Познайомтесь з новою DW

Скористайтесь ексклюзивною можливістю ознайомитися з бета-версією нової DW. Своєю думкою Ви можете нам допомогти зробити нову DW ще кращою.

Відвідати нову DW

Ми використовуємо файли Cookie, щоб надавати вам персоналізовану інформацію. Більше інформації - в Положеннях про захист персональних даних.

Більше інформації Ок
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

Баварія

Баварія - одна із 16 федеральних земель Німеччини.

Баварія - одна із 16 федеральних земель Німеччини, розташована на південному сході країни. Офіційна назва - Вільна держава Баварія. Площа Баварії охоплює понад 70500 квадратних кілометрів. Таким чином це найбільша федеральна земля. За кількістю населення - 12,8 мільйона осіб - Баварія обіймає друге місце після федеральної землі Північний Рейн-Вестфалія. Столиця Баварії - Мюнхен.

У Німеччині працевлаштовують освітян зі знанням української - ЗМІ

У Німеччині працевлаштовують освітян зі знанням української - ЗМІ 24.04.2022

Федеральні землі отримали сотні заяв на працевлаштування від українських вчителів. Багато земель уже працевлаштували освітян зі знаннями української, пише видання Welt am Sonntag.
Баварський зоопарк перейменував дикого кабана на ім'я Путін

Баварський зоопарк перейменував дикого кабана на ім'я Путін 20.04.2022

Оператор зоопарку вирішив, що "жодна свиня не заслуговує цього імені" та оголосив у соціальних мережах пошук нового імені для тварини. Cеред пропозицій були Зеленський та Кличко, однак виграло аполітичне прізвисько.
Скандальний король Таїланду: за справу взялися податківці у ФРН

Скандальний король Таїланду: за справу взялися податківці у ФРН 21.02.2022

Тайський монарх Маха Вачхіралонгкон - суперечлива постать у себе в країні. А тепер дискусії розпочалися й у Німеччині, де він проводить багато часу.
Осідлати хвилю посеред Баварії, або Зимовий серфінг у Мюнхені (фото)

Осідлати хвилю посеред Баварії, або Зимовий серфінг у Мюнхені (фото) 24.01.2022

У Мюнхені можна цілий рік займатися серфінгом. Ці фотографії зроблено минулих січневих вихідних на протоці Айсбах в Англійському саду - одному з найбільших парків баварської столиці.
У Німеччині чоловік з ножем поранив кількох пасажирів потяга

У Німеччині чоловік з ножем поранив кількох пасажирів потяга 06.11.2021

Напад з ножем було скоєно у Баварії у міжміському потязі. За даними ЗМІ, поранення отримали троє осіб.
В уряді ФРН відреагували на відмову гравця Баварії Кімміха вакцинуватися

В уряді ФРН відреагували на відмову гравця "Баварії" Кімміха вакцинуватися 25.10.2021

Йозуа Кімміх зізнався, що не вакцинувався проти COVID-19 через побоювання побічних дій у довготривалій перспективі. Ця заява викликала бурхливу дискусію у Німеччині.

Як живеться у пам'ятці архітектури у Німеччині (відео)

Як живеться у пам'ятці архітектури у Німеччині (відео) 04.10.2021

Жити в Німеччині у старовинному будинку? Це реально. У Баварії немає особливих вимог до охочих купити будинок-пам'ятку. Суцільні обмеження починаються вже потім. Навіть віконні ручки не можна поміняти без дозволу!
Пиво і німці: як хмільний напій змінив країну - Відкривай Німеччину з Михайлом Малим (відео)

Пиво і німці: як хмільний напій змінив країну - "Відкривай Німеччину з Михайлом Малим" (відео) 04.10.2021

Культура, економіка та побут німців зазнали великих змін через... пиво. У заключній серії відеоблогу "Відкривай Німеччину з Михайлом Малим" пропонуємо поглянути на пиво як каталізатор розвитку німецького суспільства.

Як пиво змінило життя німців - Відкривай Німеччину з Михайлом Малим (01.10.2021)

Як пиво змінило життя німців - "Відкривай Німеччину з Михайлом Малим" (01.10.2021) 01.10.2021

Культура, економіка та побут німців зазнали великих змін через... пиво. Хмільний напій впливав на історію та технології. У заключній серії відеоблогу "Відкривай Німеччину з Михайлом Малим" пропонуємо поглянути на пиво як каталізатор розвитку німецького суспільства.

Український водень для Європи: візія майбутнього чи мильна бульбашка?

Український водень для Європи: візія майбутнього чи мильна бульбашка? 29.09.2021

Оператори газопроводів, які невдовзі можуть втратити транзит російського газу, виношують плани транспортувати український водень. Які шанси України стати крупним експортером водню?
Маркуса Зедера переобрали головою ХСС

Маркуса Зедера переобрали головою ХСС 10.09.2021

Переобрання Маркуса Зедера головою баварських консерваторів підтримало 87,6 відсотка учасників з'їзду ХСС.

Автосалон IAA у Мюнхені: все, крім автомобілів (фоторепортаж) 08.09.2021

У баварському Мюнхені вперше відкрився автосалон IAA, хоча автоярмарком його можна назвати умовно - чимало з представлених новинок не є автомобілями. Чим дивували відвідувачів - у фотогалереї DW.
Автосалон IAA у Мюнхені: все, крім автомобілів

Автосалон IAA у Мюнхені: все, крім автомобілів 08.09.2021

У баварському Мюнхені вперше відкрився автосалон IAA, хоча автоярмарком його можна назвати умовно - чимало з представлених новинок не є автомобілями. Чим дивували відвідувачів - у фотогалереї DW.
У Мюнхені відкрився Міжнародний автосалон

У Мюнхені відкрився Міжнародний автосалон 07.09.2021

Цього року головною тематикою Міжнародного автосалону в Мюнхені стала електромобільність. Попри це відкриття заходу супроводжувалося протестами екоактивістів.
Автосалон IAA відтепер у Мюнхені: ставка на міську мобільність

Автосалон IAA відтепер у Мюнхені: ставка на "міську мобільність" 07.09.2021

Нова концепція, інша локація і багато відкритих питань: у Мюнхені замість Франкфурта-на-Майні відкрився міжнародний автосалон IAA. Репортаж DW з баварської столиці.

Груди Джульєтти викликали в Мюнхені суперечку про сексизм

Груди Джульєтти викликали в Мюнхені суперечку про сексизм 19.08.2021

У баварській столиці навколо місцевої визначної пам'ятки розігралася справжня драма. Чи можна торкатися статуї Джульєтти задля успіху в коханні? Щоправда, далеко не всі поставилися до проблеми серйозно.

Інші статті