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На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "Банківська система".
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У поліції Алмати повідомили про десятки вбитих протестувальників. Напередодні в місті почали антитерористичну операцію. Також по всій країні призупинила роботу банківська система, тривають обмеження доступу до мережі.