 Баварія запровадила додатковий контроль на кордоні з Австрією | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 18.07.2018

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Новини

Баварія запровадила додатковий контроль на кордоні з Австрією

У Баварії почала працювати прикордонна поліція. Її службовці можуть діяти лише під контролем федеральної влади і не мають права відмовляти будь-кому у в'їзді в країну.

Зедер у день посилення контролю на кордоні

Зедер у день посилення контролю на кордоні

Після тривалої дискусії між федеральною владою Німеччини і владою Баварії баварська поліція приступила в середу, 18 липня, до здійснення контролю на кордоні між ФРН та Австрією. Вибіркові перевірки, які відбуватимуться щогодини на різних ділянках, повинні доповнити роботу постійних контрольно-пропускних пунктів на трьох прикордонних переходах, повідомляє агентство dpa.

У співпраці з федеральною владою Баварія забезпечить надійність кордонів і прикордонних територій, заявив прем'єр-міністр цієї землі Маркус Зедер (Markus Söder) в місті Кірхдорф-на-Інні. До прикордонного контролю залучено 500 службовців земельної поліції.

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Без права відмовляти у в'їзді до ФРН

Повноваження прикордонників влада Баварії погодила з урядом ФРН кілька днів тому. У підсумку співробітники прикордонної поліції можуть проводити перевірки на кордоні з Австрією лише з дозволу федеральної влади або за її розпорядженням. Діяти на власний розсуд їм заборонено. Зокрема, баварські прикордонники не мають права відмовляти будь-кому у в'їзді до Німеччини і відправляти назад в Австрію. Охорона зовнішніх кордонів залишається обов'язком федеральної влади.

Установа баварської прикордонної поліції вважається проектом, який Маркус Зедер ініціював, щоб зміцнити свій політичний престиж в рік виборів до земельного парламенту. Сам прем'єр заперечує подібні наміри. За його словами, йдеться не про голоси виборців, а про закон і порядок, довіру до правової держави і надійність кордонів. "Крім того ми даємо - і в цьому полягає наша мета - виразний сигнал міжнародним контрабандистам, що нелегально ввозять мігрантів, що їм не варто перетинати кордон Німеччини, і тим більше тут, в Баварії", - наголосив Зедер.

Раніше удяри Німеччини та Австрії домовилися посилити боротьбу проти злочинності і нелегальної міграції. З 1 червня співробітники федеральної поліції ФРН та Австрії, а також баварської земельної поліції почали спільне посилене патрулювання в прикордонних областях.

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