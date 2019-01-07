"Баварія" всьоме поспіль стала чемпіоном Німеччини з футболу

Чемпіоном Німеччини з футболу у сезоні 2018-2019 років стала мюнхенська "Баварія". У суботу, 18 травня, баварський клуб переконливо переміг в останньому турі першості франкфуртський "Айнтрахт" з рахунком 5:1 і набрав 78 очок.

У свою чергу, найближчий переслідувач "Баварії" - дортмундська "Боруссія" - теж здобула перемогу над "Боруссією" з Менхенгладбаха з рахунком 2:0 та, набравши 76 очок, посіла друге місце.

Це вже сьома поспіль та 29-та загалом перемога мюнхенців у Бундеслізі. Востаннє чемпіон Німеччини з футболу визначався в останньому турі першості ще в сезоні 2007-2008 років.

Третє місце посів "Байєр" з Леверкузена, який отримав третю - й останню - путівку до Ліги чемпіонів.