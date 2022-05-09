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Банківська система

На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "Банківська система".

Контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.

Боррель запропонував використати заморожені активи ЦБ Росії для допомоги Україні

Боррель запропонував використати заморожені активи ЦБ Росії для допомоги Україні 09.05.2022

На повоєнну відбудову України знадобляться сотні мільярдів євро. Для цих потреб можна використати заморожені активи російського Центробанку, вважає Жозеп Боррель.
ФРС США вдалася до найбільшого підвищення базової ставки за 22 роки

ФРС США вдалася до найбільшого підвищення базової ставки за 22 роки 04.05.2022

Американський центробанк бореться з найвищою інфляцією за останні 40 років, спричиненою наслідками пандемії та війною Росії проти України.
Воєнний стан: українцям обмежили зняття готівки у банках

Воєнний стан: українцям обмежили зняття готівки у банках 24.02.2022

З рахунку клієнта обмежено зняття готівки в обсязі 100 тисяч гривень на день. Безготівкові розрахунки здійснюватимуться без обмежень, повідомили в Національному банку України.
Протести в Казахстані: влада Алмати повідомляє про десятки убитих протестувальників

Протести в Казахстані: влада Алмати повідомляє про десятки убитих протестувальників 06.01.2022

У поліції Алмати повідомили про десятки вбитих протестувальників. Напередодні в місті почали антитерористичну операцію. Також по всій країні призупинила роботу банківська система, тривають обмеження доступу до мережі.

США заблокують талібам доступ до рахунків уряду Афганістану

США заблокують талібам доступ до рахунків уряду Афганістану 18.08.2021

Вашингтон заморозить близько дев'яти мільярдів євро, що належать уряду Афганістану. Крім того, влада США працює над тим, щоб закрити для талібів доступ до резервів МВФ.
Поштобанк: чи потрібен Україні новий банк від Укрпошти

Поштобанк: чи потрібен Україні новий банк від "Укрпошти" 22.05.2021

Оголошена "Укрпоштою" купівля банку зможе розширити доступ до банківських послуг для мільйонів українців на селі. Але й без того величезна частка держави на ринку банківських послуг може стати ще більшою.
Рада прийняла за основу необхідний для співпраці з МВФ законопроєкт

Рада прийняла за основу необхідний для співпраці з МВФ законопроєкт 20.05.2021

Верховна Рада України прийняла за основу необхідний для співпраці з Міжнародним валютним фондом "банківський" законопроєкт.
Ощадбанк готують до приватизації: які зміни очікують клієнтів?

"Ощадбанк" готують до приватизації: які зміни очікують клієнтів? 23.04.2021

Уряд України має намір приєднати "Ощадбанк" до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб. Такий крок необхідний для приватизації цього кредитно-фінансового інституту. Чого очікувати клієнтам?

В Офісі президента кажуть про занепокоєння через чвари в НБУ

В Офісі президента кажуть про занепокоєння через чвари в НБУ 19.03.2021

В Офісі президента закликали керівництво Нацбанку відкинути власні амбіції й працювати задля макроекономічної стабільності. Раніше цього дня в НБУ повідомляли про проведення внутрішнього розслідування.
На Кубі стартує масштабна валютна реформа

На Кубі стартує масштабна валютна реформа 01.01.2021

Кубинська влада хоче усунути систему з паралельним обігом двох офіційних валют і прив'язати кубинський песо до єдиного курсу. На тлі цього, в країні очікується стрімке зростання цін на товари і послуги.
Файли FinCEN: чи мають санкції сенс?

Файли FinCEN: чи мають санкції сенс? 25.09.2020

Санкції - популярний інструмент захисту національних інтересів, особливо у США. Однак файли FinCEN демонструють - сумнівні схеми і допомога банків дозволяють обходити обмеження.
Фірташ і Ко, або Оборудки українських олігархів у файлах FinCEN

Фірташ і Ко, або Оборудки українських олігархів у файлах FinCEN 21.09.2020

У розслідуванні банківських оборудок на основі файлів FinCEN згадуються також імена українських олігархів Дмитра Фірташа та Ігоря Коломойського. Про які саме операції йдеться?
Доступні кредити 5-7-9%: позик видали на понад три мільярди гривень

"Доступні кредити 5-7-9%": позик видали на понад три мільярди гривень 03.08.2020

Понад 1700 українських підприємств отримали позики за державною програмою "Доступні кредити 5-7-9%". Найбільше коштів видали сільськогосподарським підприємствам.
Німецький економіст: Відставка голови НБУ Смолія - негативний сигнал для всіх

Німецький економіст: Відставка голови НБУ Смолія - негативний сигнал для всіх 03.07.2020

Відставка Якова Смолія з посади голови НБУ може мати негативний вплив на подальшу співпрацю з міжнародними кредиторами, застеріг в інтерв'ю DW експерт Німецької консультативної групи в Україні Роберт Кірхнер.
Нацбанк України без капітана - курс на дно?

Нацбанк України без капітана - курс на дно? 02.07.2020

Як відставка Якова Смолія позначиться на українській банківській системі й що буде з гривнею? Про це читайте в матеріалі DW.
ВАКС заочно взяв під варту Олега Бахматюка

ВАКС заочно взяв під варту Олега Бахматюка 28.05.2020

Колишнього власника "ВіЕйБі Банку" Олега Бахматюка заочно взяли під варту. Рішення ухвалила Апеляційна палата Вищого антикорупційного суду.
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