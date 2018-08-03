 Банкір: Манафорту видали кредит в надії на посаду в уряді Трампа | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 10.08.2018

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Новини

Банкір: Манафорту видали кредит в надії на посаду в уряді Трампа

Пол Манафорт міг бути учасником схеми політичної корупції, пов'язаної з виборами президента США. Про неї розповів під час судового слухання свідок-колишній банкір.

Малюнок з суду над Полом Манафортом

Малюнок з суду над Полом Манафортом

У справі щодо фінансових маніпуляцій американського політтехнолога Пола Манафорта з'явилися нові свідчення. У п'ятницю, 10 серпня, менеджер чиказького банку заявив, що на нього тиснув керівник з політичною метою задля видачі кредитів екс-очільнику кампанії Дональда Трампа на суму більше 16 мільйонів доларів, передає агенція АР.

Колишній банкір Federal Savings Bank Денніс Райко, який дав свідчення в обмін на імунітет, заявив, що його керівник Стівен Келк хотів отримати посаду міністра в адміністрації Трампа. Для цього він вимагав від нього схвалення позики. Ідеться про посаду міністра фінансів чи міністра житлового господарства та міського розвитку. За словами Райко, Келк вимагав від нього зателефонувати Манафорту одразу після перемоги Трампа на виборах.

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Рік Гейтс заявив про співпрацю свого колишнього ділового партнера Пола Манафорта з президентом України Петром Порошенком кілька років тому. У Києві стверджують, що такого ніколи не було.

Рік Гейтс розповів, як Пол Манафорт перерахував мільйони доларів з України на свої кіпрські рахунки та між своїми офшорними компаніями, щоб уникнути сплати податків в Сполучених Штатах. (07.08.2018)

Президент США Дональд Трамп заявив, що обвинувачення проти Пола Манафорта не стосуються розслідування щодо імовірного російського втручання у американські вибори. (01.08.2018)

Судові слухання у справі Манафорта почалися 31 липня. Екс-главу передвиборчого штабу Дональда Трампа звинувачують у відмиванні грошей, отриманих від українських політиків, які перебували при владі до Майдану. Пол Манафорт працював політтехнологом екс-президента України Віктора Януковича і Партії регіонів. Він отримав за свою роботу понад 60 мільйонів доларів, половину з яких, за версією сторони обвинувачення, приховав від податків. Всього в обвинуваченні проти Манафорта і його партнера Гейтса - 32 епізоди, що описують фінансові зловживання та махінації.

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