 Багатоженство як ″допомога″: баталії в Ірані довкола полігамії | Новини й аналітика зі світу політики: оцінки, прогнози, коментарі | DW | 16.11.2019

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Світ

Багатоженство як "допомога": баталії в Ірані довкола полігамії

В Ірані вирує дискусія щодо полігамії. Частина іранських консерваторів позиціонує багатоженство як "допомогу" для жінок, які перебувають у скруті. Але традиційно полігамія в іранському суспільстві засуджується.

Іранське суспільство здебільшого негативно ставить до полігамії

Іранське суспільство здебільшого негативно ставить до полігамії

На початку жовтня ультраконсервативний депутат парламенту Ірану Алі Мотахарі в одному з інтерв'ю заявив таке: "Після Другої світової війни в Німеччині чоловікам дозволили одружуватись максимально з чотирма жінками. Багато німецьких чоловіків загинули під час війни, і в Німеччині залишилось багато жінок, які могли виходити заміж". Насправді полігамія в Німеччині заборонена і з 1871 року є кримінально караною.

А чинний ще сьогодні в Ірані закон про сім'ю 1974 року, тобто ухвалений ще за часів монархії, дозволяє чоловікам за певних умов одружуватися з двома жінками. Однак в принципі полігамія в Ірані засуджується суспільством, каже відома місцева адвокатка Фарідех Гайрат. "Мотахарі добре знає це. І наскільки відомо, сам він живе у моногамному шлюбі", - наголошує юристка з Тегерана у телефонній розмові з DW. Вона додає: "Провідник революції аятола Хомейні жив в моногамії, його наступник аятола Хаменеї - також. Ця дивна ініціатива, що виступає за полігамію в Ірані, не має жодного шансу".

Полігамія як "допомога" жінкам

Попри це, в Ірані розгорілася палка дискусія щодо полігамії. Мотахарі належить до тих небагатьох політиків, які беруть у ній участь. Перед парламентськими виборами, які відбудуться в країні в березні 2020 року, видається, що таким чином впливовий політик взяв курс на політичний суїцид. Велика частина іранського суспільства обурена. Практичний семінар з полігамії, який "Інститут сприяння релігійним цінностям" у місті Кум пропонує жінкам і чоловікам, які хочуть навчитись жити у полігамному шлюбі, став останньою краплею.

Іранський депутат Алі Мотахарі

Іранський депутат Алі Мотахарі

Впливові депутати, такі як Алі Мотахарі, та частина консервативних кіл країни, виступають за те, щоб насамперед заможні чоловіки мали змогу одружуватися з більше ніж однією жінкою. Вони подають це як допомогу жінкам з нижніх прошарків іранського суспільства. Їхня пропозиція спрямована у першу чергу до тих жінок, які самостійно фінансують свої родини - дітей, батьків або чоловіків. Їхня кількість, за офіційною статистикою, протягом останнього десятиліття збільшилася на 70 відсотків. І нині близько трьох мільйонів жінок в Ірані вважаються "главами сімей". Середні обсяги витрат на домашнє господарство в іранських сім'ях, згідно з даними статистичного відомства Ірану, зросли на 50 відсотків, ціни лише на продукти харчування у період з березня 2018 до березня 2019 року зросли на понад 70 відсотків. При цьому зарплати зросли максимум на 20 відсотків.

"Реклама легальної проституції"

"Звісно, в Ірані є жінки, котрі сумніваються і не мають іншого вибору, окрім як стати другою дружиною, - каже адвокатка Гайрат. - Але це не може бути вирішенням наших соціальних проблем".

Не лише жінки-активістки в країні цим обурені. Більшість представників консервативних кіл вбачає у "воркшопі з полігамії" рекламу для легальної проституції. До того ж, цей воркшоп проводиться у місті Кум, яке в Ірані вважається священним. У цьому регіоні поширеною є практика укладання тимчасового шлюбу за шиїтською традицією. Такий шлюб може тривати від 30 хвилин до 99 років, що відповідно позначається у свідоцтві про шлюб. Після завершення цього періоду жінка більше не має жодних прав щодо свого колишнього чоловіка.

"Як і у будь-якому іншому суспільстві, де сексуальність перебуває у жорстких рамках, в Ірані також існують таємні та позашлюбні зв'язки, - зауважує у розмові з DW соціолог Амін Бозоргян. - Частина у консервативних колах прагне, щоб полігамія вкоренилася як життєва норма у суспільстві. Але це відкидається, оскільки іранське суспільство в останні 100 років прийняло моногамію як світську цінність".

DW.COM

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Хаменеї теж проти

Протягом останніх 110 років Іран пережив три революції. І боротьба за те, які цінності - релігійні, традиційні або ж світські цінності сучасного світу - мають панувати в країні, ще не завершилася. І цей маятник багато разів коливався в різні боки. Прикладом того є хіджаб, традиційний жіночий головний убір - у минулому він на певний час був заборонений, але зараз його носіння є обов'язковим.

Люди, які виступають за полігамію, мають сильних опонентів також серед кліру: очевидно, що аятола Алі Хаменеї також є категоричним противником полігамії - адже тим працівникам його офісу, які мають більше однієї дружини, загрожує звільнення.

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Докладно

Іранське суспільство здебільшого негативно ставить до полігамії

Багатоженство як допомога: баталії в Ірані довкола полігамії

В Ірані вирує дискусія щодо полігамії, яка традиційно в іранському суспільстві засуджується.  

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