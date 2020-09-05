Ахтем Чийгоз - український кримськотатарський політик, переслідується окупаційною владу Криму. На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "Ахтем Чийгоз".

Ахтем Чийгоз є заступником голови Меджлісу кримськотатарського народу, починаючи від 2008 року. Російські силовики затримали Ахтема Чийгоза в січні 2015 року за звинуваченнями в "організації масових заворушень". 2017 року російський суд в анексованому Криму засудив Ахтема Чийгоза до 8 років колонії суворого режиму. У жовтні 2017 року Ахтема Чийгоза видали Туреччині. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.