Байден: Російський диктатор заплатить високу ціну за війну в Україні

У своєму зверненні до нації президент США Джо Байден різко засудив президента РФ Володомира Путіна за вторгнення в Україну й назвав його "російським диктатором". Путін намагався "похитнути основи вільного світу", але "дуже прорахувався", заявив Байден ввечері 1 березня під час виступу в Конгесі США. За словами Байдена, Путін розв'язав проти України навмисну й неспровоковану війну, він вирішив відкинути зусилля щодо вирішення конфлікту дипломатичним шляхом. Навіть якщо йому вдасться домогтися усіпіху в ході війни, у перспективі він "заплатить високу ціну" за неї, заявив президент США.

Як зазначив Байден, Путін "думав, що світ відвернеться, коли він нападе на Україну", а натомість він наштовхнувся у цій країні "на стіну сили, якої ніколи не очікував і не уявляв".

"Якщо диктаторів не зупиняти, вони створять ще більший хаос", - сказав Байден. Саме тому було засновано НАТО. За словами Байдена, Путін "думав, що може розколоти Захід, і НАТО не буде реагувати на це". "Путін помилився", - сказав Байден. У суперечці між демократіями та автократіями перші приймають виклик, і "світ робить однозначний вибір на користь миру і безпеки".

Байден високо оцінив мужність українців, які чинять опір російській агресії

Байден висловив захоплення "безстрашністю, мужністю та рішучостю" українців та президента України Зеленського, які чинять опір російській агресії й цим "викликають захоплення світу". На думку президента США, Путін ніколи не зможе домогтися симпатії українського народу. "Путін може оточити Київ танками, але він ніколи не зможе завоювати серця й душі українців", - сказав він. За словами Байдена, російському диктатору ніколи не вдасться знищити прагнення українців до свободи.

Внаслідок запроваджених країнами Заходу санкцій проти Росії Путін опинився в ізоляції від світу "як ніколи раніше", а російська економіка вже відчула на собі дію обмежувальних заходів, заявив Байден. Він оголосив про закриття повітряного простору США для російських літаків слідом за ЄС, Великобиританією та Канадою, що за його словами, сприятиме подальшій ізоляції РФ. Він також оголосив про намір закрити для Росії доступ до технологій, що також у перспективі послабить російську армію. "Коли напишуть історію цієї епохи, війна Путіна проти України залишить після себе ослаблену Росію та зміцнить решту світу", - сказав президент США. Він наголосив, що свобода завжди перемагає тиранію.

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