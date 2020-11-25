 Байден застерігає від різкого зростання смертності через COVID-19 в США | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 03.12.2020

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Новини

Байден застерігає від різкого зростання смертності через COVID-19 в США

За словами Джо Байдена, до січня 2021 року від наслідків зараження коронавірусом в США можуть померти ще 250 тисяч людей.

Обраний президент США Джо Байден

Обраний президент США Джо Байден

Кількість жертв коронавірусу в США до січня 2021 року може зрости на 250 тисяч, заявив обраний президент Джо Байден в середу, 2 грудня.

"Я не хочу нікого лякати, але ви зрозумійте факти: в період між сьогоднішнім днем ​​і січнем ми, ймовірно, втратимо ще 250 тисяч осіб", - сказав політик на онлайн-конференції за участю співробітників і власників малих підприємств. При цьому Байден не вказав, на чому ґрунтується його прогноз.

У свою чергу, експерти Університету імені Вашингтона підрахували, що в разі послаблення карантинних заходів кількість померлих від COVID-19 в США до кінця січня 2021 року може зрости до 502 тисяч пацієнтів, а в разі посилення цих заходів - до 367 тисяч.

Між тим глава Центру з контролю і профілактики захворювань США (CDC) Роберт Редфілд заявив, що до лютого 2021 року кількість померлих від наслідків зараження COVID-19 в США може зрости до 450 тисяч осіб.

При цьому Редфілд додав, що ця цифра залежатиме від того, наскільки ретельно американці будуть дотримуватися запобіжних заходів. Зокрема, CDC рекомендують американцям утриматися від подорожей під час різдвяних і новорічних свят, щоб не допустити перевантаження системи охорони здоров'я.

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Трамп не збирається відмовлятися від святкування Різдва

Тим часом в Білому домі не збираються відмовлятися від святкування Різдва. "Якщо можна плюдрувати магазини, спалювати будівлі і виходити на протести, то можна сходити і на різдвяне свято", - заявила на пресконференції офіційна представниця Білого дому Кейлі Макенані.

При цьому вона пояснила, що святкування Різдва в Білому домі буде проходити з дотриманням усіх профілактичних заходів і з почуттям відповідальності.

За даними Університету Джонса Гопкінса, у США нараховується понад 13,9 мільйона ​людей, які інфікувалися коронавірусом з початку пандемії. Її жертвами в країні стали більше 273,7 тисячі людей.

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