АТО - антитерористична операція. На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "АТО".

Після того, як проросійські сепаратисти почали захоплювати владу в низці районів Донецької та Луганської областей, Україна в квітні 2014 року оголосила про початок проведення антитерористичної операції. У лютому 2018 року антитерористичну операцію було трансформовано в операцію об'єднаних сил (ООС). Офіційне пояснення її мети - забезпечення національної безпеки й оборони, відсіч та стримування збройної агресії Російської Федерації на території Донецької та Луганської областей. Контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.