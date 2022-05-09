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Балтійське море

Балтійське море - внутрішнє море на півночі Європи. На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "Балтійське море".

Контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.

Як українці знайшли притулок і роботу в німецькому цирку - "Європа у фокусі" (09.05.2022) 09.05.2022

Цирк у Мюнхені приймає українських біженців. В Іспанії через посуху з'явилося село-примара. У Туреччині представники ЛГБТІ борються проти дискримінації. У Польщі знешкоджують вибухонебезпечну спадщину Другої світової війни.

НАТО перекидає додаткові сили у Східну Європу

НАТО перекидає додаткові сили у Східну Європу 24.01.2022

На тлі нарощування РФ військового угруповання біля України НАТО приводить війська у боєготовність та направляє додаткову авіацію та кораблі в Східну Європу.
Швеція посилює боєздатність на тлі активності РФ у Балтійському морі

Швеція посилює боєздатність на тлі активності РФ у Балтійському морі 15.01.2022

Військові підрозділи на шведському острові Готланд посилено. В адміністративний центр Вісбю поромом доставлено бойову техніку, "збройні сили вживають необхідних заходів", зазначив міністр оборони Петер Гультквіст.
У Балтійському морі зіштовхнулися два вантажних кораблі

У Балтійському морі зіштовхнулися два вантажних кораблі 13.12.2021

Вантажні кораблі зіштовхнулися в ніч на 13 грудня неподалік берегів Швеції та Данії. За попередніми даними, щонайменше двоє людей опинилися за бортом.

У Польщі затримано російське судно з п'яним екіпажем

У Польщі затримано російське судно з п'яним екіпажем 05.12.2021

Суховантаж "Руслана" збився з курсу біля берегів Гданська і мало не сів на мілину. Судно не відповідало на сигнали рятувальників, а польські прикордонники, що прибули, виявили, що члени екіпажу п'яні.
Росія намагається впливати на Європу через газопровід - Курт Волкер

Росія намагається впливати на Європу через газопровід - Курт Волкер 12.09.2021

Спроби Москви впливати на Європу за допомогою газопроводу створюють загрози й для Києва, переконаний Курт Волкер. Він застеріг Росію щодо наслідків, якщо вона застосовуватиме газ як зброю.
Росія і Білорусь розпочали масштабні спільні навчання Захід-2021

Росія і Білорусь розпочали масштабні спільні навчання "Захід-2021" 10.09.2021

Масштабні військові навчання "Захід-2021" відбудуться на дев'яти полігонах на території РФ і на п'яти полігонах Білорусі, а також у південній частині Балтійського моря. У НАТО критикують Росію за непрозорість.
Газопровід Північний потік-2 запустять 1 жовтня - Bloomberg

Газопровід "Північний потік-2" запустять 1 жовтня - Bloomberg 08.09.2021

Плани "Газпрому" передбачають початок поставок газу магістраллю "Північного потоку-2" вже з 1 жовтня, повідомило ділове агентство Bloomberg.
Компанія-оператор: Зварено останню трубу Північного потоку-2

Компанія-оператор: Зварено останню трубу "Північного потоку-2" 06.09.2021

Останню зварену трубу газопроводу "Північний потік-2" опустять на дно Балтійського моря поблизу узбережжя Німеччини, повідомила компанія-оператор.
Компанія-оператор: Газогін Північний потік-2 завершимо до кінця літа

Компанія-оператор: Газогін "Північний потік-2" завершимо до кінця літа 11.07.2021

У керівництві компанії Nord Stream 2 AG переконані, що зможуть добудувати газогін "Північний потік-2" до кінця цього літа. Також у компанії виношують плани транспортування водню цим газопроводом.
Найулюбленіші німецькі острови

Найулюбленіші німецькі острови 04.06.2021

Через пандемію літні відпустки 2021 року багато жителів Німеччини проведуть у своїй країні. Особливий попит мають острови в Балтійському і Північному морях. DW представляє найпопулярніші з них в алфавітному порядку.
У німецьких водах триває будівництво газопроводу Північний потік-2

У німецьких водах триває будівництво газопроводу "Північний потік-2" 23.05.2021

Російське судно "Фортуна" має укласти два кілометри труб. Раніше німецький регулятор надав дозвіл на відновлення робіт.
Таємниці Балтійського моря. Європа у фокусі (17.05.2021)

Таємниці Балтійського моря. "Європа у фокусі" (17.05.2021) 17.05.2021

Туреччина: фотограф прогнозує світову політику. Португалія: молодь подала до суду на ЄС за зміну клімату. Швейцарія: небезпечний притулок для біженців з Тибету.

Німецькі екологи звернулися до суду проти добудови Північного потоку-2

Німецькі екологи звернулися до суду проти добудови "Північного потоку-2" 03.05.2021

У Німецькому союзі охорони природи та біорізноманіття вважають, що судовий розгляд залишився єдиним способом обмежити шкоду від будівництва "Північного потоку-2".
У Балтійському морі стартують протимінні навчання НАТО

У Балтійському морі стартують протимінні навчання НАТО 19.04.2021

У навчаннях мінних тральщиків НАТО Open Spirit у Балтійському морі візьме участь 21 корабель з 11 країн.
У Німеччині закликали до мораторію на добудову Північного потоку-2

У Німеччині закликали до мораторію на добудову "Північного потоку-2" 31.03.2021

"Проєкт є серйозним каменем спотикання для перезавантаження трансатлантичних відносин", - вважає координатор трансатлантичної співпраці при уряді ФРН Петер Баєр. Утім, у МЗС ФРН так не вважають.
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