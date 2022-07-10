Байден обговорить поставки зброї в Україну під час турне Близьким Сходом

Президент США Джо Байден наступного тижня відправиться у турне по Близькому Сходу. Енергоресурси цього регіону життєво важливі для пом'якшення впливу війни Росії в Україні "на глобальні поставки", відзначив Байден у колонці для The Washington Post, яку видання опублікувало у суботу, 9 липня.

За його словами, його адміністрація враховує виклики, пов'язані із ядерною програмою Ірану, активністю проксі-сил, громадянською війною в Сирії, кризою продовольчої безпеки на тлі війни в Україні, діяльністю терористичних формувань, політичним тупиком в Іраку, Лівії та Лівані, а також відставанням у стандартах в сфері прав людини. "Ми маємо розв'язати ці проблеми", - пише американський лідер.

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Візит на тлі відсутності бойових місій США у регіоні

За словами американського лідера, регіон, який об'єднується через дипломатію та співробітництво, а не розвалюється внаслідок конфлікту, з меншою ймовірністю породить насильницький екстремізм, загрози для США чи нові війни.

Джо Байден підкреслив, що стане першим президентом США, який відвідає Близький Схід після терактів 11 вересня - за відсутності американських бойових місій у регіоні. "Моя мета, аби це залишалося незмінним", - додав він.

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Проблема поставок зброї

Водночас The New York Times (NYT) пише, що Вашингтон закликає треті країни надати залишки зброї радянського виробництва, із якими в Україні добре знайомі та не потребують для її використання додаткового вишколу військових. Цей пункт включено у порядок денний поїздки Байдена на Близький Схід, де глава держави має зустрітися з лідерами американських країн, які колись співпрацювали з Москвою у площині постачання озброєнь.

Американські офіційні особи визнають, що запаси зброї у США та Європі у якийсь момент закінчаться, а виділення чергових 54 мільярдів доларів на військову та іншу допомогу Києва найближчим часом не очікується, пише NYT.

На цьому тлі команда Байдена шукає довгострокову стратегію у міру того, як небезпека масштабної ескалації у Європі зростає, перспектива врегулювання у війні Росії з Україною шляхом переговорів - далека, а громадськість почне втомлюватись від війни - як у США, так і за їх межами, відзначає видання.

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Ізраїль, Західний берег річки Йордан, Саудівська Аравія

Візит американського президента в Ізраїль, на Західний берег річки Йордан та Саудівську Аравію заплановано на 13-16 липня.

Раніше наприкінці червня Джо Байден анонсував новий пакет військової допомоги Україні на 800 мільйонів доларів. За словами американського лідера, у цей пакет увійдуть системи протиповітряної оборони, артилерія та боєприпаси до неї, контрбатарейні радари, а також ракети до реактивних систем залпового вогню HIMARS.