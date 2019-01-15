Афганський міністр внутрішніх справ подав у відставку

Міністр внутрішніх справ Афганістану Амрулла Салех у суботу, 19 січня, подав у відставку - лише через 27 днів після призначення на посаду. Про це повідомляє агенція dpa з посиланням на речника міністерства.

За даними афганських ЗМІ, Салех залишив посаду, щоб підтримати передвиборну кампанію чинного президента Афганістану Ашрафа Гані. Як повідомліяє агенція Reuters, Салех може претендувати на посаду віце-президента. Президентські вибори мають відбутися в країні 20 липня 2019 року.

Раніше Салех очолював афганську спецслужбу NDS. Його вважають прихильником жорсткої боротьби з екстремістським угрупованням "Талібан" та критиком пакистанських спецслужб.

Під час короткого перебування на чолі міністерства внутрішніх справ він оголосив про низку заходів, покликаних "відновити гідність поліції". Зокрема, Салех заборонив правоохоронцям поширювати у соціальних мережах інформацію про поліцейські операції.