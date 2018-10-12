 Баварія напередодні виборів до ландтагу: підтримка ХСС знижується | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 12.10.2018

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Новини

Баварія напередодні виборів до ландтагу: підтримка ХСС знижується

Рівень підтримки Християнсько-соціального союзу перед виборами до баварського земельного парламенту продовжує знижуватися, але залишається найвищим. Друге місце посідають Зелені, далі йде СДПН.

Голова ХСС Горст Зеегофер (ліворуч) та прем'єр Баварії Маркус Зедер, вересень 2018 року

Голова ХСС Горст Зеегофер (ліворуч) та прем'єр Баварії Маркус Зедер, вересень 2018 року

У Баварії закінчується передвиборча кампанія до ландтагу - земельного парламенту. За результатами опитування, оприлюдненими програмою Politbarometer телеканалу ZDF ввечері у четвер, 11 жовтня, рівень підтримки правлячого Християнсько-соціального союзу (ХСС) становить 34 відсотки, що на один відсоток менше, ніж тижнем раніше. На другому місці - Зелені, за яких готові віддати голоси 19 відсотків опитаних (плюс один відсоток порівняно з попереднім опитуванням). Третє місце посідає Соціал-демократична партія Німеччини (СДПН) із 12 відсотками (рівень підтримки не змінився).

За "Вільних виборців" та "Альтернативу для Німеччини" (АдН) готові проголосувати по десять відсотків виборців. Вільна демократична партія проходить до ландтагу із 5,5 відсотка, а Ліва партія має підтримку лише чотирьох відсотків виборців, і, за прогнозами, не проходить до земельного парламенту. Голосування відбудеться 14 жовтня.

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На заключному мітингу ХСС ввечері 12 жовтня у Мюнхені не буде очільниці сестринського Християнсько-демократичного союзу (ХДС), канцлерки Анґели Меркель (Angela Merkel). На ньому натомість, окрім прем'єр-міністра Баварії Маркуса Зедера (Markus Söder) та міністра внутрішніх справ Німеччини, голови ХСС Горста Зеегофера (Horst Seehofer), буде присутній австрійський канцлер Себастіан Курц (Sebastian Kurz), повідомляє агенція dpa. Майже одночасно відбудеться мітинг СДПН у Швайнфурті, на якому виступлять лідерка СДПН Андреа Налес (Andrea Nahles) та голова партії у Баварії Наташа Конен (Natascha Kohnen).

На виборах до баварського ландтагу в 2013 році ХСС здобула 47,7 голосів, СДПН - 20,6, а Зелені - лише 8,6. ХСС незмінно керує в Баварії упродовж понад п'яти десятиліть, маючи при цьому абсолютну більшість в земельному парламенті. Останніми роками у ФРН спостерігається тенденція до зниження підтримки двох великих партій - блоку ХДС/ХСС та СДПН.

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