Афганістан, США і таліби домовились про обмін полоненими

Уряд Афганістану готовий до обміну полоненими між радикальним ісламістським угрупованням "Талібан" і США. Про це у вівторок, 12 листопада, заявив у Кабулі афганський президент Ашраф Гані.

За його словами, Афганістан звільнить трьох чільних талібів, серед яких брат керівника групи екстремістів "мережа Хаккані" Анас Хаккані. Керівництво цієї групи також належить до керівної ланки талібів, передає агенція новин dpa.

Анаса Хаккані спецслужби Афганістану змогли затримати в жовтні 2014 року на сході країни. До свого затримання він займався фінансовими питаннями мережі екстремістів, зокрема надходження коштів з країн Перської затоки.

За словами Гані, умовою звільнення є те, що таліби дадуть волю двом викраденим професорам, які працювали в Американському університеті в Кабулі. Один із заручників - Кевін Кінг - громадянин США. Його колега Тімоті Вікс має австралійське громадянство.

Обох професорів таліби захопили у серпні 2016 року. Раніше нерідко з'являлися повідомлення про істотне погіршення стану здоров'я Кевіна Кінга.

Чимало спостерігачів дотримуються думки, що нинішні перемовини свідчать про відновлення переговорного процесу між талібами та США, котрий Трамп скасував у вересні цього року.