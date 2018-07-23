 Багатотисячна хресна хода УПЦ МП в Києві минула без особливих пригод | Політичні новини з України: аналітика, прогнози, коментарі | DW | 27.07.2018

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Україна

Багатотисячна хресна хода УПЦ МП в Києві минула без особливих пригод

Хресна хода УПЦ МП в центрі Києва на відзначення річниці хрещення Київської Русі зібрала тисячі прочан та священників з усіх єпархій і відбулася без масштабних провокацій і порушень правопорядку.

Хресна хода у Києві

Хресна хода у Києві з нагоди 1030-ліття хрещення Київської Русі

Влаштовану у п’ятницю, 27 липня, Українською православною церквою Московського Патріархату (УПЦ МП) хресну ходу з нагоди 1030-ліття хрещення Київської Русі підтримали десятки тисяч вірян з усіх областей країни. За даними першого заступника міністра внутрішніх справ України Сергія Ярового,у заході взяло участь близько 20 тисяч осіб.

В УПЦ МП, натомість, заявляють, що учасників було чи не удесятеро більше. Незважаючи на напруження в релігійному середовищі через вірогідне надання Вселенським патріархатом автокефалії українському православ'ю, а також тривожні чутки напередодні цієї події, хода в цілому минула без нападів провокаторів та порушень громадського порядку. 

Заходи безпеки

Близько п'яти тисяч поліцейських, бійців Нацгвардії та бійців спецпідрозділів у малинових беретах стягнули на охорону заходу в українській столиці. Рух транспорту в центрі Києва був заблокований. Пройти на місце молебню на Володимирській гірці та ходи до Києво-Печерської лаври центральними вулицями Києва прості кияни могли лише через спеціальні пропускні пункти, де їх перевіряли металошукачами та оглядали вміст ручної поклажі. Ходу очолили не лише церковні ієрархи, а й автобуси вибухотехнічної служби та кінологи зі службовими собаками. Проте і поліція, і спостерігачі від громадської організації "Озон" не зафіксували грубих порушень громадського порядку. Згодом, утім, стало відомо про затримання трьох осіб.

Тисячі вірян у центрі Києва

Тисячі вірян у центрі Києва

УПЦ МП має в Україні найбільшу кількість приходів та церков. Натомість Українська православна церква Київського Патріархату (УПЦ КП), що постала після набуття Україною незалежності, має найбільшу кількість православних вірян. "Ця тенденція фіксувалася соціологами ще до початку російської агресії на Донбасі, а після початку війни лише посилилася", - сказав у коментарі DW релігієзнавець Ігор Козловський.

Нагадаємо, що у квітні президент України Петро Порошенко закликав Вселенський патріархат надати томос Української помісної автокефальної церкви. Це звернення підтримала і Верховна Рада. Митрополит УПЦ КП Філарет прогнозує, що Константинополь схвалить рішення про єдину помісну автокефальну православну церкву в Україні вже до кінця 2018 року.

DW.COM

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