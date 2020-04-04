Байден припустив можливість висування кандидата від демократів онлайн

Колишній віцепрезидент США Джо Байден припустив, що з'їзд Демократичної партії, на якому має бути названо ім'я кандидата в президенти, можливо, доведеться провести в онлайн-режимі. Про це він заявив у неділю, 5 квітня, в ефірі телеканалу ABC.
"Нам, можливо, доведеться провести віртуальний з'їзд. Нам необхідно продумати це вже зараз. Можливо, ми не зможемо зібрати в одному місці 10, 20, 30 тисяч людей", - заявив Байден, цитує агенція новин АР.
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На сьогодні Джо Байден є лідером у гонці серед демократів на номінацію від партії на участь у президентських виборах США в листопаді 2020 року. Станом на 5 квітня Байдену вдалося здобути голоси 1217 делегатів, а Берні Сандерсу - 914. Усього кандидату необхідно мати підтримку 1991 делегата, щоби бути висунутим від партії кандидатом у президенти США.
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З'їзд Демократичної партії, на якому планувалося висунення кандидата у президенти, мав відбутися у липні. Але з огляду на спалах коронавірусної інфекції і критичну ситуацію, що склалася через це в США, захід було вирішено перенести на 17 серпня. Демократи сподівалися, що раннє зібрання дасть партії більше часу для об'єднання навколо кандидата, який може перемогти чинного президента Дональда Трампа.
Президентські вибори в США заплановані на 3 листопада 2020 року.
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Інавгурації президентів США: як це було
"Найгірший президент"
Капітолій добудовується, а напруга між Північчю та Півднем зростає. Ця світлина - з церемонії складання присяги президентом Джеймсом Б’юкененом у 1857 році, першої зафіксованої на фото. Саме Б’юкенена вважають найгіршим президентом за всю історію США, адже він не зміг запобігти Громадянській війні.
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Безстрашний у складні часи
Геть інша спадщина лишилася після Франкліна Рузвельта. Йому вдалося досягнути успіху завдяки так званому Новому курсу та рішучій зовнішній політиці, попри те, що його президентство співпало у часі з Великої депресією та Другою світовою війною. Слова Рузвельта, виголошені у промові під час першої інавгурації у 1933 році "Єдине, чого нам слід боятися, це сам страх", стали крилатими.
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Інавгурації президентів США: як це було
Ковбої та індіанці
1905 рік. Президент Tеодор Рузвельт вдруге складає присягу. В "Інагураційному параді" перед Капітолієм дозволено брати участь ковбоям, індіанцям та шахтарям. А от жінок до участі у ньому допустили лише у 1917 році.
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Інавгурації президентів США: як це було
Taнці у буремні двадцяті
Традиція інавгураційних балів бере свій початок у 19 столітті. На цій світлині - урочистості на честь президента Герберта Гувера у готелі Mayflower у Вашингтоні у 1929 році.
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Інавгурації президентів США: як це було
Гламурні президенти
Не всі президенти США були гламурними. Але це не про Джеккі та Джона Кеннеді. На цій світлині вони входять до бальної зали після інавгурації у 1961 році. У період воєн або економічних криз президенти зазвичай відмовлялися від розкішних церемоній та балів. Чого не скажеш про Білла Клінтона: на своїй другій інавгурації у 1997 році він влаштував 14 балів - це найбільша кількість за всю історію США.
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Інавгурації президентів США: як це було
Схвильований Джонсон
Тепер він головний: Ліндон Джонсон вступив на посаду президента США після вбивства Джона Кеннеді у 1963 році. Присягу він склав поспіхом, на борту літака у Далласі перед відльотом до Вашингтона. Два роки потому Джонсона обрали президентом. Цього разу він присягав вже на очах у понад мільйона глядачів, які зібралися на Національній алеї у столиці США.
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Інавгурації президентів США: як це було
Приводи для радості
На цій світлині - Ненсі та Рональд Рейган на "Інавгураційному параді" на початку першого терміну Рейгана, у 1981 році. Невдовзі 52 американських заручника, які були у полоні в Тегерані 444 дні, залишать іранський повітряний простір. Ясна річ, Рейган з цього приводу на святкуваннях сказав тост.
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Інавгурації президентів США: як це було
"Подвійна" присяга
У Конституції США не прописано, якою має бути церемонія інавгурації, лише слова присяги. Новообраний президент обіцяє, що буде "сумлінно працювати та докладе усіх зусиль задля підтримки, охорони і захисту Конституції США". Під час складання присяги 2009 року Барак Обама переплутав кілька слів. Тому прсягу наступного дня він промовив повторно.
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Інавгурації президентів США: як це було
Бейонсе співає для Обами
Бейонсе виконала національний гімн під час інавгурації Барака Обами. Господар Білого Дому запросив її виступити особисто. У церемонії у січні 2013 року взяли участь чимало зірок музики та кіно.
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Інавгурації президентів США: як це було
Вільна сцена для Трампа
А хто ж виступить для Дональда Трампа у холодний січневий день? Не лише потенційний виконавець гімну, але й понад 40 конгресменів вже відмовилися від участі у заході. Попри це день інавгурації 45-го президента США, за його ж словами, буде "чудовим", "приголомшливим" та "фантастичним".
Автор: Петер Гілле, Ольга Войтович