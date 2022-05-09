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Балтійське море - внутрішнє море на півночі Європи. На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "Балтійське море".
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Цирк у Мюнхені приймає українських біженців. В Іспанії через посуху з'явилося село-примара. У Туреччині представники ЛГБТІ борються проти дискримінації. У Польщі знешкоджують вибухонебезпечну спадщину Другої світової війни.