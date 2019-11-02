Афганістан, США і таліби домовились про обмін полоненими

Уряд Афганістану готовий до обміну полоненими між радикальним ісламістським угрупованням "Талібан" і США. Про це у вівторок, 12 листопада, заявив у Кабулі афганський президент Ашраф Гані.
За його словами, Афганістан звільнить трьох чільних талібів, серед яких брат керівника групи екстремістів "мережа Хаккані" Анас Хаккані. Керівництво цієї групи також належить до керівної ланки талібів, передає агенція новин dpa.
Анаса Хаккані спецслужби Афганістану змогли затримати в жовтні 2014 року на сході країни. До свого затримання він займався фінансовими питаннями мережі екстремістів, зокрема надходження коштів з країн Перської затоки.
За словами Гані, умовою звільнення є те, що таліби дадуть волю двом викраденим професорам, які працювали в Американському університеті в Кабулі. Один із заручників - Кевін Кінг - громадянин США. Його колега Тімоті Вікс має австралійське громадянство.
Обох професорів таліби захопили у серпні 2016 року. Раніше нерідко з'являлися повідомлення про істотне погіршення стану здоров'я Кевіна Кінга.
Чимало спостерігачів дотримуються думки, що нинішні перемовини свідчать про відновлення переговорного процесу між талібами та США, котрий Трамп скасував у вересні цього року.
-
Модерний Афганістан - у минулому
Студентки медицини
Дві студентки медицини з університету Кабула разом зі своєю професоркою (на фото праворуч) розглядають гіпсовий зліпок частини людського тіла. Фотографію було зроблено в 1962 році. Тоді було само собою зрозумілим, що жінки брали участь в громадському житті Афганістану, а також мали доступ до освіти.
-
Модерний Афганістан - у минулому
Шик на вулицях столиці
Дві по-західному вдягнені жінки у жовтні 1962 року виходять зі студійної будівлі радіостанції "Радіо Кабул" в афганській столиці. Після того, як у середині 1990-тих років владу у країні захопили фундаменталісти з "Талібану", жінки змушені були закрити волосся хусткою та вдягти бурку.
-
Модерний Афганістан - у минулому
Рівні права для всіх
У середині 1970-тих років студентки Політехнічного університету в Кабулі були абсолютно звичайною картиною. Років 20 потому жінки більше не мали права там навчатись. Усе змінилось після падіння "Талібану" в 2001 році. І з січня 2003-го у конституції країни записано, що жінки мають рівне з чоловіками право на освіту.
-
Модерний Афганістан - у минулому
Зародження інформатики
Радянська викладачка проводить заняття у Політехнічному інституті в Кабулі - і розповідає афганським студенткам та студентам про тогочасне становище комп’ютерних технологій. Протягом десяти років постійної війни в афганських вишах працювало багато радянських викладачів.
-
Модерний Афганістан - у минулому
Студенти поміж собою
Невимушене спільне дозвілля знайомих дівчат і хлопців: студенти у Кабулі в 1981 році. Два роки до того радянські війська увійшли на територію країни. Радянська інтервенція вилилася в десятирічну війну - після відходу радянських військ до влади в країні прийшов "Талібан".
-
Модерний Афганістан - у минулому
Школа для всіх
Афганські дівчата в середній школі в Кабулі за часів радянської інтервенції. Після приходу до влади "Талібану" 1996 року дівчата були відсторонені від занять, а жінкам було відмовлено в доступі до освіти. Вони також не мали права брати участі у професійному житті та не могли займатись якоюсь роботою.
-
Модерний Афганістан - у минулому
Двокласове суспільство - до сьогодні
Мати з дітьми на вулиці Кабула: у вільному одязі та без хустки на голові. Такі картини, як ця, досі можна нечасто побачити в Афганістані. Навіть через 15 років після повалення влади "Талібану" жінки в Афганістані борються за рівність у суспільстві, де домінують чоловіки. Лише один приклад: у всій країні є тільки одна жінка-водійка таксі.
Автор: Естер Фельден, Катерина Каплюк