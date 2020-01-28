 Ахметов придбав віллу у Франції за 200 мільйонів євро | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 28.01.2020

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Новини

Ахметов придбав віллу у Франції за 200 мільйонів євро

Рінат Ахметов придбав "найдорожчу у світі віллу" у Франції за 200 мільйонів євро. Її початкова ціна складала 350 мільйонів євро, але попередній власник, компанія Campari Group, продала її із 43-відсотковою знижкою.

Вілла Les Cedres у Французькій Рив'єрі тепер належить Рінату Ахметову

Вілла "Les Cedres" у Французькій Рив'єрі тепер належить Рінату Ахметову

Компанія українського олігарха Ріната Ахметова SCM Holdings Limited придбала віллу Les Cedres у Французькій Рив'єрі. Цю інформацію підтвердили у самій компанії у понеділок, 27 січня,.

"Інвестиційна компанія SCM Holdings Limited оголошує про придбання об'єкта нерухомості, вілли Les Cedres (Франція), у групи Campari. Компанія розглядає актив як довгострокову інвестицію", - йдеться у повідомленні пресслужби SCM.

У серпні 2019 року агенція Bloomberg повідомляла про продаж цієї вілли за 200 мільйонів євро "невказаному покупцю для приватного використання".  Її початкова ціна складала 350 мільйонів євро, тому вілла вважалася найдорожчою у світі. 

Ця вілла була одним з активів, які італійська Campari Group отримала, придбавши французький бренд лікерів Grand Marnier Group у 2016 році. З 1920-х цією віллою володіла сім'я Марньє-Лапостоль. До них власником Les Cedres був бельгійський король Леопольд II.

Вілла оточена ботанічним садом площею 14 гектарів. Вона розташована на півострові між французьким містом Ніцца і Монако. Сусідами Ахметова стали співзасновник Microsoft Corp. Пол Аллен та родина Ферреро. 

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