroes.

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