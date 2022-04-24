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Баварія - одна із 16 федеральних земель Німеччини.
Баварія - одна із 16 федеральних земель Німеччини, розташована на південному сході країни. Офіційна назва - Вільна держава Баварія. Площа Баварії охоплює понад 70500 квадратних кілометрів. Таким чином це найбільша федеральна земля. За кількістю населення - 12,8 мільйона осіб - Баварія обіймає друге місце після федеральної землі Північний Рейн-Вестфалія. Столиця Баварії - Мюнхен.
Культура, економіка та побут німців зазнали великих змін через... пиво. У заключній серії відеоблогу "Відкривай Німеччину з Михайлом Малим" пропонуємо поглянути на пиво як каталізатор розвитку німецького суспільства.
Культура, економіка та побут німців зазнали великих змін через... пиво. Хмільний напій впливав на історію та технології. У заключній серії відеоблогу "Відкривай Німеччину з Михайлом Малим" пропонуємо поглянути на пиво як каталізатор розвитку німецького суспільства.