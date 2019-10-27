 Багатогодинна стрілянина у Нью-Джерсі: є загиблі | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 11.12.2019

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Новини

Багатогодинна стрілянина у Нью-Джерсі: є загиблі

У Нью-Джерсі кілька годин тривала перестрілка між двома нападниками й поліцейськими, унаслідок чого загинули шестеро осіб включно з нападниками. Щодня у США відбувається десяток стрілянин.

Поліцейські у Нью-Джерсі кілька годин перестрілювалися з двома нападниками

Поліцейські у Нью-Джерсі кілька годин перестрілювалися з двома нападниками

В американському місті Нью-Джерсі у вівторок, 10 грудня, двоє нападників з потужними гвинтівками вчинили стрілянину, унаслідок чого загинули шестеро людей - троє прохожих, поліцейський і самі нападники. Місцевий житель та ще двоє офіцерів зазнали поранень, останніх згодом виписали з лікарні, повідомляє агенція Reuters.

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У техаському містечку Одеса озброєний чоловік викрав поштовий автофургон та став безладно стріляти в перехожих. Загинуло п'ятеро осіб, ще 21 людина зазнала поранень. Поліція застрелила нападника. (01.09.2019)

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За даними місцевих ЗМІ, конфлікт між поліцією і нападниками почався біля кладовища, він був пов'язаний з розслідуванням іншого вбивства. Після цього нападникам вдалося втекти на фургоні.

Вони доїхали до магазина з кошерними продуктами. До нього на підмогу виїхали екстрені служби, які наразилися на "потужний стрілецький вогонь". Перестрілка між правоохоронцями та нападниками тривала кілька годин. Свідки події розповіли, що ситуація скидалася на кіно - поблизу місця події лежали сотні гільз.

Унаслідок стрілянини були вбиті троє місцевих жителів. У поліції вважають, що нападники випадково вибрали саме кошерний магазин. Їхні мотиви наразі невідомі. Доказів, що вони скоїли стрілянину на ґрунті ненависті, також немає. Утім, у поліції цього не виключають. Вважається, що у них не було спільників. Унаслідок стрілянини були закриті усі школи у місті. До операції залучили сотні поліцейських як із Нью-Джерсі, так і з сусіднього Нью-Йорка.

Десяток стрілянин щодня

Стрілянини в громадських місцях з фатальними наслідками стаються у США щодня. Згідно з даними неурядової організації "Архів збройного насильства", тільки 10 грудня у країні мали місце десятки інцидентів - у тому числі сім, включно зі стріляниною у Нью-Джерсі, унаслідок яких загинули люди.

Тим часом в уряді США підрахували, що лише у 2017 році унаслідок стрілянин загинули майже 40 тисяч людей. 

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