Байден припустив можливість висування кандидата від демократів онлайн

Колишній віцепрезидент США Джо Байден припустив, що з'їзд Демократичної партії, на якому має бути названо ім'я кандидата в президенти, можливо, доведеться провести в онлайн-режимі. Про це він заявив у неділю, 5 квітня, в ефірі телеканалу ABC.

"Нам, можливо, доведеться провести віртуальний з'їзд. Нам необхідно продумати це вже зараз. Можливо, ми не зможемо зібрати в одному місці 10, 20, 30 тисяч людей", - заявив Байден, цитує агенція новин АР.

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На сьогодні Джо Байден є лідером у гонці серед демократів на номінацію від партії на участь у президентських виборах США в листопаді 2020 року. Станом на 5 квітня Байдену вдалося здобути голоси 1217 делегатів, а Берні Сандерсу - 914. Усього кандидату необхідно мати підтримку 1991 делегата, щоби бути висунутим від партії кандидатом у президенти США.

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З'їзд Демократичної партії, на якому планувалося висунення кандидата у президенти, мав відбутися у липні. Але з огляду на спалах коронавірусної інфекції і критичну ситуацію, що склалася через це в США, захід було вирішено перенести на 17 серпня. Демократи сподівалися, що раннє зібрання дасть партії більше часу для об'єднання навколо кандидата, який може перемогти чинного президента Дональда Трампа.

Президентські вибори в США заплановані на 3 листопада 2020 року.