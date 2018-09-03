 Банк Societe Generale сплатить мільярдний штраф за порушення санкцій США | Події економіки: оцінки, прогнози, коментарі з Німеччини та Європи | DW | 04.09.2018

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Економіка

Банк Societe Generale сплатить мільярдний штраф за порушення санкцій США

Банку Societe Generale закидають, зокрема, порушення санкцій США щодо Ірану. Банк зарезервував необхідні для сплати штрафу кошти.

SocGen сплатить значний штраф США

SocGen сплатить значний штраф США

Один з найбільших банківських конгломератів Європи, французький Societe Generale очікує, що змушений буде сплатити 1,1 мільярда євро штрафу у рамках врегулювання претензій з боку контролюючих органів Сполучених Штатів Америки. Відповідна заява банку про це оприлюднена у вівторок, 4 вересня.

DW.COM

Найбільший німецький банк має сплатити штраф 425 мільйонів доларів. Про це банк домовився з відповідними органами у США у справі скандалу з відмиванням грошей. (31.01.2017)

Органи юстиції США звинувачували найбільший банк ФРН у маніпуляціях, які могли сприяти виникненню світової фінансової кризи. (18.01.2017)

Співробітники банку розробили порядок здійснення платежів, який дозволяв обходити санкції при проведенні транзакцій. Обсяг таких операцій становив більше 10,86 мільярда доларів США (05.11.2015)

"З 1,43 мільярда євро, зарезервованих для врегулювання спорів, близько 1,1 мільярда євро в еквіваленті виділено для справ, пов'язаних із санкціями США", - йдеться в заяві банку, яку цитує агенція AFP. У банку очікують владнання спору в "найближчі тижні".

Міністерство фінансів США закидає банку порушення американських санкцій, передусім стосовно Ірану.  

Протягом кількох останніх місяців щодо французького банку було подано низку судових позовів та розпочато кілька розслідувань. У червні 2018 року міністерство юстиції США оголосило, що банк сплатить штрафи у Франції та США на суму 1,34 мільярда доларів, щоб залагодити обвинувачення у даванні хабарів посадовцям у Лівії у 2007-2009 роках, за часів диктаторства Муаммара Каддафі, а також маніпулюванні ставкою LIBOR.

Нагадаємо, в 2015 році через порушення санкцій США стосовно операцій з такими країнами як Іран, Судан, Сирія, Лівія та М'янма німецький Deutsche Bank сплатив штраф у 258 мільйонів доларів.  

 

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