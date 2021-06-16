 Байден на зустрічі з Путіним заявив про підтримку суверенітету України | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 16.06.2021

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Байден на зустрічі з Путіним заявив про підтримку суверенітету України

Американський президент Джо Байден на зустрічі з російським колегою Володимиром Путіним у Женеві наголосив, що США підтримують суверенітет та територіальну цілісність України.

Джо Байден на пресконференції

Джо Байден на пресконференції

Президент США Джо Байден у середу, 16 червня, під час зустрічі з російським президентом Володимиром Путіним у Женеві заявив про повну підтримку територіальної цілісності України з боку США.

"Я передав (Володимиру Путіну. - Ред.) непорушну прихильність Сполучених Штатів суверенітету і територіальній цілісності України", - заявив Байден під час пресконференції в Женеві.

Американський президент також повідомив, що під час зустрічі він висловив Путіну свій погляд на мінські домовленості. "Він не суперечив мені. Однак, зрозуміло, відмінності (в поглядах на реалізацію цих домовленостей. - Ред.) були", - наголосив Байден.

Також президент США повідомив, що застеріг російського президента від втручання в американські вибори та від нових кібератак. Крім того, на зустрічі Байден порушив питання дотримання прав людини в Росії, а також ув'язнення опозиційного політика Олексія Навального. 

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Курс США не спрямований проти РФ

За словами президента США, зустріч загалом пройшла добре, і, на його думку, Путін не хоче "нової холодної війни". Байден вважає, що було важливо особисто поспілкуватися з Путіним. Американський президент висловив думку, що Путін побоюється, що його країну оточують, а США прагнуть повалити його. Байден, проте, підкреслив, що курс США не спрямований проти Росії. "Американсько-російські відносини повинні бути стабільними і передбачуваними", - вказав він.

Раніше цього дня під час своєї окремої пресконференції за підсумками зустрічі у Женеві Володимир Путін заявив, що побіжно обговорював з Байденом питання України, зокрема мінські домовленості та членство України в НАТО. 

Як повідомлялося, на віллі Ла Гранж у Женеві в середу, 16 червня, відбулися переговори між президентом США Джозефом Байденом і його російським колегою Володимиром Путіним. Це були перші  переговори Байдена і Путіна  з моменту вступу першого на пост президента США. Ініціатива їх проведення виходила з Вашингтона. 

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