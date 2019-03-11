 А золото й досі там: справа ″скіфських скарбів″ у суді Амстердама | Музика й кіно, література й мистецтво з Німеччини | DW | 12.03.2019

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Культура й стиль життя

А золото й досі там: справа "скіфських скарбів" у суді Амстердама

Судова суперечка в Нідерландах через скарби скіфської доби між Україною та музеями анексованого Криму тягнеться вже майже п'ять років. Незабаром рішення має винести вже друга судова інстанція. Репортаж DW з Амстердама.

Ausstellung Die Krim – Goldene Insel im Schwarzen Meer (Museum der historischen Schätze der Ukraine/Dmitro Klochko)

От уже майже п'ять років у сховищах Музею Алларда Пірсона в Амстердамі зберігаються древні скарби, доступ до яких поки що закритий для всіх. Йдеться про скіфські коштовності, яким уже понад 2000 років. Востаннє світ міг їх побачити 2013-го та на початку 2014-го років. Тоді в німецькому Бонні, а згодом в Амстердамі відбулась виставка "Крим. Золото й таємниці Чорного моря". До речі, виставка відвідувалась дуже добре. Експонати для неї - понад 550 коштовних об'єктів - взяли напрокат у чотирьох кримських музеїв.

Але коли настав час повертати об'єкти, Росія анексувала український Крим. І тут виникла проблема: кому повертати коштовності - кримським музеям, які опинились на території захопленій Росією і більше непідконтрольній Києву, чи українській державі. Музей в Амстердамі не захотів самостійно вирішувати це питання й звернувся до суду. У грудні 2016 року, тобто через два роки після виставки, Окружний адміністративний суд Амстердама оголосив свій вердикт: експонати кримських музеїв мають бути повернуті Україні як частина її культурної спадщини. Однак кримські музеї - Керченський та Бахчисарайський історико-культурні заповідники, "Херсонес Таврійський" у Севастополі та Центральний музей Тавриди в Сімферополі - оскаржили таке рішення.

2013-го року виставку Крим. Золото й таємниці Чорного моря можна було відвідати в Бонні

2013-го року виставку "Крим. Золото й таємниці Чорного моря" можна було відвідати в Бонні

Відтоді минуло ще три роки. Витрати на зберігання об'єктів, імовірно, за цей час уже сягнули кількох сотень тисяч євро. І позаяк нідерландський музей весь цей час змушений покривати їх самотужки, в ньому не приховують, що хотіли б, аби справу нарешті було остаточно вирішено. І от Апеляційний суд Амстердама 11 березня 2019 року нарешті проводить слухання у справі. "Музей Алларда Піросна не претендує на жоден об'єкт, ні в чому не винен і не порушує жодних стандартів", - наче виправдовується перед судом адвокат музею.

Численна делегація з Києва

Захищати прийняте понад два роки тому судом першої інстанції рішення до Амстердама приїхала делегація на чолі з міністром культури Євгеном Ніщуком. Раніше приїхати на суд обіцяв і міністр юстиції Павло Петренко, але зрештою позицію мін'юсту в суді представляв його заступник Сергій Пєтухов. "Україна зробить усе можливе для того, щоби повернути нашу культурну спадщину на нашу територію для того, щоб саме в Україні вона була збережена і відкрита для всього світу. Тому що повернення в Крим означає, що вона буде або знищена, або недоступна, або перевезена в Росію і незаконно залишена там", - сказав він журналістам після завершення єдиних призначених у справі слухань, що тривали цілий день.

Водночас Нищук запевнив, що перевезення артефактів до Києва не означатиме, що "кримські музеї їх ніколи не побачать". "Безперечно, щойно буде деокупація, українська держава передасть цю колекцію до кримських музеїв", - сказав він у розмові з журналістами.

Востаннє скіфські скарби виставляли в Амстердамі п'ять років тому. Відтоді коштовності надійно зберігаються у сховищі нідерландського музею

Востаннє "скіфські скарби" виставляли в Амстердамі п'ять років тому. Відтоді коштовності надійно зберігаються у сховищі нідерландського музею

Позицію кримських музеїв в Амстердамі представляли четверо нідерландських адвокатів. Свій виступ вони намагалися зробити якомога ефектнішим. Для цього присутнім роздали письмові пояснення та продемонстрували карту Криму з позначеними музеями та презентацію Power Point. Основна претензія музеїв до рішення Окружного адміністративного суду Амстердама - це те, що питання визначення власності на об'єкти було делеговано українському суду. Адже суд справді постановив лише те, що скіфські скарби мають повернутися до України, але не став вирішувати, кому вони належать і лише зазначив, що це має зробити суд в Україні. Кримські музеї стверджують, що справедливий процес в Україні у їхній справі неможливий. Та й стаття нідерландського цивільно-процесуального кодексу, яку застосував попередній суд, мовляв, стосується суперечок між країнами ЄС, до якого Україна не входить.

Жертви "політичних подій"

При цьому в суді музеї намагалися показати себе жертвами "розвитку політичних подій" 2014 року, зокрема й анексії Криму. "Уявіть собі, що ви кримський музей чи фабрика. Вас не запитували, чи ви хочете до Росії, чи ні - ви просто виконували свою роботу", - каже в розмові з DW адвокат кримських музеїв Роб Майєр. Він вказує на те, що музеї як існували до анексії Криму, так існують і після неї. "Ми - ті самі музеї, це ті самі будівлі, ті самі директори, ті самі екскурсоводи, консерватори… Все ті самі люди", - каже Майєр, але сам же визнає: так, за російським законодавством існують такі самі музеї, але "звісно ж" у нідерландському суді музеї представляють себе як українські, а не російські.

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31 серпня в Амстердамі закривається виставка "Крим. Золото й таємниці Чорного моря". Але куди повернеться золото скіфів? І чи повернеться взагалі? (31.08.2014)

Окружний адміністративний суд Амстердама вирішив повернути "Скіфське золото" до України. Музеї з анексованого Росією українського Криму мають намір оскаржити це рішення. (14.12.2016)

Чотири музеї з Криму через суд вимагають повернути унікальні артефакти з їхніх колекцій. Вони називають себе "законними власниками" скарбів. (26.11.2014)

Археологічний музей Алларда Пірсона в Амстердамі ще не визначився з тим, кому будуть повернуті кримські артефакти. Раніше український Мінкульт повідомляв, що вони повернуться до Києва. (27.06.2014)

Примітно, що Росія, чий контроль у Криму важко поставити під сумнів, під час судових слухань майже весь час згадувалася лише побіжно. Це змінилося лише після того, як головуючий суддя сказав, що "було б набагато краще" , аби суперечка була вирішена поза судом, "адже це може тривати роками". "Ми винесемо рішення, після чого ймовірно, що одна зі сторін подасть касаційну скаргу, розгляд якої триватиме щонайменше два чи три роки. Тож ми бачимо: чим далі ми йдемо, тим довшим стає шлях", - каже він.

Жодних переговорів з Москвою?

Як можливий варіант суддя запропонував вирішення суперечки за столом переговорів за посередництва Нідерландів. Але представники Києва, порадившись під час короткої паузи, такий варіант відкинули: мовляв, Київ уже має досвід переговорів з Росією, які завершуються безрезультатно. "Тож зважаючи на загальну ситуацію, маючи різноманітні судові суперечки та політичні дискусії, ми не бачимо простору для переговорів, які мали б ефект", - сказав, виступаючи в суді, заступник міністра юстиції Сергій Пєтухов. Адвокат України Герт-Ян ван ден Берг навів у розмові з DW ще один аргумент: "Говорити з Москвою в цій конкретній ситуація означатиме непряме визнання незаконної анексії Криму. Україна ніколи в житті не говоритиме з Росією за одним столом про власну культурну спадщину".

Рішення Апеляційного суду в справі має бути виголошене 11 червня. Очікується, що після цього одна зі сторін подасть до Верховного суду Нідерландів касаційну скаргу. Ця остання можлива інстанція в судовій системі країни розглядатиме лише питання, чи міг попередній суд застосовувати ті закони, які він застосував під час прийняття рішень. Передусім ідеться про конвенцію ЮНЕСКО "Про заходи, спрямовані на заборону та запобігання незаконному ввезенню, вивезенню та  передачі права власності на культурні цінності" 1970 року. Адвокати кримських музеїв стверджують, що суд застосував її неправомірно, захисники України – заперечують і наводять як доказ численні коментарі експертів.

Якщо суд вирішить, що застосовувати конвенцію можна, це означає, що скарби зможуть бути відправлені до Києва, каже адвокат ван ден Берг. "Якщо ж суд скаже ні, тоді той самий Апеляційний суд Амстердама повинен буде розглядати справу, застосовуючи українське право. І це може тривати ще два роки. Тож можливо, що ми будемо чекати фінальної точки в цій справі ще близько чотирьох років", - підсумовує він.

  • Експонат виставки Крим. Золото і таємниці Чорного моря, яка проходила в археологічному Музеї Алларда Пірсона в Амстердамі

    Спірне "скіфське золото"

    Музейні експонати - заручники політики

    Музей Алларда Пірсона в Амстердамі, де проходила виставка "Крим. Золото і таємниці Чорного моря", не захотів вирішувати, кому повертати скіфські коштовності після завершення експозиції, і віддав це питання на розсуд суду. У грудні 2016 року Окружний адміністративний суд Амстердама ухвалив рішення повернути експонати кримських музеїв на територію України.

  • Експонат виставки Крим. Золото і таємниці Чорного моря, яка проходила в археологічному Музеї Алларда Пірсона в Амстердамі

    Спірне "скіфське золото"

    Застібка у формі дельфіна

    Експонати виставки уперше демонструвалися за межами України. Зокрема і ця фібула - застібка із золота та гірського кришталю у формі дельфіна (перше століття до н. е. - перше століття н. е.), знайдена у сарматському Ногайчинському кургані поблизу села Червоного Нижньогірського району Криму.

  • Експонат виставки Крим. Золото і таємниці Чорного моря, яка проходила в археологічному Музеї Алларда Пірсона в Амстердамі

    Спірне "скіфське золото"

    Нові археологічні знахідки

    Деякі зі скарбів виставки були знайдені під час археологічних розкопок у Криму кілька років тому. Наприклад, ось ці сережки є результатом розкопок 2008 року в пізньоантичному могильнику Джург-оба, що знаходиться неподалік села Завітне Ленінського району Криму. Некрополь лежить на 1200 метрів північніше античного міста Кітей, яке входило до складу Боспорської держави.

  • Експонат виставки Крим. Золото і таємниці Чорного моря, яка проходила в археологічному Музеї Алларда Пірсона в Амстердамі

    Спірне "скіфське золото"

    Вінок із некрополя Джург-оба

    Даний похоронний вінок, датований п'ятим століттям н. е., також було знайдено у некрополі Джург-оба. Загалом виставка "Крим. Золото і таємниці Чорного моря" охоплювала десять століть кримської історії.

  • Експонат виставки Крим. Золото і таємниці Чорного моря, яка проходила в археологічному Музеї Алларда Пірсона в Амстердамі

    Спірне "скіфське золото"

    Скарби із "Товстої могили"

    На виставці були представлені не лише кримські скарби, а й археологічні знахідки із Півдня України. Наприклад, цей залізний меч із золотим руків'ям та піхвами походить зі скіфського кургану "Товста могила" на Дніпропетровщині. Після завершення виставки амстердамський музей одразу ж повернув Україні 19 об'єктів, позичених у Музею історичних коштовностей Києво-Печерської Лаври в Києві.

  • Експонат виставки Крим. Золото і таємниці Чорного моря, яка проходила в археологічному Музеї Алларда Пірсона в Амстердамі

    Спірне "скіфське золото"

    Китайські лаковані скриньки

    Ці китайські лаковані скриньки фахівці називають "сенсацією", адже знайти їх у могильнику Усть-Альма археологи аж ніяк не сподівалися. Раніше відома науковцям траєкторія поширення подібних китайських предметів розкоші не сягала західніше Афганістану. Скриньки, датовані першим століттям н. е., після реставрації в Японії експонувалися вперше. Ліворуч на фото - репліка знайденої у Криму скриньки.

  • Експонат виставки Крим. Золото і таємниці Чорного моря, яка проходила в археологічному Музеї Алларда Пірсона в Амстердамі

    Спірне "скіфське золото"

    Скіфське золото із Криму

    Зі згаданого пізньоскіфського Усть-Альминського городища, яке знаходиться на західному березі Криму - поблизу села Піщане Бахчисарайського району - походять і ці прикраси, так само датовані першим століттям н. е. Усть-Альма - це друге за величиною і значимістю городище Скіфського царства у Криму.

  • Експонат виставки Крим. Золото і таємниці Чорного моря, яка проходила в археологічному Музеї Алларда Пірсона в Амстердамі

    Спірне "скіфське золото"

    Суперечка, спричинена анексією Криму

    Після анексії Криму Росією повернути коштовності в Музею Алларда Пірсона вимагали як непідконтрольні Києву кримські музеї - Керченський та Бахчисарайський історико-культурні заповідники, "Херсонес Таврійський" у Севастополі та Центральний музей Тавриди у Сімферополі, так і українська держава.

  • Кримське золото в Музеї Алларда Пірсона в Нідерландах

    Спірне "скіфське золото"

    А золото і нині там…

    Кримські музеї, не задоволені рішенням Окружного адміністративного суду Амстердама на користь України, у січні 2017 року подали апеляцію. Нині скаргу розглядає Апеляційний суд Амстердама. "Україна розраховує отримати остаточне рішення максимум через рік, враховуючи ймовірну касацію у Верховному суді Нідерландів", - заявив заступник міністра юстиції України Сергій Петухов.

    Автор: Інна Завгородня, Данило Білик


 

DW.COM

Спірне "скіфське золото"

Апеляційний суд Амстердама розглядає скаргу музеїв анексованого Криму на рішення щодо повернення Україні "скіфського золота", яке виставляли у Німеччині та Нідерландах. Скарби, за які точиться суперечка, - у галереї DW. (11.03.2019)  

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Апеляційний суд Амстердама розглядає скаргу музеїв анексованого Криму на рішення щодо повернення Україні "скіфського золота", яке виставляли у Німеччині та Нідерландах. Скарби, за які точиться суперечка, - у галереї DW.

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