Афроамериканець Брукс в Атланті помер внаслідок двох пострілів поліції у спину

27-річний афроамериканець Рейшар Брукс помер внаслідок двох пострілів, здійснених поліцейськими у спину в Атланті. Про це свідчать результати медичної експертизи, оприлюднені у неділю, 14 червня, передає агенція Reuters.

Розтин показав, що 27-річний Брукс помер від втрати крові та травм органів, спричинених двома вогнепальними пораненнями. Це вказує, що його вбили, йдеться у повідомленні.

Це сталося 12 червня в американському місті Атланта. Поліція прибула до закусочної за викликом, оскільки Брукс у стані алкогольного сп'яніння заснув за кермом автомобіля, перегородивши дорогу до кафе. Вже на місці події поліцейські перевірили Брукса на наявність алкоголю в організмі, а вже потім намагалися затримати його.

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Як показують записи камер відеоспостереження, Брукс опирався затриманню й відібрав у одного з правоохоронців електрошокер, а потім намагався втекти, кажуть місцеві слідчі. Поліцейські намагалися переслідувати Брукса, і під час втечі той навів на одного з правоохоронців електрошокер. У відповідь поліцейський почав стріляти у Брукса. Пораненого афроамериканця доставили в одну з місцевих лікарень, де той згодом помер.

Через цю подію керівниця місцевої поліції вже склала повноваження. Поліцейського, підозрюваного у вбивстві Брукса, звільнили, а іншого офіцера, причетного до інциденту, відправили в адміністративну відпустку.

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Додаткові заворушення

Смерть Брукса викликала в місті заворушення. Увечері 13 червня учасники акції протесту перекрили одну з автомагістралей та спалили закусочну, поблизу якої стався трагічний інцидент.

Останні кілька тижнів у Атланті, як і в багатьох інших містах США, відбулися численні акції протесту проти расизму та насильства з боку поліції, котрі в США спровокувала загибель афроамериканця Джорджа Флойда в Міннеаполісі.

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