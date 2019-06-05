 Африканський Союз призупинив членство Судану в організації | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 06.06.2019

Ми використовуємо файли Cookie, щоб надавати вам персоналізовану інформацію. Більше інформації - в Положеннях про захист персональних даних.

Більше інформації Ок
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

Новини

Африканський Союз призупинив членство Судану в організації

Після кривавого розгону демонстрації опозиції в столиці Судану Африканський Союз призупинив членство цієї країни в спільноті. Тим часом суданська опозиція каже про подальший тиск на неї з боку військових.

Учасники акції протесту в столиці Судану

Учасники акції протесту в столиці Судану

Після розгону акції протестувальників військовими Судану Африканський Союз призупинив членство цієї країни в організації. Ухвалене в четвер, 6 червня, рішення негайно набуло чинності, повідомив один з органів міжнаціонального об'єднання - Рада з питань миру й безпеки - в соціальній мережі Twitter.

Умовою відновлення повноцінного членства Судану в цій організації названо формування перехідного уряду, на чолі якого будуть цивільні. Саме створення такого уряду вважають у Африканському Союзі "єдиним способом вийти з кризи, що склалася".

Опозиція закликає до подальших протестів

Тим часом суданська опозиція підтвердила свій попередній заклик до подальших протестів та актів громадянської непокори. У заклику наголошується, що революція має бути мирною, передає агенція новин dpa.

Як повідомлялося, 3 червня суданські військові здійснили спробу розігнати протестувальників у центрі столиці Судану міста Хартум. За даними організаторів акції, при розгоні застосовувалися бойові набої.

DW.COM

Жорстокі дії сил безпеки Судану проти мирного населення загрожують перехідному процесу в країні, йдеться у заяві восьми країн Євросоюзу. (05.06.2019)

Військові та опозиція в Судані домовилися про трирічний перехідний період після повалення президента Омара аль-Башира. До складу тимчасового уряду увійдуть представники як військових, так і цивільної опозиції. (15.05.2019)

Щонайменше дві особи загинули внаслідок розгону акції протесту в центрі суданської столиці Хартума, повідомляють лікарі. Військові намагалися розблокувати будівлю армійського командування. (03.06.2019)

Під час розгону суданськими військовими мирної акції протесту поблизу будівлі командування армії в центрі Хартума загинули, за даними лікарів, понад 30 людей. Ще сотні осіб отримали різноманітні поранення. (03.06.2019)

Кількість загиблих внаслідок спроби розгону протестувальників у центрі Хартума зросла до 60, повідомили у Спілці лікарів Судану. Військові спростовують застосування сили проти протестувальників. (05.06.2019)

Опозиція та близька до неї Спілка лікарів Судану говорять про щонайменше 108 загиблих унаслідок протистояння. З них 40 тіл було виявлено в річці Ніл. Ще понад 500 людей отримали різноманітні поранення, запевняють представники опозиції. Натомість у міністерстві охорони здоров'я Судану говорять про 61 загиблого під час сутичок між військовими та протестувальниками. У відомстві кажуть про два виявлених у Нілі тіла.

Тим часом представники опозиційного об'єднання профспілок заявили, що армія й силовики й надалі проводять операції проти опозиціонерів у Хартумі та інших містах країнах.

Нагадаємо, 12 квітня внаслідок військового перевороту від влади було усунуто багаторічного президента Судану Омара аль-Башира. Зараз він перебуває у в'язниці. Функції уряду перебрала на себе військова рада. Однак очільники акцій протесту, що були спрямовані проти 75-річного аль-Башира, не прийняли нову владу і закликали до подальшого опору. У столиці країни Хартумі тривали багатотисячні демонстрації, учасники яких вимагали сформувати цивільний перехідний уряд.

15 травня військові та опозиція досягли згоди щодо перехідного періоду та формування спільного тимчасового уряду. Втім, згодом переговори зайшли в глухий кут та були перервані, оскільки військові та опозиціонери не могли визначити, хто саме - військовий чи цивільний - має очолити цей перехідний уряд.

Після подій 3 червня керівники армії заявив, що не будуть сідати за стіл переговорів з опозицією. Утім, згодом під тиском міжнародної спільноти військові визнали готовність до подальших перемовин, але опозиціонери виключили проведення переговорів, звинувативши військових у "вбивствах людей".

Також за темою

Sudan Proteste in Khartum

Розгін акції протесту в Судані: кількість загиблих зросла до 60 05.06.2019

Кількість загиблих внаслідок спроби розгону протестувальників у центрі Хартума зросла до 60, повідомили у Спілці лікарів Судану. Військові спростовують застосування сили проти протестувальників.

Sudan Proteste in Khartum

Число жертв внаслідок розгону акції протесту в Судані перевищило 30 03.06.2019

Під час розгону суданськими військовими мирної акції протесту поблизу будівлі командування армії в центрі Хартума загинули, за даними лікарів, понад 30 людей. Ще сотні осіб отримали різноманітні поранення.

Sudan Protest vor Militärhauptquartier in Khartum

Африканський союз висунув військовим Судану ультиматум 15.04.2019

Якщо військові Судану не передадуть владу цивільній адміністрації, Судан позбавлять членства в Африканському Союзі.

Реклама

Докладно

Операція Оверлорд: американські солдати незадовго до висадки на узбережжі Нормандії 6 червня 1944 року

"День Д" - початок вільної Європи

Як точилися бої у Нормандії між союзницькими військами та нацистами.  

Porsche Macan-Fabrik in Leipzig (picture-alliance/dpa/Jan Woitas)

Чому в Україні низька продуктивність праці? (відео)

Німець виробляє за 17 днів стільки ж, скільки українець за рік, ідеться у дослідженні Світового банку.  

Ukraine DW App iOS Android Nachrichten App

Новинний додаток DW

Отримайте прямо зараз незалежні новини та інформацію про найважливіші теми на Вашому смартфоні, планшеті або годиннику Apple Watch.  

Сервіс

Контакт  

Розсилка  

RSS  

Мобільний Інтернет  