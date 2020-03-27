Ахметов, Пінчук і Порошенко очолили рейтинг найбагатших від "Forbes Україна"

Видання "Forbes Україна" опублікувало в четвер, 28 травня, рейтинг 100 найбагатших бізнесменів України. Цей перелік публікується вперше з 2016 року. Згідно з оцінкою, список українських доларових мільярдерів очолив власник System Capital Management (SCM) Рінат Ахметов. Його статки оцінено в 2,8 мільярда доларів США, що майже в шість разів менше порівняно з показником пікового 2013 року, зазначає видання.

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На другому місці в списку найбагатших українців опинився власник Interpipe Group Віктор Пінчук. Його статки видання оцінює в 1,4 мільярда доларів. Замикає трійку найбагатших українців експрезидент України, лідер партії "Європейська солідарність" Петро Порошенко, чиї статки також оцінили в 1,4 мільярда доларів.

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Показовим є те, що Порошенко повернувся в список доларових мільярдерів після п'ятирічної відсутності. Ще 2014 року американський журнал Forbes оцінював його статки в 1,3 мільярда доларів, а вже в 2015-му році викреслив його з переліку доларових мільярдерів.

Колишні власники "Приватбанку" теж у списку

Далі в цьогорічному списку "Forbes Україна" йдуть співвласники мережі гіпермаркетів "Епіцентр" подружжя Олександр і Галина Гереги з 1,3 мільярда доларів. На п'ятому місці - ексспіввласник "Приватбанку" Геннадій Боголюбов зі статками в 1,2 мільярда доларів. На 6-му й 7-му місцях опинилися власник агропромхолдингу МХП Юрій Косюк та мажоритарний акціонер компанії Ferrexpo Костянтин Жеваго зі статками в 1,1 мільярда доларів кожен.

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До списку найбагатших українців увійшов і скандальний ексспіввласник "Приватбанку" Ігор Коломойський. Його статки видання "Forbes Україна" оцінила в один мільярд доларів. На 9-му та 10-му місцях - Вадим Новинський і Олександр Ярославський з 810 та 725 мільйонами доларів, порахувало видання.

Останню позицію в рейтингу 100 найбагатших бізнесменів України з порогом відсікання у 95 мільйонів займає співвласник мережі супермаркетів "Таврія В" Борис Музальов.

Сукупний статок сотні найбагатших бізнесменів України видання "Forbes Україна" оцінює в 31 мільярд доларів.