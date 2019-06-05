Африканський Союз призупинив членство Судану в організації

Після розгону акції протестувальників військовими Судану Африканський Союз призупинив членство цієї країни в організації. Ухвалене в четвер, 6 червня, рішення негайно набуло чинності, повідомив один з органів міжнаціонального об'єднання - Рада з питань миру й безпеки - в соціальній мережі Twitter.

Умовою відновлення повноцінного членства Судану в цій організації названо формування перехідного уряду, на чолі якого будуть цивільні. Саме створення такого уряду вважають у Африканському Союзі "єдиним способом вийти з кризи, що склалася".

Опозиція закликає до подальших протестів

Тим часом суданська опозиція підтвердила свій попередній заклик до подальших протестів та актів громадянської непокори. У заклику наголошується, що революція має бути мирною, передає агенція новин dpa.

Як повідомлялося, 3 червня суданські військові здійснили спробу розігнати протестувальників у центрі столиці Судану міста Хартум. За даними організаторів акції, при розгоні застосовувалися бойові набої.

Опозиція та близька до неї Спілка лікарів Судану говорять про щонайменше 108 загиблих унаслідок протистояння. З них 40 тіл було виявлено в річці Ніл. Ще понад 500 людей отримали різноманітні поранення, запевняють представники опозиції. Натомість у міністерстві охорони здоров'я Судану говорять про 61 загиблого під час сутичок між військовими та протестувальниками. У відомстві кажуть про два виявлених у Нілі тіла.

Тим часом представники опозиційного об'єднання профспілок заявили, що армія й силовики й надалі проводять операції проти опозиціонерів у Хартумі та інших містах країнах.

Нагадаємо, 12 квітня внаслідок військового перевороту від влади було усунуто багаторічного президента Судану Омара аль-Башира. Зараз він перебуває у в'язниці. Функції уряду перебрала на себе військова рада. Однак очільники акцій протесту, що були спрямовані проти 75-річного аль-Башира, не прийняли нову владу і закликали до подальшого опору. У столиці країни Хартумі тривали багатотисячні демонстрації, учасники яких вимагали сформувати цивільний перехідний уряд.

15 травня військові та опозиція досягли згоди щодо перехідного періоду та формування спільного тимчасового уряду. Втім, згодом переговори зайшли в глухий кут та були перервані, оскільки військові та опозиціонери не могли визначити, хто саме - військовий чи цивільний - має очолити цей перехідний уряд.

Після подій 3 червня керівники армії заявив, що не будуть сідати за стіл переговорів з опозицією. Утім, згодом під тиском міжнародної спільноти військові визнали готовність до подальших перемовин, але опозиціонери виключили проведення переговорів, звинувативши військових у "вбивствах людей".