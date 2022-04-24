Як живеться у пам'ятці архітектури у Німеччині (відео)

Жити в Німеччині у старовинному будинку? Це реально. У Баварії немає особливих вимог до охочих купити будинок-пам'ятку. Суцільні обмеження починаються вже потім. Навіть віконні ручки не можна поміняти без дозволу!