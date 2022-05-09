Банківська система

Поштобанк: чи потрібен Україні новий банк від "Укрпошти"

Оголошена "Укрпоштою" купівля банку зможе розширити доступ до банківських послуг для мільйонів українців на селі. Але й без того величезна частка держави на ринку банківських послуг може стати ще більшою.