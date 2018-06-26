"Батьки SOS" не хочуть мертвих реформ в освіті (відео)

2018-ий рік для шкільної системи України рясний на зміни. Стартує проект Нової української школи. Діти, які цього року підуть у перший клас, навчатимуться за новою системою, як-от 12-річне навчання та поділ шкільної освіти на початкову, базову та профільну. Окрім структурних змін мають відбутися також якісні: незалежно куди йтиме малеча - в ліцей чи звичайну школу, реформа обіцяє, що скрізь оновлена програма для першачків буде однаковою. Кількість і тривалість уроків зменшиться. Менше зубріння, більше критичного мислення.

До реформи активно долучилися активістки громадської організації "Батьки SOS" Олена Бондаренко та Альона Парфьонова. "Одна людина може змінити школу, а одна організація може змінити освіту", - вважають вони. Дивіться, чого "Батьки SOS" досягли за рік.