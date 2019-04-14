Африканський союз висунув військовим Судану ультиматум

Африканський Союз (АС) пригрозив призупинити членство Судану в цій організації, якщо упродовж 15 днів Військова рада Судану не самоусунеться від влади, передавши її цивільному уряду. Відповідне попередження АС оприлюднив у понеділок, 15 квітня, передає агенція новин dpa.

Якщо цього не станеться, Судан втратить статус члена АС аж до відновлення конституційного ладу в цій країні, наголосили в організації. Водночас новий суданський цивільний уряд має рахуватися з усіма партіями та відповідати волі народу, йдеться у застереженні. Мета встановлення цивільного правління - проведення "якомога швидше вільних, чесних та прозорих виборів", зазначають у АС.

Нагадаємо, напередодні Військова рада Судану закликала партії країни якомога швидше визначитися зі спільним кандидатом на посаду глави майбутнього цивільного суданського уряду.

Минулого тижня внаслідок військового перевороту від влади було усунуто багаторічного президента Судану Омара аль-Башира. Cвою відставку оголосив також і міністр оборони Судану Авад бен Ауф.

Військова рада оголосила, що з часом владу передадуть цивільному уряду. Перехідний період, за рішенням Військової ради, котра перебуватиме на чолі країни, має тривати два роки.

Очільники акцій протесту, що були спрямовані проти 75-річного аль-Башира, не прийняли нову владу і закликали до подальшого опору. У столиці країни Хартумі пройшли багатотисячні демонстрації, учасники яких вимагали сформувати цивільний перехідний уряд. Під час останніх демонстрацій щонайменше 16 осіб загинули від куль поліцейських.