Байден не виключає участі хакерів РФ у новій кібератаці в США

Президент США Джо Байден припускає причетність Росії до нової масштабної кібератаки, від якої постраждали близько 200 американських компаній. "Спочатку вважалося, що це не російська влада, але ми в цьому ще не впевнені", - заявив глава Білого дому журналістам під час відвідування штату Мічиган в суботу, 3 липня.

Вашингтон відреагує, якщо буде встановлено, що за діями хакерів стоїть Москва, додав Байден. Він доручив спецслужбам провести розслідування.

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Комп'ютери постраждалих фірм заблоковані вірусом

Об'єктом нової кібератаки 1 липня стала IT-фірма Kaseya з Флориди. Внаслідок неї тільки в Сполучених Штатах постраждали не менше 200 компаній, що використовують її програмне забезпечення, а у всьому світі злам міг вплинути на діяльність близько 1000 підприємств. Жертвами кіберзлочинців стали і кілька мереж супермаркетів Швеції, які також користуються послугами Kaseya. Компанія ESET заявила, що від дій зловмисників постраждали фірми у як мінімум 17 країнах.

Комп'ютери цих компаній виявилися заблоковані за допомогою вірусу, що вимагає викуп за повернення доступу до важливих даних. Представники фірми Huntress Labs Inc., що спеціалізується на комп'ютерній безпеці, припускають, що за атаками кіберзлочинців може стояти російськомовне угруповання під назвою REvil.

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Байден і Путін в Женеві говорили про кібербезпеку

Як повідомлялося, президенти США і РФ Джозеф Байден і Володимир Путін провели переговори в Женеві 16 червня. Окрім іншого, учасники зустрічі торкнулися теми кібербезпеки. Глава Білого дому попередив російського колегу про наслідки в разі продовження нападів хакерів, які діють, за підозрою Вашингтона, з території РФ. Саміт не призвів до різкого повороту в російсько-американських відносинах.