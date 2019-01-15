 Афганський міністр внутрішніх справ подав у відставку | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 19.01.2019

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Новини

Афганський міністр внутрішніх справ подав у відставку

Через 27 днів після призначення на посаду міністр внутрішніх справ Афганстану Амрулла Салех вирішив подати у відставку.

Асадулла Халід та Амрулла Салех (праворуч) стали міністрами менше місяця тому

Асадулла Халід та Амрулла Салех (праворуч) стали міністрами менше місяця тому. Останній вже подав у відставку

Міністр внутрішніх справ Афганістану Амрулла Салех у суботу, 19 січня, подав у відставку - лише через 27 днів після призначення на посаду. Про це повідомляє агенція dpa з посиланням на речника міністерства.

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Берлін з'ясовує у Вашингтона деталі щодо рішення про виведення американських військових з Афганістану. Виведення американських солдатів з Сирії також не було погоджено з ФРН. (21.12.2018)

Президент США Дональд Трамп ухвалив рішення вивести з Афганістану істотну частину дислокованих там військ. Імовірно, чисельність американських військових скоротиться вдвічі. (21.12.2018)

За даними афганських ЗМІ, Салех залишив посаду, щоб підтримати передвиборну кампанію чинного президента Афганістану Ашрафа Гані. Як повідомліяє агенція Reuters, Салех може претендувати на посаду віце-президента. Президентські вибори мають відбутися в країні 20 липня 2019 року.

Раніше Салех очолював афганську спецслужбу NDS. Його вважають прихильником жорсткої боротьби з екстремістським угрупованням "Талібан" та критиком пакистанських спецслужб.

Під час короткого перебування на чолі міністерства внутрішніх справ він оголосив про низку заходів, покликаних "відновити гідність поліції". Зокрема, Салех заборонив правоохоронцям поширювати у соціальних мережах інформацію про поліцейські операції.

  • Жінки вивчають медицину в Афганістані

    Модерний Афганістан - у минулому

    Студентки медицини

    Дві студентки медицини з університету Кабула разом зі своєю професоркою (на фото праворуч) розглядають гіпсовий зліпок частини людського тіла. Фотографію було зроблено в 1962 році. Тоді було само собою зрозумілим, що жінки брали участь в громадському житті Афганістану, а також мали доступ до освіти.

  • Жінки на вулицях Кабула

    Модерний Афганістан - у минулому

    Шик на вулицях столиці

    Дві по-західному вдягнені жінки у жовтні 1962 року виходять зі студійної будівлі радіостанції "Радіо Кабул" в афганській столиці. Після того, як у середині 1990-тих років владу у країні захопили фундаменталісти з "Талібану", жінки змушені були закрити волосся хусткою та вдягти бурку.

  • Студентки в Кабулі

    Модерний Афганістан - у минулому

    Рівні права для всіх

    У середині 1970-тих років студентки Політехнічного університету в Кабулі були абсолютно звичайною картиною. Років 20 потому жінки більше не мали права там навчатись. Усе змінилось після падіння "Талібану" в 2001 році. І з січня 2003-го у конституції країни записано, що жінки мають рівне з чоловіками право на освіту.

  • Зародження інформатики

    Модерний Афганістан - у минулому

    Зародження інформатики

    Радянська викладачка проводить заняття у Політехнічному інституті в Кабулі - і розповідає афганським студенткам та студентам про тогочасне становище комп’ютерних технологій. Протягом десяти років постійної війни в афганських вишах працювало багато радянських викладачів.

  • Студенти в Кабулі

    Модерний Афганістан - у минулому

    Студенти поміж собою

    Невимушене спільне дозвілля знайомих дівчат і хлопців: студенти у Кабулі в 1981 році. Два роки до того радянські війська увійшли на територію країни. Радянська інтервенція вилилася в десятирічну війну - після відходу радянських військ до влади в країні прийшов "Талібан".

  • Школярки в Афганістані

    Модерний Афганістан - у минулому

    Школа для всіх

    Афганські дівчата в середній школі в Кабулі за часів радянської інтервенції. Після приходу до влади "Талібану" 1996 року дівчата були відсторонені від занять, а жінкам було відмовлено в доступі до освіти. Вони також не мали права брати участі у професійному житті та не могли займатись якоюсь роботою.

  • Мати з дітьми в Кабулі

    Модерний Афганістан - у минулому

    Двокласове суспільство - до сьогодні

    Мати з дітьми на вулиці Кабула: у вільному одязі та без хустки на голові. Такі картини, як ця, досі можна нечасто побачити в Афганістані. Навіть через 15 років після повалення влади "Талібану" жінки в Афганістані борються за рівність у суспільстві, де домінують чоловіки. Лише один приклад: у всій країні є тільки одна жінка-водійка таксі.

    Автор: Естер Фельден, Катерина Каплюк


DW.COM

Модерний Афганістан - у минулому

Враження з іншого часу - та іншого світу. По-західному вдягнені та не прикриті хустками - такими були жінки в Кабулі в 1967 році. Інформаційне агентство dpa оприлюднило історичні знімки. (24.08.2015)  

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