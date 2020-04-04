 Байден припустив можливість висування кандидата від демократів онлайн | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 05.04.2020

Ми використовуємо файли Cookie, щоб надавати вам персоналізовану інформацію. Більше інформації - в Положеннях про захист персональних даних.

Більше інформації Ок
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

Новини

Байден припустив можливість висування кандидата від демократів онлайн

На проведення "вітруального з'їзду", можливо, доведеться піти через складну ситуацію із поширенням коронавірусної інфекції у США.

Джо Байден є лідером у гонці серед демократів

Джо Байден є лідером у гонці серед демократів

Колишній віцепрезидент США Джо Байден припустив, що з'їзд Демократичної партії, на якому має бути названо ім'я кандидата в президенти, можливо, доведеться провести в онлайн-режимі. Про це він заявив у неділю, 5 квітня, в ефірі телеканалу ABC.

"Нам, можливо, доведеться провести віртуальний з'їзд. Нам необхідно продумати це вже зараз. Можливо, ми не зможемо зібрати в одному місці 10, 20, 30 тисяч людей", - заявив Байден, цитує агенція новин АР.

Читайте також: Байден, Сандерс чи Трамп: чого Україні очікувати від наступного президента США

На сьогодні Джо Байден є лідером у гонці серед демократів на номінацію від партії на участь у президентських виборах США в листопаді 2020 року. Станом на 5 квітня Байдену вдалося здобути голоси 1217 делегатів, а Берні Сандерсу - 914. Усього кандидату необхідно мати підтримку 1991 делегата, щоби бути висунутим від партії кандидатом у президенти США.

Читайте також: Джо Байден переміг ще у трьох важливих праймеріз

З'їзд Демократичної партії, на якому планувалося висунення кандидата у президенти, мав відбутися у липні. Але з огляду на спалах коронавірусної інфекції і критичну ситуацію, що склалася через це в США, захід було вирішено перенести на 17 серпня. Демократи сподівалися, що раннє зібрання дасть партії більше часу для об'єднання навколо кандидата, який може перемогти чинного президента Дональда Трампа.

Президентські вибори в США заплановані на 3 листопада 2020 року.

  • Найгірший президент

    Інавгурації президентів США: як це було

    "Найгірший президент"

    Капітолій добудовується, а напруга між Північчю та Півднем зростає. Ця світлина - з церемонії складання присяги президентом Джеймсом Б’юкененом у 1857 році, першої зафіксованої на фото. Саме Б’юкенена вважають найгіршим президентом за всю історію США, адже він не зміг запобігти Громадянській війні.

  • Безстрашний у складні часи

    Інавгурації президентів США: як це було

    Безстрашний у складні часи

    Геть інша спадщина лишилася після Франкліна Рузвельта. Йому вдалося досягнути успіху завдяки так званому Новому курсу та рішучій зовнішній політиці, попри те, що його президентство співпало у часі з Великої депресією та Другою світовою війною. Слова Рузвельта, виголошені у промові під час першої інавгурації у 1933 році "Єдине, чого нам слід боятися, це сам страх", стали крилатими.

  • Ковбої та індіанці

    Інавгурації президентів США: як це було

    Ковбої та індіанці

    1905 рік. Президент Tеодор Рузвельт вдруге складає присягу. В "Інагураційному параді" перед Капітолієм дозволено брати участь ковбоям, індіанцям та шахтарям. А от жінок до участі у ньому допустили лише у 1917 році.

  • Taнці у буремні двадцяті

    Інавгурації президентів США: як це було

    Taнці у буремні двадцяті

    Традиція інавгураційних балів бере свій початок у 19 столітті. На цій світлині - урочистості на честь президента Герберта Гувера у готелі Mayflower у Вашингтоні у 1929 році.

  • Гламурні президенти

    Інавгурації президентів США: як це було

    Гламурні президенти

    Не всі президенти США були гламурними. Але це не про Джеккі та Джона Кеннеді. На цій світлині вони входять до бальної зали після інавгурації у 1961 році. У період воєн або економічних криз президенти зазвичай відмовлялися від розкішних церемоній та балів. Чого не скажеш про Білла Клінтона: на своїй другій інавгурації у 1997 році він влаштував 14 балів - це найбільша кількість за всю історію США.

  • US Präsidenten Amtseinführungen Lyndon B. Johnson and Lady Bird Johnson (Reuters/White House Photo/LBJ Library/Yoichi Okamoto)

    Інавгурації президентів США: як це було

    Схвильований Джонсон

    Тепер він головний: Ліндон Джонсон вступив на посаду президента США після вбивства Джона Кеннеді у 1963 році. Присягу він склав поспіхом, на борту літака у Далласі перед відльотом до Вашингтона. Два роки потому Джонсона обрали президентом. Цього разу він присягав вже на очах у понад мільйона глядачів, які зібралися на Національній алеї у столиці США.

  • Приводи для радості

    Інавгурації президентів США: як це було

    Приводи для радості

    На цій світлині - Ненсі та Рональд Рейган на "Інавгураційному параді" на початку першого терміну Рейгана, у 1981 році. Невдовзі 52 американських заручника, які були у полоні в Тегерані 444 дні, залишать іранський повітряний простір. Ясна річ, Рейган з цього приводу на святкуваннях сказав тост.

  • Подвійна присяга

    Інавгурації президентів США: як це було

    "Подвійна" присяга

    У Конституції США не прописано, якою має бути церемонія інавгурації, лише слова присяги. Новообраний президент обіцяє, що буде "сумлінно працювати та докладе усіх зусиль задля підтримки, охорони і захисту Конституції США". Під час складання присяги 2009 року Барак Обама переплутав кілька слів. Тому прсягу наступного дня він промовив повторно.

  • Бейонсе співає для Обами

    Інавгурації президентів США: як це було

    Бейонсе співає для Обами

    Бейонсе виконала національний гімн під час інавгурації Барака Обами. Господар Білого Дому запросив її виступити особисто. У церемонії у січні 2013 року взяли участь чимало зірок музики та кіно.

  • Вільна сцена для Трампа

    Інавгурації президентів США: як це було

    Вільна сцена для Трампа

    А хто ж виступить для Дональда Трампа у холодний січневий день? Не лише потенційний виконавець гімну, але й понад 40 конгресменів вже відмовилися від участі у заході. Попри це день інавгурації 45-го президента США, за його ж словами, буде "чудовим", "приголомшливим" та "фантастичним".

    Автор: Петер Гілле, Ольга Войтович


DW.COM

Джо Байден здобув перемогу на праймеріз ще у чотирьох штатах

Колишній віцепрезидент США Джо Байден переміг в праймеріз у чотирьох штатах, збільшивши таким чином свій відрив від Берні Сандерса. (11.03.2020)  

Інавгурації президентів США: як це було

Під час інавгурації Джорджа Вашингтона усе обмежувалося присягою, промовою та гарматними пострілами. Однак з часом додалися нові традиції. 240-річна історія інавгурацій президентів США - у фотогалереї DW. (20.01.2017)  

Також за темою

USA Michael Atkinson

Трамп звільнив генерального інспектора спецслужб, причетного до "українського скандалу" 04.04.2020

Президент США поінформував Конгрес про звільнення Майкла Аткінсона. Той перенаправив Конгресу скаргу викривача з Білого дому щодо телефонної розмови між Трампом і президентом України Володимиром Зеленським.

US-Präsidentschaftskandidat Biden im Gespräch mit Arbeitern in einem Werk in Detroit

Джо Байден здобув перемогу на праймеріз ще у чотирьох штатах 11.03.2020

Колишній віцепрезидент США Джо Байден переміг в праймеріз у чотирьох штатах, збільшивши таким чином свій відрив від Берні Сандерса.

USA Super Tuesday | Elizabeth Warren in Michigan

Елізабет Воррен теж вирішила вибути з президентських перегонів 05.03.2020

Після провальних для неї результатів "супервівторка" сенаторка зі штату Массачусетс Елізабет Воррен вирішила не продовжувати подальшу боротьбу. Утім, вона поки не підтримала ані Байдена, ані Сандерса.

Реклама

Докладно

Ukraine Kiew Coronavirus (picture-alliance/NurPhoto/S. Kharchenko)

Карантин: у Києві переходять від попереджень до покарань

У штабі з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації Києва DW розповіли деталі нових обмежень через епідемію COVID-19.  

Люди чекають у черзі біля центру із допомоги безробітним в Лас-Вегасі

В США через коронавірус роботу втратили 10 мільйонів

Зростання рівня безробіття у березні стало найістотнішим в Сполучених Штатах протягом останніх 45 років.  

Ukraine DW App iOS Android Nachrichten App

Новинний додаток DW

Отримайте прямо зараз незалежні новини та інформацію про найважливіші теми на Вашому смартфоні, планшеті або годиннику Apple Watch.  

Сервіс

Контакт  

Розсилка  

RSS  

Мобільний Інтернет  