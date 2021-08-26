Байден повідомив про загрозу нового теракту в Кабулі найближчим часом

Президент Сполучених Штатів Джо Байден застеріг, що уже найближчим часом у Кабулі може бути скоєний ще один теракт. Про це йдеться в заяві Байдена, присвяченій евакуаційній місії Вашингтона з Афганістану. Документ поширений пресслужбою Білого дому в суботу, 28 серпня.
"Ситуація на місці як і раніше - вкрай небезпечна, і загроза терористичних атак на аеропорт залишається високою", - зазначив американський лідер. "Наші командувачі повідомили мені, що напад досить імовірно відбудеться в найближчі 24-36 годин", - додав він.
Президент Сполучених Штатів розпорядився, щоб були вжиті всі можливі заходи для захисту американських сил в Афганістані. При цьому у військовому командуванні підтвердили, що гарантують безпечну передислокацію персоналу.
Вашингтон продовжує евакуацію з Кабула
Байден додав, що попри складну ситуацію в Кабулі евакуація мирних жителів триває. Так, 27 серпня з країни було вивезено близько 6800 осіб, в тому числі сотні громадян США. Крім того, за словами американського президента, у Вашингтоні відбулося обговорення того, як допомогти охочим покинути країну після завершення виведення військових США 31 серпня.
США готові до нових ударів по бойовиках
Глава Білого дому додав, що вранці 28 серпня зустрівся з командою з національної безпеки у Вашингтоні та представниками командування на місцях. Під час брифінгу обговорювалася спецоперація, в рамках якої було завдано удару по відгалудженню терористичного угруповання "Ісламська держава" (ІД) в Афганістані, що називає себе "ІД-Хорасан".
"Я сказав, що ми будемо переслідувати угруповання, відповідальне за напад на наших військовослужбовців і на невинних мирних жителів в Кабулі, і ми це зробили", - зазначив Байден. "Цей удар не був останнім. Ми й далі будемо переслідувати всіх, хто причетний до цього жахливого нападу, і змусимо їх заплатити за це", - підкреслив він.
Американський лідер вказав, що відповідь буде, "якщо хтось спробує завдати шкоди Сполученим Штатам або напасти" на американські війська.
Пентагон: У результаті спецоперації США вбито двох бойовиків ІД
Так само американський генерал Хенк Тейлор на брифінгу в Пентагоні 28 серпня повідомив, що в результаті спецоперації в Афганістані "були вбиті два члени ІД високого рангу, ще один поранений". За словами Тейлора, один з бойовиків, зокрема, планував операції "ІД-Хорасан". Натомість мирні жителі в результаті удару безпілотника в провінції Нангархар на сході Афганістану, поблизу кордону з Пакистаном, не постраждали, запевнив американський генерал.
Теракт в Кабулі
Увечері 26 серпня було скоєно два теракти в районі міжнародного аеропорту Кабула імені Хаміда Карзая, звідки велася евакуація іноземних громадян і місцевих жителів після захоплення влади в Афганістані радикальним ісламістським рухом "Талібан".
Відповідальність за напад взяло на себе відгалуження "Ісламської держави" в Афганістані. Атаки призвели до численних жертв серед місцевого населення і військовослужбовців США. У Пентагоні підтвердили загибель 13 американських військових.
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Драма з невідомим фіналом: фоторепортаж про евакуацію з Кабула
Гелікоптери США евакуюють персонал посольства
Американський військовий гелікоптер Chinook евакуює співробітників посольства США у Кабулі 15 серпня, невдовзі після того, як таліби увійшли до афганської столиці. Кілька гелікоптерів для евакуації своїх дипломатів доправила і Німеччина.
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Драма з невідомим фіналом: фоторепортаж про евакуацію з Кабула
Обмежений доступ до аеропорту
Водночас до Міжнародного аеропорту імені Хаміда Карзая 16 серпня та у наступні дні кинулись тисячі афганців, які, зокрема, співпрацювали з західними державами, у надії залишити Афганістан. На летовищі і навколо нього розгорнулася шокуюча людська драма.
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Драма з невідомим фіналом: фоторепортаж про евакуацію з Кабула
Розпач і страх перед "Талібаном"
У надії залишити Афганістан будь-якою ціною через страх переслідування талібами, сотні людей вибігали на злітні смуги і штурмували літаки. Це призвело до трагедії - люди падали з літаків, що злітали, або гинули у тисняві біля воріт аеропорту.
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Драма з невідомим фіналом: фоторепортаж про евакуацію з Кабула
"Талібан" повертається два десятиліття потому
Після двох десятиліть опору іноземним військам та урядовим підрозділам Афганістану, таліби легко захопили владу в країні, щойно США, Німеччина та інші країни коаліції вивели свої контингенти. Ці бойовики "Талібану" патрулюють на ринку в одному з районів Кабулу за кілька днів після захоплення міста.
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Драма з невідомим фіналом: фоторепортаж про евакуацію з Кабула
Дістатись бодай Ташкента
Люди, яким уможливили виліт, сідали на будь-який літак і летіли будь-куди, аби лише залишити Афганістан. Пасажири цього німецького військово-транспортного літака вилетіли до Ташкента. Більшість літаків з Кабула вилітають цими днями до узбецької столиці, а також до Дохи чи Ісламабаду. Там афганських біженців пересаджують на інші літаки, що прямують до кінцевого пункту призначення.
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Драма з невідомим фіналом: фоторепортаж про евакуацію з Кабула
Допомога біженцям
Афганські біженці, які прибувають на військову базу США Рамштайн, що у Німеччині, не мають взагалі нічого, бо залишали домівки поспіхом. Вони потребують їжі та речі першої необхідності. Військова база пропонує житло на перший час тисячам біженців з Афганістану.
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Драма з невідомим фіналом: фоторепортаж про евакуацію з Кабула
Втомлені виснажливою втечею
Багато з тих, кому вдалося вибратися з Афганістану, зізнаються, що мають двояке відчуття. З одного боку, вони щасливі, що перебувають у безпеці. З іншого - дуже тривожно за тих, хто не зможе вибратися із захопленої талібами країни. Ця родина була евакуйована з Кабула і прямує до управління у справах біженців у США.
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Драма з невідомим фіналом: фоторепортаж про евакуацію з Кабула
Переслідування і зневага до прав за талібів
Тривога тих, кому вдалось вибратись з Афганістану, небезпідставна. Чимало афганців, котрі співпрацювали з Заходом, а також журналістів таліби почали переслідувати у перші ж дні, як захопили владу - правозахисники повідомляють про позасудові страти. Жінки бояться, що їм доведеться ходити лише у бурках. Освіта та робота будуть для них також недоступні.
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Драма з невідомим фіналом: фоторепортаж про евакуацію з Кабула
У відносній безпеці
Ситуація в Афганістані не змінила намірів США - американський президент Джо Байден підтвердив, що 31 серпня Афганістан залишить останній американський солдат. На фото: американський морський піхотинець в аеропорту Кабула веде дитину до батьків. Поки американці в аеропорту, люди, що опинились там, почуваються відносно захищеними.
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Драма з невідомим фіналом: фоторепортаж про евакуацію з Кабула
Кинуті напризволяще
Утім, тисячі людей перебувають за межами летовища у надії потрапити туди, щоб вилетіти з Афганістану. Бути зараз поблизу - небезпечно. Але люди не йдуть звідти, навіть попри попередження про імовірні теракти з боку ісламістів. Тимчасовий повірений США в Афганістані визнав, що "без сумніву будуть" афганці з групи ризику, яких не вдасться вивезти з країни.
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Драма з невідомим фіналом: фоторепортаж про евакуацію з Кабула
Після теракту
На фото - знелюдніле місце кривавого теракту, що стався поблизу аеропорту Кабула 26 серпня. Загинули 13 вояків армії США і десятки цивільних афганців. Відповідальність за вибухи взяли на себе бойовики "Ісламської держави".
Автор: Кевін Мертенс