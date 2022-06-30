Байден: Я не знаю, як війна завершиться, але не поразкою України

Президент США Джо Байден пообіцяв, що Сполучені Штати та весь Північноатлантичний альянс підтримуватимуть Україну для захисту від російської агресії стільки, скільки буде потрібно. Про це він заявив на пресконференції за підсумками саміту НАТО в Мадриді, повідомляє кореспондент DW.

"Ми будемо підтримувати Україну та весь Альянс підтримуватиме Україну стільки, скільки потрібно, аби забезпечити, що вони не зазнають поразки від Росії", - пообіцяв Байден. Він вказав на те, якої шкоди Росія вже зазнала від війни, яку вона веде проти України: "Росія вже втратила у своїй міжнародній позиції". Президент США нагадав про дефолт за виплатою зовнішнього боргу, про проблеми Росії в економіці, а також про проблеми у виробництві зброї без західних компонентів, які не можна постачати до РФ.

"Ми постачаємо їм (українцям. - Ред.) засоби, а вони демонструють велетенську хоробрість, тож вони продовжують протистояти російській агресії. Я не знаю, як це (війна. - Ред.) завершиться, але це не завершиться завданням Росією поразки Україні", - наголосив Байден.

Новий пакет допомоги із системами ППО та артилерією

Американський президент також оголосив, що найближчими днями Вашингтон представить новий пакет військової допомоги Україні. За словами Байдена, цей пакет включатиме системи протиповітряної оборони, додаткову артилерію та боєприпаси до неї, контрбатарейні радари, а також додаткові ракети до реактивних систем залпового вогню HIMARS.

Читайте також: Прощавай, радянська зброє: що у новому пакеті НАТО для України