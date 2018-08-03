 Афганські силовики повернули контроль над більшою частиною міста Газні | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 14.08.2018

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Новини

Афганські силовики повернули контроль над більшою частиною міста Газні

Армії та силовикам вдалося витіснити талібів з більшої частини міста Газні. У ООН говорять про понад сотню загиблих та поранених цивільних унаслідок боїв за місто.

Афганістан

Бої точаться переважно в передмісті Газні

Урядові сили повернули під свій контроль більшу частину міста Газні на сході Афганістану, яке було атаковане бойовиками радикального руху "Талібан". Про це в вівторок, 14 серпня, заявили як представники місцевої влади, так і речник союзних до афганського уряду американських військових. За словами речника військ США, хоч у місті ще залишилося незначні сили бойовиків "Талібану", але вони вже не становлять значної загрози, передає інформагенція Reuters.

Раніше представники місцевої влади наголошували, що бої в центрі міста вже припинилися, й збройні сутички точаться переважно в передмісті, повідомляє агенція новин dpa. Попри це, урядові сили просуваються вперед повільно й обережно, щоб уникнути ще більших втрат серед цивільного населення.

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Під час боїв у провінції Газні близько сотні солдатів загинули або зникли, повідомляють представники афганської армії. Збройні сутички силовиків із талібами тривають вже четверту добу. (13.08.2018)

Троє військових НАТО загинули в Афганістані внаслідок атаки терориста-смертника. Усі вони були громадянами Чехії. Іще один член місії Альянсу та двоє афганських військових були поранені. (05.08.2018)

Унаслідок запеклих боїв з талібами за східне афганське місто Газні загинуло не менше 130 осіб, з яких близько 30 - цивільні. У Кабулі сподіваються якнайшвидше звільнити місто від талібів. (13.08.2018)

Тим часом в Офісі ООН з координації гуманітарних питань (OCHA) повідомили, що з початку запеклих боїв за місто Газні, які розпочались 10 серпня, загинуло або отримало поранення від 110 до 150 цивільних. Напередодні, 13 серпня, уряд в Кабулі повідомляв про як мінімум 100 загиблих військових та 30 цивільних у Газні.

За словами багатьох очевидців, у місті згоріло багато автівок та будинків. На вулицях та дорогах лежать тіла загиблих.

Новий удар талібів

Поки урядові сили намагаються відбити в талібів Газні, бойовики руху завдали нового потужного удару на півночі країни у провінції Фар'яб. Тут вони атакували базу урядових військ, де захопили танки й боєприпаси. Під час нападу загинуло не менше 10 урядових військовослужбовців, десятки інших потрапили в полон. Втрати нападників - 30 осіб.

На тлі активізації дій талібів США вирішили вдатися до посилення повітряних ударів по позиціях та об'єктах талібів у Афганістані, щоб змусити ісламістів сісти за стіл переговорів з урядом.

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