Балтійське море

У Польщі затримано російське судно з п'яним екіпажем

Суховантаж "Руслана" збився з курсу біля берегів Гданська і мало не сів на мілину. Судно не відповідало на сигнали рятувальників, а польські прикордонники, що прибули, виявили, що члени екіпажу п'яні.