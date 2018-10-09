 Афганці другий день голосують на парламентських виборах | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 21.10.2018

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Новини

Афганці другий день голосують на парламентських виборах

На сотнях дільниць дозволили проголосувати 21 жовтня. Напередодні вони не змогли відкритися або ж відкрилися пізно через низку проблем.

20 жовтня на багатьох виборчих дільницях в Афганістані утворилися чималі черги

20 жовтня на багатьох виборчих дільницях в Афганістані утворилися чималі черги

Чимало громадян Афганістану, які не змогли проголосувати напередодні на парламентських виборах, мають можливість зробити це в неділю, 21 жовтня. Після того, як сотні виборчих дільниць не змогли запрацювати з міркувань безпеки або технічних причин, термін голосування продовжили для 401 дільниці з близько п'яти тисяч, повідомляє агентство новин Reuters.

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В день виборів в Афганістані через атаки терористів загинули або були поранені десятки людей.

Парламентські вибори проходять у 32 провінціях країни. У день виборів рух "Талібан" продовжує напади: загинули вже щонайменше 11 людей. Десятки тисяч силовиків стежать за порядком. (20.10.2018)

На південному сході Афганістану у місті Кандагар стався напад на зустріч за участі місцевих високопосадовців та представників НАТО. Низка джерел підтверджує, що були вбиті начальники поліції та розвідки провінції. (18.10.2018)

У суботу ж проголосували понад три мільйони афганців, при цьому не враховано ще дані з близько 250 дільниць. За інформацією виборчої комісії, надійшло чимало скарг на закриті дільниці, часто - через неявку персоналу. Екстремісти з руху "Талібан" раніше погрожували щодо участі у виборах, які ісламісти вважають "злим процесом". "Виборці, які не змогли проголосувати через технічні проблеми, мають право скористатися своїм голосом", - заявила місія ООН в Афганістані. У країні зареєстровано близько 8,8 мільйона виборців.

Загалом в день голосування загинули та поранені десятки людей. Більшість нападів скоєно в Кабулі. Радикальний ісламістський рух "Талібан" повідомив, що протягом дня було вчинено 318 атак на дільниці, контрольно-пропускні пункти та військові об'єкти Афганістану. В останні тижні перед виборами від нападів "Талібану" загинули щонайменше 10 кандидатів у депутати афганського парламенту. За даними ООН, станом на кінець вересня внаслідок атак на виборчі дільниці чи передвиборні мітинги кандидатів у депутати  загинули щонайменше 126 цивільних, ще 240 осіб зазнали поранень.

Біометричний контроль - частина процесу голосування в Афганістані

Біометричний контроль - частина процесу голосування в Афганістані

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