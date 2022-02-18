Байден обговорить з лідерами НАТО та ЄС загрозу з боку РФ

Президент США Джо Байден скликає зустріч із главами країн-учасниць НАТО та Євросоюзу для обговорення ситуації навколо України, передає у п'ятницю, 18 лютого, агенція dpa з посиланням на Білий Дім.

Союзники планують обговорити телефоном збільшення російських військ біля українських кордонів та дипломатичні зусилля для врегулювання кризи. Як уточнює офіс канадського прем'єр-міністра Джастіна Трюдо, Байден запланував розмову з лідерами Франції, Німеччини, Італії, Польщі, Румунії, Великобританії, Канади, а також представниками ЄС та НАТО, щоб обговорити Україну.

США: Немає ознак виведення військ

У четвер, 17 лютого, американський президент повідомив, що ознак реального зменшення російських військ біля кордонів України немає попри заяви РФ про відведення техніки в межах навчань. Байден назвав дуже високим ризик вторгнення в Україну найближчими днями. За його словами, США мають всі підстави вважати, що Росія готується до операції "під чужим прапором, щоб мати привід для наступу".

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Блінкен та Лавров зустрінуться, якщо не буде війни

Речник Держдепартаменту США Нед Прайс заявив пізно увечері у четвер, що держсекретар США Ентоні Блінкен зустрінеться з міністром закордонних справ Росії Сергієм Лавровим наприкінці наступного тижня, "якщо не буде подальшого вторгнення в Україну". За його словами, зустріч була ініційована США, "тому що ми вважаємо, що єдиний відповідальний спосіб вирішення цієї кризи - дипломатія та діалог".

Оголошення з'явилося через кілька годин після того, як Блінкен виступив на засіданні Ради Безпеки ООН і заявив про підготовку Росією до вторгнення в Україну.

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Останніми тижнями західні ЗМІ та розвідка повідомляють про підготовку наступу Росії на Україну. Як імовірні дати називалися 16 лютого, а також період після 20 лютого, коли завершиться Олімпіада в Китаї та Мюнхенська конференція з безпеки у ФРН. Росія відкидає агресивні наміри і заявляє про часткове відведення техніки від українських кордонів. Однак Захід поки не фіксує реального зменшення військ і, навпаки, заявляє, що концентрація російської армії довкола України, на Донбасі та у Криму складає вже близько 150 тисяч осіб.