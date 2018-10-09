Афганці другий день голосують на парламентських виборах

Чимало громадян Афганістану, які не змогли проголосувати напередодні на парламентських виборах, мають можливість зробити це в неділю, 21 жовтня. Після того, як сотні виборчих дільниць не змогли запрацювати з міркувань безпеки або технічних причин, термін голосування продовжили для 401 дільниці з близько п'яти тисяч, повідомляє агентство новин Reuters.

У суботу ж проголосували понад три мільйони афганців, при цьому не враховано ще дані з близько 250 дільниць. За інформацією виборчої комісії, надійшло чимало скарг на закриті дільниці, часто - через неявку персоналу. Екстремісти з руху "Талібан" раніше погрожували щодо участі у виборах, які ісламісти вважають "злим процесом". "Виборці, які не змогли проголосувати через технічні проблеми, мають право скористатися своїм голосом", - заявила місія ООН в Афганістані. У країні зареєстровано близько 8,8 мільйона виборців.

Загалом в день голосування загинули та поранені десятки людей. Більшість нападів скоєно в Кабулі. Радикальний ісламістський рух "Талібан" повідомив, що протягом дня було вчинено 318 атак на дільниці, контрольно-пропускні пункти та військові об'єкти Афганістану. В останні тижні перед виборами від нападів "Талібану" загинули щонайменше 10 кандидатів у депутати афганського парламенту. За даними ООН, станом на кінець вересня внаслідок атак на виборчі дільниці чи передвиборні мітинги кандидатів у депутати загинули щонайменше 126 цивільних, ще 240 осіб зазнали поранень.