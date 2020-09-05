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Ахтем Чийгоз

Ахтем Чийгоз - український кримськотатарський політик, переслідується окупаційною владу Криму. На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "Ахтем Чийгоз".

Ахтем Чийгоз є заступником голови Меджлісу кримськотатарського народу, починаючи від 2008 року. Російські силовики затримали Ахтема Чийгоза в січні 2015 року за звинуваченнями в "організації масових заворушень". 2017 року російський суд в анексованому Криму засудив Ахтема Чийгоза до 8 років колонії суворого режиму. У жовтні 2017 року Ахтема Чийгоза видали Туреччині. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.

Росія ввела санкції проти депутатів з ЄС, Голосу і Батьківщини

Росія ввела санкції проти депутатів з "ЄС", "Голосу" і "Батьківщини" 05.09.2020

Росія запровадила санкції проти народних депутатів з "Європейської солідарності", "Голосу" і "Батьківщини". Всього у переліку 41 народний депутат.
Чому кримських татар немає у списках обміну полоненими (відео)

Чому кримських татар немає у списках обміну полоненими (відео) 18.02.2020

На території Росії та анексованого Криму утримуються 87 незаконно ув'язнених українців. Понад 70 з них - це кримські татари. Втім, коли справа доходить до великих обмінів полоненими, ті у списки не потрапляють. Чому?

Чому кримських татар немає у списках обміну полоненими (22.01.2020) 22.01.2020

На території Росії та окупованого Криму утримуються 87 незаконно ув'язнених українців. Понад 70 з них - це кримські татари. Втім, коли справа доходить до великих обмінів полоненими, ті у списки не потрапляють. Чому?
Забутий Крим? У Берліні дискутували, що робити з анексованим РФ півостровом

Забутий Крим? У Берліні дискутували, що робити з анексованим РФ півостровом 08.11.2019

Як не допустити повзучого визнання статус-кво в анексованому Росією Криму і повернути півострів до порядку денного ЗМІ і громадськості Європи? Про це в Берліні говорили політики і експерти з ФРН і України.
Неділя з'їздів: партії Зеленського і Порошенка оголосили списки на вибори

Неділя з'їздів: партії Зеленського і Порошенка оголосили списки на вибори 09.06.2019

У першій сотні списку партії "Слуга народу" немає Лещенка і Абромавичуса. З "Європейською солідарністю" на вибори ідуть Джемілєв і Чийгоз.
Володимира Балуха побили в сімферопольському СІЗО - Чийгоз

Володимира Балуха побили в сімферопольському СІЗО - Чийгоз 15.09.2018

Співробітники сімферопольського СІЗО сильно побили ув'язненого українського активіста Володимира Балуха, повідомив представник Меджлісу кримськотатрського народу Ахтем Чийгоз.

Чийгоз: Балух дуже погано почувається

Чийгоз: Балух дуже погано почувається 01.09.2018

Стан здоров'я Володимира Балуха, який голодує в Криму, погіршився. Його планують відправити в карцер, повідомив заступник голови Меджлісу кримськотатрсього народу Ахтем Чийгоз.

Українські політв'язні в Росії (Фотогалерея) 23.07.2018

У російському Ростові-на-Дону 23 липня почався судовий розгляд справи українця Павла Гриба, якого звинувачують у тероризмі. Про інших українців, які перебувають за ґратами у РФ, - у фотогалереї DW.
Українські політв'язні в Росії

Українські політв'язні в Росії 23.07.2018

У російському Ростові-на-Дону 23 липня почався судовий розгляд справи українця Павла Гриба, якого звинувачують у тероризмі. Про інших українців, які перебувають за ґратами у РФ, - у фотогалереї DW.
У Криму обвинувачувані у справі 26 лютого отримали умовні терміни

У Криму обвинувачувані у "справі 26 лютого" отримали умовні терміни 19.06.2018

П'ятеро обвинувачуваних у справі щодо масових заворушень, що відбулися в Сімферополі 26 лютого 2014 року, отримали умовні терміни ув'язнення.
У підкомітеті Європарламенту представили звіт про права людини в Україні

У підкомітеті Європарламенту представили звіт про права людини в Україні 24.01.2018

Звільнені з російського ув'язнення заступники голови Меджлісу кримськотатарського народу Ахтем Чийгоз та Ільмі Умеров розповіли євродепутатам про ситуацію з правами людини в Криму.
ЗМІ: Чийгоза та Умерова обміняли на російських агентів

ЗМІ: Чийгоза та Умерова обміняли на російських агентів 29.11.2017

Туреччина обміняла лідерів Меджлісу кримськотатарського народу Ахтема Чийгоза та Ільмі Умерова на двох російських агентів, повідомляють турецькі мас-медіа.
Умеров і Чийгоз продовжать боротьбу за звільнення Криму

Умеров і Чийгоз продовжать боротьбу за звільнення Криму 27.10.2017

Звільнені заступники голови Меджлісу кримськотатарського народу Ільмі Умеров і Ахтем Чийгоз мають намір продовжити боротьбу за деокупацію Криму.
Українські політв'язні в Росії - хто ще перебуває за ґратами

Українські політв'язні в Росії - хто ще перебуває за ґратами 27.10.2017

Росія звільнила із в'язниці заступників голови Меджлісу Ільмі Умерова та Ахтема Чийгоза. Але десятки українців і надалі перебувають за ґратами на території РФ. Про українських заручників Москви - у фотогалереї DW.
Заступники голови Меджлісу Умеров і Чийгоз прибули до Києва

Заступники голови Меджлісу Умеров і Чийгоз прибули до Києва 27.10.2017

Звільнені лідери кримських татар Ільмі Умеров та Ахтем Чийгоз дали прес-конференцію в аеропорту "Бориспіль". Вони заявили, що мають намір невдовзі повернутися до Криму.
Умеров і Чийгоз попросили Ердогана допомогти іншим переслідуваним кримчанам

Умеров і Чийгоз попросили Ердогана допомогти іншим переслідуваним кримчанам 26.10.2017

Звільнені лідери кримських татар Ільмі Умеров та Ахтем Чийгоз зустрілися з президентом Туреччини. Після приїзду в Україну вони хочуть спробувати повернутися до Криму.
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