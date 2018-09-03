Банк Societe Generale сплатить мільярдний штраф за порушення санкцій США

Один з найбільших банківських конгломератів Європи, французький Societe Generale очікує, що змушений буде сплатити 1,1 мільярда євро штрафу у рамках врегулювання претензій з боку контролюючих органів Сполучених Штатів Америки. Відповідна заява банку про це оприлюднена у вівторок, 4 вересня.

"З 1,43 мільярда євро, зарезервованих для врегулювання спорів, близько 1,1 мільярда євро в еквіваленті виділено для справ, пов'язаних із санкціями США", - йдеться в заяві банку, яку цитує агенція AFP. У банку очікують владнання спору в "найближчі тижні".

Міністерство фінансів США закидає банку порушення американських санкцій, передусім стосовно Ірану.

Протягом кількох останніх місяців щодо французького банку було подано низку судових позовів та розпочато кілька розслідувань. У червні 2018 року міністерство юстиції США оголосило, що банк сплатить штрафи у Франції та США на суму 1,34 мільярда доларів, щоб залагодити обвинувачення у даванні хабарів посадовцям у Лівії у 2007-2009 роках, за часів диктаторства Муаммара Каддафі, а також маніпулюванні ставкою LIBOR.

Нагадаємо, в 2015 році через порушення санкцій США стосовно операцій з такими країнами як Іран, Судан, Сирія, Лівія та М'янма німецький Deutsche Bank сплатив штраф у 258 мільйонів доларів.