Байден в чотири рази збільшив квоту прийому біженців в США

Президент США Джо Байден підвищив квоту прийому країною біженців в цьому році з 15 тисяч до 62,5 тисячі осіб. До цього у країні зберігався історично найнижчий ліміт на прийом біженців, встановлений адміністрацією попереднього глави Білого дому Дональда Трампа, Він, на думку Байдена, "не відображає цінностей Америки як нації, яка вітає і підтримує біженців", йдеться в його заяві, оприлюдненій в понеділок, 3 травня.

Байден також висловив надію, що в наступному році США зможуть подвоїти оновлену квоту і прийняти 125 тисяч біженців. Про намір збільшити квоту прийому біженців в 2021 фінансовому році американський президент заявив ще в лютому, невдовзі після того, як почав виконувати обов'язки глави держави.

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Криза на кордоні США з Мексикою

Однак вже в квітні Байден оголосив, що, з огляду на "кризу з молодими людьми на кордоні", він вирішив тимчасово зберегти ліміт на старому рівні. Цей крок викликав шквал критики як з боку правозахисників, так і членів Демократичної партії, до якої належить і сам президент.

Після того як Байден оголосив про створення робочої групи з возз'єднання сімей мігрантів, розлучених на кордоні з Мексикою, влада США зіткнулися з напливом мігрантів, що сподівалися на пом'якшення міграційної політики Вашингтона.

Тільки в березні при спробі незаконного перетину американського кордону були затримані 172 тисячі осіб - максимум за останні 15 років. Центри тимчасового утримання неповнолітніх мігрантів, які прямують в США, переповнені.