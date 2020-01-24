 Аушвіц. Шокуюча історія | Політичні новини з Європи: аналітика, прогнози, коментарі | DW | 25.01.2020

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Європа

Аушвіц. Шокуюча історія

По всьому світу в Міжнародний день пам'яті жертв Голокосту згадують про злочини нацистів. 27 січня 1945 року радянська армія звільнила в'язнів концтабору Аушвіц. Побачене було незбагненно шокуючим. 

У нацистському таборі Аушвітц було вбито понад мільйон євреїв та представників інших національностей

У нацистському концтаборі Аушвітц було вбито понад мільйон євреїв та представників інших національностей

Меморіал колишнього німецького концентраційного табору Аушвіц на півдні Польщі, починаючи з дня його відкриття 1947 року, відвідали понад 25 мільйонів людей. Приблизно у 50 кілометрах на захід від Кракова на околицях містечка Освенцим до 1945 року розміщувався величезний табір смерті. Нині на цьому місці державний музей і меморіал. 

Найбільший нацистський табір смерті складався з трьох центральних таборів і різних за розміром суміжних таборів - все це вкупі являло собою небачену за масштабами машину зі знищення людей. Усі ключові факти про табір Аушвіц і про містечко Освенцим, про історію і відповідальність за майбутнє - в огляді DW.

1.    Місто Освенцим (німецькою - Аушвіц)
Містечко Освенцим має давню і строкату історію, яка вартує уваги і без огляду на той факт, що саме тут німецькі нацисти розмістили найбільший табір смерті Аушвіц-Біркенау. Є в історії польського міста і габсбурзький період, є і період, коли Освенцимське князівство належало до Королівства Богемія, а також прусський період. 

Коли 1900 року в Освенцимі з'явилася залізнична станція, це стало поштовхом до економічного розвитку. Численним заробітчанам, які прибували на роботу у навколишні промислові райони Верхньої Сілезії, потрібне було житло. Їх розміщували у нових кам'яних будинках і в дерев'яних бараках. Саме ці будівлі і стали згодом базою концентраційного табору, організованого німецькими нацистами після захоплення Польщі. 

Освенцим був окупований невдовзі після нападу Третього Рейху на Польщу 1939 року. Вже 1940 року CC на чолі з Гайнріхом Гіммлером (Heinrich Himmler) без великих зусиль переоблаштувала територію на концтабір. Спершу був табір Аушвіц-1, а невдовзі і значно більший за розмірами табір масового знищення Аушвіц-Біркенау (Аушвіц-2).

Скульптура на площі у центрі Освенцима

Скульптура на площі у центрі Освенцима (архівне фото)

2.    Єврейське населення

До Другої світової війни приблизно половина з 14 тисяч жителів Освенцима були юдейського віросповідання. Через міграцію перед Другою світовою війною частка єврейського населення значно зросла, а відсоток етнічних німців був незначний. Після окупації Польщі німецькими нацистами восени 1939 року картина різко змінилася. 

Єврейське населення стало жертвою нацистської політики "расового очищення" і мусило поступитися місцем переселеним німцям. Євреїв ізолювали у гетто в історичному центрі міста, де вони жили в дуже скрутних умовах. Починаючи з 1940 року, багатьох з них СС відправила на примусову роботу на будівництві і розширенні майбутнього концтабору. 

3.    Стратегічний вузол 

Освенцим був розташований у стратегічно важливому для нацистів місці, тут був ключовий залізничний вузол на східних окупованих територіях. Берлінські штаби СС та Головного управління імперської безпеки побачили в цьому місці всі передумови для запланованого масового транспортування євреїв у табори смерті з територій "Старого Рейху", тобто з регіонів Німеччини в кордонах 1937 року. 

Відповідальним за організацію масового транспортування депортованих у табори смерті на сході був оберштурмбаннфюрер СС Адольф Айхман (Adolf Eichmann). Саме він був уповноважений Головним управлінням імперської безпеки готувати аналітичні довідки для "ванзейської конференції" 20 січня 1942 року. На цій конференції, після лише півторагодинних консультацій, було затверджено план масового вбивства євреїв, або - як казали нацисти - "остаточного вирішення єврейського питання".

4.    Система таборів

Аушвіц був сьомим концтабором нацистів, слідом за Дахау, Заксенгаузеном, Бухенвальдом, Флоссенбюргом, Маутгаузеном і жіночим табором Равенсбрюк - і з величезним відривом найбільшим з них. Після рішень ванзейської конференції, починаючи з весни 1942 року, концтабір Аушвіц був розбудований як місце систематичного вбивства незбагненних масштабів. 

Прибуття депортованих до табору Аушвіц. Липень 1944 року

Прибуття депортованих з Угорщини євреїв до табору Аушвіц. Липень 1944 року

5.    Фабрика смерті

Навесні 1943 року в експлуатацію на території розширеного табору Аушвіц-Біркенау було введено додаткові печі в крематоріях. Функціональність нового устаткування перевірили на першій "пробній" партії жертв: 1100 чоловіків, жінок і дітей були спалені після того, як вони померли в муках у газових камерах, які було наповнено отруйним газом "Циклон Б". Їхній прах було розвіяно над навколишніми озерами. Саме так протягом наступних років масово вбивали євреїв. 

Керівник будівельних робіт в Аушвіці, оберштурмбаннфюрер СС Карл Бішоф (Karl Bischof) рапортував до Берліна: "Відтепер протягом 24 годин можна спалювати у крематоріях до 4756 трупів". Аби прискорити селекцію новоприбулих до табору, було побудовано перон на три колії, який і донині можна побачити у музеї під відкритим небом Аушвіц-Біркенау. Більш як дві третини новоприбулих - насамперед старих, хворих, жінок і маленьких дітей - вбивали відразу, скеровуючи до газових камер.

6.    Кількість жертв

Один з бараків концтабору

Один з бараків концтабору Аушвіц-Біркенау

Більшість науковців оцінюють кількість жертв Голокосту у понад п'ять мільйонів людей. Приблизно п'ята частина з них загинули в концтаборі Аушвіц-Біркенау. 90 відсотків жертв у цьому таборі смерті були євреями, насамперед з Угорщини, Польщі, Італії, Бельгії, Франції, Нідерландів, Греції, Хорватії, Радянського Союзу, Австрії і Німеччини. Серед жертв були також сінті і рома, гомосексуали, інваліди, свідки Єгови - члени католицького опору та інші дисиденти. 

7.    Звільнення в'язнів концтабору

Коли 27 січня 1945 року на територію концтабору зайшли частини радянської армії, солдатам відкрилася жахлива картина: вижили лише близько семи тисяч виснажених і тяжкохворих в'язнів. Близько 500 з них були діти. Мало хто з визволених міг самостійно стояти на ногах, багато хто апатично лежав на підлозі або на нарах. Вони просто були надто слабкими для пішого маршу на захід в умовах морозної зими, до якого наглядачі СС змусили десятки тисяч інших в'язнів. 

Підрозділи СС перед відступом намагалися поспіхом замести сліди масових злочинів: папки з документами, картотеки, довідки про смерть - все це спалювалося. Збереглися лише поодинокі документи і фото. Більшість бараків, газових камер крематоріїв були підірвані. 

8.    Меморіал Аушвіц-Біркенау

Наприкінці 1946 року радянська окупаційна влада передала територію колишнього табору у відання польської влади. 1947 року - з ініціативи колишніх в'язнів - було створено "Державний музей Аушвіц-Біркенау". Відповідне рішення ухвалив польський парламент. Вже в перший рік музей відвідали 170 тисяч людей. Останнім часом річна кількість відвідувачів становить близько двох мільйонів. З 1979 року меморіал входить до списку світової культурної спадщини ЮНЕСКО. 

9.    Міжнародний день пам'яті жертв Голокосту
Щороку 27 січня, у день річниці звільнення концтабору Аушвіц, по всьому світі вшановують пам'ять жертв Голокосту. Цього дня пам'ятні урочистості щороку відбуваються і в Бундестазі. Починаючи з 2005 року, цей день пам'яті є міжнародним. 

Дивитись відео 07:33

75 років звільнення концтабору "Аушвіц": свідчення уцілілих українських в'язнів (24.01.2020)

  • Ворота з написом Праця звільняє

    Табір смерті "Аушвіц"

    Ворота з написом "Праця звільняє"

    Вхід на територію колишнього концтабору "Аушвіц 1". Комплекс поблизу польського міста Освенціма складався з трьох головних таборів: "Аушвіц 1", "Аушвіц 2" та "Аушвіц 3". Перший табір, який створили 1940 року, згодом став адміністративним центром усього комплексу. Охороняли в'язнів війська СС з дивізії "Мертва голова".

  • В таборі Аушвіц 1

    Табір смерті "Аушвіц"

    В одному з адміністративних приміщень

    Ув'язнені табору "Аушвіц 1" повинні були працювати. Виснажлива робота і недоїдання стали причиною загибелі багатьох бранців.

  • Камера ув'язненого в таборі Аушвіц 1

    Табір смерті "Аушвіц"

    В одній з камер

    Ув'язнених морили голодом та запроторювали до камер, де було місце тільки стояти. А ще - кидали в герметичні карцери, в яких люди помирали від нестачі повітря, а також катували та розстрілювали. У 1941 році в таборі "Аушвіц 1" провели досліди з отруєння групи ув'язнених газом. Результати назвали успішними…

  • Одяг ув'язненого

    Табір смерті "Аушвіц"

    Нашивки

    Ув'язнених в концтаборах поділяли на різні категорії, відповідно до яких вони повинні були носити нашивки на уніформі. Наприклад, рожевий трикутник - гомосексуал, червоний - політв'язень. Така нашивка, як на цій фотографии, свідчила про єврейське походження бранця.

  • У таборі Аушвіц 2

    Табір смерті "Аушвіц"

    Табір "Аушвіц 2"

    Бараки майже не збереглися. Більшість з них нашвидкоруч збивали з дошок та колод. Про те, що тут були бараки, зараз нагадуються тількі димарі.

  • Всередині барака

    Табір смерті "Аушвіц"

    Всередині барака

    В одноповерхових дерев'яних бараках табору "Аушвіц 2" утримували сотні тисяч євреїв, поляків, росіян, українців, білорусів, синті та ромів, а також ув'язнених інших національностей.

  • Табір Аушвіц 2

    Табір смерті "Аушвіц"

    Табір смерті

    Новоприбулих ділили на дві групи. Тих, кто потрапляв в першу групу, а їх була більшість, практично одразу відправляли в газові камери. Така доля чекала на всіх, хто був непридатний до виснажливої роботи: дітей, жінок, людей похилого віку...

  • Табір Аушвіц 2

    Табір смерті "Аушвіц"

    Рабська праця

    Друга група ув'язнених вирушала на примусові роботи - на різноманітні промислові підприємства. Більшість з них помирали від виснажливої праці, жорстоких побоїв та хвороб.

  • До медиків

    Табір смерті "Аушвіц"

    До "медиків"

    Ще одну групу новоприбулих в "Аушвіц 2" відсилали до місцевих "лікарів", які проводили над бранцями експерименти.

  • На території табору Аушвіц 2

    Табір смерті "Аушвіц"

    Обслуга

    Частина жінок в таборі "Аушвіц 2" безпосередньо підпорядковувалась нацистам, які використовували їх як рабинь.

  • Фотографії убитих

    Табір смерті "Аушвіц"

    Голокост

    Коли розповідають про табір смерті "Аушвіц-Біркенау", перш за все мають на увазі "Аушвіц 2". Саме на його території нацисти започаткували практику масових вбивств у небачених доти масштабах. Саме тут було знищено понад мільйон євреїв.

  • Дорога смерті

    Табір смерті "Аушвіц"

    Дорога смерті

    Ув'язнених привозили в "Аушвіца" у переповнених товарних вагонах. Багато хто помирав дорогою - від холоду, голоду та хвороб.

  • Особисті речі бранців

    Табір смерті "Аушвіц"

    В музеї

    В музеї на місці табору "Аушвіц-Біркенау" можна побачити вцілілі речі бранців, а також архівні фотографії.

  • Печі в одному з крематоріїв

    Табір смерті "Аушвіц"

    Печі, в яких спалювали тіла

    В "Аушвіці" були як газові камери, так і крематорії. Коли потужностей крематоріїв не вистачало, тіла отруєних газом людей спалювали у ровах.

  • В таборі Аушвіц 3

    Табір смерті "Аушвіц"

    Величезна територія

    "Аушвіц 3" - це група невеликих таборів, що створювалися при фабриках і копальнях навколо усього комплексу. Трудові табори регулярно відвідували лікарі, які відбирали слабких і хворих для газових камер.

  • Табір Аушвіц 1

    Табір смерті "Аушвіц"

    Звільнені

    27 січня 1945 року майор Анатолій Шапіро одним з перших увійшов у Освенцім. Його загін з боями прорвався до концтабору і розмінував підступи до нього. Командир Шапіро відкрив ворота табору смерті "Аушвіц 1" та звільнив в'язнів.

  • Що було далі

    Табір смерті "Аушвіц"

    Що було далі

    Після звільнення концтабору радянськими військами частину бараків і будівель "Аушвіца 1" стали використовувати як шпиталь для ув'язнених. Згодом до 1947 року частину табору переобладнали на в'язницю НКВС та міністерства громадської безпеки Польщі.

  • Державний музей Аушвіц-Біркенау

    Табір смерті "Аушвіц"

    Державний музей "Аушвіц-Біркенау"

    1947 року на території колишнього табору смерті організували музей, а у 1979 році меморіальний комплекс внесли у перелік Світової спадщини ЮНЕСКО. Щороку в музей приїжджають сотні тисяч людей з усього світу.

  • Пам'ятна плита

    Табір смерті "Аушвіц"

    Пам'ятна плита

    Табір звільнили 27 січня 1945 року радянськими військами. В наш час 27 січня - Міжнародний день пам'яті жертв Голокосту.

  • Аушвіц 2: Колючий дріт

    Табір смерті "Аушвіц"

    Число жертв

    Точну кількість загиблих у "Аушвіці" з'ясувати неможливо, оскільки багато документів знищені. Більшість сучасних істориків вважають, що в "Аушвіці" знищили майже півтора мільйона людей. Більшість із них - євреї.

    Автор: Дар'я Брянцева, Юлія Куценко


DW.COM

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Докладно

У нацистському таборі Аушвітц було вбито понад мільйон євреїв та представників інших національностей

Аушвіц. Шокуюча історія

27 січня 1945 року радянська армія звільнила в'язнів концтабору Аушвіц. Побачене було незбагненно шокуючим.   

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