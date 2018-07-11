Багатоженство як "допомога": баталії в Ірані довкола полігамії

На початку жовтня ультраконсервативний депутат парламенту Ірану Алі Мотахарі в одному з інтерв'ю заявив таке: "Після Другої світової війни в Німеччині чоловікам дозволили одружуватись максимально з чотирма жінками. Багато німецьких чоловіків загинули під час війни, і в Німеччині залишилось багато жінок, які могли виходити заміж". Насправді полігамія в Німеччині заборонена і з 1871 року є кримінально караною.

А чинний ще сьогодні в Ірані закон про сім'ю 1974 року, тобто ухвалений ще за часів монархії, дозволяє чоловікам за певних умов одружуватися з двома жінками. Однак в принципі полігамія в Ірані засуджується суспільством, каже відома місцева адвокатка Фарідех Гайрат. "Мотахарі добре знає це. І наскільки відомо, сам він живе у моногамному шлюбі", - наголошує юристка з Тегерана у телефонній розмові з DW. Вона додає: "Провідник революції аятола Хомейні жив в моногамії, його наступник аятола Хаменеї - також. Ця дивна ініціатива, що виступає за полігамію в Ірані, не має жодного шансу".

Полігамія як "допомога" жінкам

Попри це, в Ірані розгорілася палка дискусія щодо полігамії. Мотахарі належить до тих небагатьох політиків, які беруть у ній участь. Перед парламентськими виборами, які відбудуться в країні в березні 2020 року, видається, що таким чином впливовий політик взяв курс на політичний суїцид. Велика частина іранського суспільства обурена. Практичний семінар з полігамії, який "Інститут сприяння релігійним цінностям" у місті Кум пропонує жінкам і чоловікам, які хочуть навчитись жити у полігамному шлюбі, став останньою краплею.

Іранський депутат Алі Мотахарі

Впливові депутати, такі як Алі Мотахарі, та частина консервативних кіл країни, виступають за те, щоб насамперед заможні чоловіки мали змогу одружуватися з більше ніж однією жінкою. Вони подають це як допомогу жінкам з нижніх прошарків іранського суспільства. Їхня пропозиція спрямована у першу чергу до тих жінок, які самостійно фінансують свої родини - дітей, батьків або чоловіків. Їхня кількість, за офіційною статистикою, протягом останнього десятиліття збільшилася на 70 відсотків. І нині близько трьох мільйонів жінок в Ірані вважаються "главами сімей". Середні обсяги витрат на домашнє господарство в іранських сім'ях, згідно з даними статистичного відомства Ірану, зросли на 50 відсотків, ціни лише на продукти харчування у період з березня 2018 до березня 2019 року зросли на понад 70 відсотків. При цьому зарплати зросли максимум на 20 відсотків.

"Реклама легальної проституції"

"Звісно, в Ірані є жінки, котрі сумніваються і не мають іншого вибору, окрім як стати другою дружиною, - каже адвокатка Гайрат. - Але це не може бути вирішенням наших соціальних проблем".

Не лише жінки-активістки в країні цим обурені. Більшість представників консервативних кіл вбачає у "воркшопі з полігамії" рекламу для легальної проституції. До того ж, цей воркшоп проводиться у місті Кум, яке в Ірані вважається священним. У цьому регіоні поширеною є практика укладання тимчасового шлюбу за шиїтською традицією. Такий шлюб може тривати від 30 хвилин до 99 років, що відповідно позначається у свідоцтві про шлюб. Після завершення цього періоду жінка більше не має жодних прав щодо свого колишнього чоловіка.

"Як і у будь-якому іншому суспільстві, де сексуальність перебуває у жорстких рамках, в Ірані також існують таємні та позашлюбні зв'язки, - зауважує у розмові з DW соціолог Амін Бозоргян. - Частина у консервативних колах прагне, щоб полігамія вкоренилася як життєва норма у суспільстві. Але це відкидається, оскільки іранське суспільство в останні 100 років прийняло моногамію як світську цінність".

Хаменеї теж проти

Протягом останніх 110 років Іран пережив три революції. І боротьба за те, які цінності - релігійні, традиційні або ж світські цінності сучасного світу - мають панувати в країні, ще не завершилася. І цей маятник багато разів коливався в різні боки. Прикладом того є хіджаб, традиційний жіночий головний убір - у минулому він на певний час був заборонений, але зараз його носіння є обов'язковим.

Люди, які виступають за полігамію, мають сильних опонентів також серед кліру: очевидно, що аятола Алі Хаменеї також є категоричним противником полігамії - адже тим працівникам його офісу, які мають більше однієї дружини, загрожує звільнення.