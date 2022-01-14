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АТО

АТО - антитерористична операція. На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "АТО".

Після того, як проросійські сепаратисти почали захоплювати владу в низці районів Донецької та Луганської областей, Україна в квітні 2014 року оголосила про початок проведення антитерористичної операції. У лютому 2018 року антитерористичну операцію було трансформовано в операцію об'єднаних сил (ООС). Офіційне пояснення її мети - забезпечення національної безпеки й оборони, відсіч та стримування збройної агресії Російської Федерації на території Донецької та Луганської областей. Контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.

Переговори Росія-Захід очима українців на лінії фронту під Донецьком (14.01.2022) 14.01.2022

"Коли починають бомбити, ти біжиш городами і знаєш, де впасти", - розповідає Катерина. Її діти не знають, що таке жити без обстрілів. За 30 метрів від її саду проходить лінія фронту. Репортаж DW з околиць Донецька.

Столтенберг про переговори НАТО-Росія, загрозу з Росії і допомогу Україні (14.01.2022) 14.01.2022

Генсек НАТО Єнс Столтенберг в ексклюзивному інтерв'ю DW розповів про переговори з Росією, можливу допомогу Україні та наслідки для РФ в разі нападу.

Різдвяне диво для дітей загиблих воїнів (06.01.2022) 06.01.2022

На різдвяні свята не хочеться, щоб хтось сумував. Особливо діти. Тому волонтери з цілого світу об'єднуються, щоб подарувати невелике диво українським дітям, які через війну на Донбасі залишилися без батька.
Українські ветеранки про роль жінок на війні (відео)

Українські ветеранки про роль жінок на війні (відео) 14.10.2021

За роки війни на Донбасі бойовий досвід здобули понад 13 тисяч українських жінок. З нагоди Дня захисників і захисниць України DW запитала у двох ветеранок, наскільки дружньою до жінок є українська армія.
Українська поліція розглядає вибух автомобіля в Дніпрі як теракт

Українська поліція розглядає вибух автомобіля в Дніпрі як теракт 15.09.2021

Під час вибуху автомобіля в Дніпрі загинули глава відділу зв'язків зі ЗМІ управління ДСНС у Дніпропетровській області та ветеран АТО. Українська поліція розглядає вибух як теракт.
ЛГБТ в українській армії: історія Влада Мірошниченка (відео)

ЛГБТ в українській армії: історія Влада Мірошниченка (відео) 25.06.2021

Коли війна прийшла в Луганськ, Влад Мірошниченко був ще підлітком. У 20 років він виїхав на підконтрольну територію та вступив у військо. В армії Влад зробив камінг-аут. Каже, життя в окупації навчило цінувати свободу.

Переселенець з Луганська, солдат, відкритий гей: історія Влада Мірошниченка (25.06.2021) 25.06.2021

Влад Мірошниченко з Луганська у 20 років виїхав на підконтрольну територію та вступив у військо. В армії Влад зробив камінг-аут перед товаришами - каже, життя в окупації навчило його цінувати свободу.
Рух українських ЛГБТ-військових: на передовій за рівність прав

Рух українських ЛГБТ-військових: на передовій за рівність прав 23.06.2021

Як це - бути геєм чи лесбійкою в армії? Чому ЛГБТ-люди з бойовим досвідом не дають силової відсічі гомофобам, які атакують правозахисні заходи? І навіщо їм "веселковий" підрозділ у ЗСУ? Репортаж DW.
Українські кадети на Донбасі: як на Луганщині готують майбутніх офіцерів ЗСУ (відео)

Українські кадети на Донбасі: як на Луганщині готують майбутніх офіцерів ЗСУ (відео) 30.05.2021

У 2014 році Луганський військовий ліцей був змушений залишити захоплене бойовиками місто. Втім, з Донбасу кадетський корпус не відступив. Викладачі з нуля відновили роботу в місті Кремінна на Луганщині. Репортаж DW.

Кадетський корпус на Донбасі: як на Луганщині готують майбутніх військових (28.05.2021) 28.05.2021

У 2014 році Луганський військовий ліцей був змушений залишити захоплене бойовиками місто. Утім, з Донбасу кадетський корпус не відступив. Викладачі з нуля відновили роботу навчального закладу у місті Кремінна на Луганщині. Репортаж DW.
У справі про збитий під Луганськом Іл-76 виправдали генерала Назарова

У справі про збитий під Луганськом Іл-76 виправдали генерала Назарова 21.05.2021

Верховний суд України виправдав ексначальника оперативного штабу АТО Віктора Назарова в справі про збитий у 2014 році під Луганськом літак Іл-76.
Чому ДНР та ЛНР ізолюють українців, посилаючись на пандемію (відео)

Чому "ДНР" та "ЛНР" ізолюють українців, посилаючись на пандемію (відео) 28.04.2021

Влада самопроголошених "ДНР" та "ЛНР" блокує роботу більшості пропускних пунктів. Бойовики пояснюють це ситуацією з коронавірусом в Україні. Правозахисники ж переконані: справжня мета - ізолювати українців.

Під приводом пандемії: як у "ДНР" та "ЛНР" ізолюють українців (28.04.2021) 28.04.2021

Влада самопроголошених "ДНР" та "ЛНР" блокує роботу більшості пропускних пунктів на лінії розмежування. Бойовики пояснюють обмеження складною ситуацією з коронавірусом в Україні. Натомість правозахисники переконані: їхня справжня мета - ізолювати українців на окупованих територіях.
Плотницького заочно засудили до довічного ув'язнення за збиття Іл-76 - ЗМІ

Плотницького заочно засудили до довічного ув'язнення за збиття Іл-76 - ЗМІ 16.03.2021

Колишнього ватажка самопроголошеної "ЛНР" Ігоря Плотницького та двох командирів бойовиків заочно засудили до довічного ув'язнення за збитий у 2014 році літак Іл-76 Збройних сил України.
Єдина українська книгарня в Бахмуті під загрозою закриття (відео)

Єдина українська книгарня в Бахмуті під загрозою закриття (відео) 04.01.2021

Дім книги "Еней" - єдина українська книгарня у прифронтовому Бахмуті та одна з небагатьох на Донбасі. Її заснував доброволець АТО Володимир Дериведмідь. Утім, нині майбутнє магазину під загрозою. Дивіться у репортажі DW.
Лікарка з Чернівців про умови, в яких лікують хворих на COVID-19 (відео)

Лікарка з Чернівців про умови, в яких лікують хворих на COVID-19 (відео) 04.01.2021

Лікарка з Чернівців Ольга Кобевко відверто каже про неготовність української медицини до коронавірусу. Через це у неї конфлікт з керівництвом. Про виснажливу боротьбу українських лікарів проти COVID-19 - у репортажі DW.
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