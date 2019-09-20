Байден вимагає від Трампа оприлюднити розшифровку розмови із Зеленським

Колишній віцепрезидент США Джо Байден у п'ятницю, 20 вересня, закликав главу Білого дому Дональда Трампа негайно оприлюднити розшифровку телефонної ​​розмови з президентом України Володимиром Зеленським. Таким чином Байден відреагував на повідомлення американських ЗМІ про те, що Трамп у телефонній розмові із Зеленським 25 липня нібито неодноразово закликав останнього надати компрометуючу інформацію про сина політика Хантера Байдена.

"Якщо ці повідомлення вірні, тоді готовність президента Трампа зловживати своєю владою і принижувати нашу країну не знає меж", - написав Джо Байден у соціальній мережі Twitter.

Колишній віцепрезидент США у заяві стверджує про "очевидну корупцію" та наголосив, що Трамп повинен опублікувати розшифровку розмови із Зеленським, щоб "американський народ сам міг судити".

Тим часом міністр закордонних справ України Вадим Пристайко запевняє, що жодного тиску з боку Трампа на Зеленського не було. "Я знаю, про що була розмова, і я думаю, що ніякого тиску не було. Була розмова, розмови бувають різні, лідери мають право обговорити всі проблеми, які існують. Ця розмова була довгою, дружньою і торкалася багатьох питань, на які треба було давати досить серйозні відповіді", - заявив міністр у коментарі Громадському телебаченню.

Скандал навколо телефонної розмови Трампа із Зеленським у США

У США триває скандал навколо телефонної розмови Трампа із Зеленським. Один зі співробітників спецслужб, який працює в Білому домі, повідомив про те, що "Трамп зробив одному з іноземних глав держав тривожну пропозицію".

Американські ЗМІ та демократи у Конгресі припустили, що Трамп міг вимагати від Зеленського надати компромат на сина колишнього віцепрезидента США Джо Байдена, який є одним з його ймовірних суперників на майбутніх президентських виборах. Йшлося нібито про прискорення розслідування у справі української газодобувної компанії Burisma, в раду директорів якої раніше входив Хантер Байден. Трамп відкидає звинувачення, запевняючи, що не казав "нічого неправильного".

Адвокат Трампа Рудольф Джуліані підтвердив, що намагався прискорити це розслідування. "Я прошу їх провести розслідування (...), тому що ця інформація буде дуже, дуже корисною для мого клієнта та може виявитися корисною для мого уряду", - сказав він виданню The New York Times. За даними американських ЗМІ, Трамп міг тиснути на Зеленського відтермінуванням надання Україні військової допомоги.

Дивитись відео 02:02 Поділитись Здоров'я Трампа: чи здатний він бути президентом США? (12.01.2018) Відправити Facebook google+ Whatsapp Tumblr Vkontakte Livejournal Мой круг Mail Odnoklassniki Постійне посилання https://p.dw.com/p/2qmdj Здоров'я Трампа: чи здатний він бути президентом США? (12.01.2018)