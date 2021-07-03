 Байден не виключає участі хакерів РФ у новій кібератаці в США | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 04.07.2021

Ми використовуємо файли Cookie, щоб надавати вам персоналізовану інформацію. Більше інформації - в Положеннях про захист персональних даних.

Більше інформації Ок
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

Новини

Байден не виключає участі хакерів РФ у новій кібератаці в США

У Білому домі поки не впевнені, що за черговою кібератакою не стоять російські хакери, заявив Джо Байден. Експерти кажуть про ймовірну причетність угруповання REvil.

Президент США Джо Байден

Президент США Джо Байден

Президент США Джо Байден припускає причетність Росії до нової масштабної кібератаки, від якої постраждали близько 200 американських компаній. "Спочатку вважалося, що це не російська влада, але ми в цьому ще не впевнені", - заявив глава Білого дому журналістам під час відвідування штату Мічиган в суботу, 3 липня.

Вашингтон відреагує, якщо буде встановлено, що за діями хакерів стоїть Москва, додав Байден. Він доручив спецслужбам провести розслідування.

Читайте також: Кібератака на м'ясокомбінати у США - знову підозрюють хакерів з Росії

Комп'ютери постраждалих фірм заблоковані вірусом

Об'єктом нової кібератаки 1 липня стала IT-фірма Kaseya з Флориди. Внаслідок неї тільки в Сполучених Штатах постраждали не менше 200 компаній, що використовують її програмне забезпечення, а у всьому світі злам міг вплинути на діяльність близько 1000 підприємств. Жертвами кіберзлочинців стали і кілька мереж супермаркетів Швеції, які також користуються послугами Kaseya. Компанія ESET заявила, що від дій зловмисників постраждали фірми у як мінімум 17 країнах.

Комп'ютери цих компаній виявилися заблоковані за допомогою вірусу, що вимагає викуп за повернення доступу до важливих даних. Представники фірми Huntress Labs Inc., що спеціалізується на комп'ютерній безпеці, припускають, що за атаками кіберзлочинців може стояти російськомовне угруповання під назвою REvil.

Читайте також: Кібератака на трубопровід - спецслужби США перевіряють причетність Росії

Байден і Путін в Женеві говорили про кібербезпеку

Як повідомлялося, президенти США і РФ Джозеф Байден і Володимир Путін провели переговори в Женеві 16 червня. Окрім іншого, учасники зустрічі торкнулися теми кібербезпеки. Глава Білого дому попередив російського колегу про наслідки в разі продовження нападів хакерів, які діють, за підозрою Вашингтона, з території РФ. Саміт не призвів до різкого повороту в російсько-американських відносинах.

Дивитись відео 06:32

Саміт у Женеві: Байден не дозволить Путіну робити з себе дурня (17.06.2021)

Також за темою

Konferenz für Nationale Cybersicherheit

Близько 200 компаній у США постраждали від нової кібератаки 03.07.2021

IT-компанія Kaseya, що працює у США, надаючи інформаційні технології малому та середньому бізнесу, зазнала атаки, як припускають, від угруповання російськомовних хакерів.

Jake Sullivan

США скоро побачать, чи можливий прогрес з РФ з кібербезпеки - радник Байдена 17.06.2021

Найближчими місяцями США побачать, чи можливий прогрес у співпраці з Росією щодо кібербезпеки, зазначив радник Джо Байдена з нацбезпеки. Володимир Путін запевняв, що у такій співпраці зацікавлені обидві країни.

Schweiz l Biden und Putin treffen sich in Genf l Verabschiedung Putin

Путін стверджує, що готовий до продовження діалогу зі США 17.06.2021

Володимир Путін поділився враженнями від зустрічі з Джо Байденом, похваливши президента США як "професіонала", з яким не варто "розхолоджуватися".

Реклама

Докладно

Глобальне потепління

Глобальне потепління - просто примха природи?

Скептики досі вважають, що потепління - це природний процес. А що кажуть науковці?  

З 1 липня в Україні запуститься ринок землі, архівне фото

Відкриття ринку землі: як це відбуватиметься й чого чекати

В Україні з 1 липня запускається ринок сільськогосподарської землі. До чого бути готовим українцям?  