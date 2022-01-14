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АТО - антитерористична операція. На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "АТО".
Після того, як проросійські сепаратисти почали захоплювати владу в низці районів Донецької та Луганської областей, Україна в квітні 2014 року оголосила про початок проведення антитерористичної операції. У лютому 2018 року антитерористичну операцію було трансформовано в операцію об'єднаних сил (ООС). Офіційне пояснення її мети - забезпечення національної безпеки й оборони, відсіч та стримування збройної агресії Російської Федерації на території Донецької та Луганської областей. Контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.
"Коли починають бомбити, ти біжиш городами і знаєш, де впасти", - розповідає Катерина. Її діти не знають, що таке жити без обстрілів. За 30 метрів від її саду проходить лінія фронту. Репортаж DW з околиць Донецька.
Влад Мірошниченко з Луганська у 20 років виїхав на підконтрольну територію та вступив у військо. В армії Влад зробив камінг-аут перед товаришами - каже, життя в окупації навчило його цінувати свободу.
У 2014 році Луганський військовий ліцей був змушений залишити захоплене бойовиками місто. Втім, з Донбасу кадетський корпус не відступив. Викладачі з нуля відновили роботу в місті Кремінна на Луганщині. Репортаж DW.
У 2014 році Луганський військовий ліцей був змушений залишити захоплене бойовиками місто. Утім, з Донбасу кадетський корпус не відступив. Викладачі з нуля відновили роботу навчального закладу у місті Кремінна на Луганщині. Репортаж DW.
Влада самопроголошених "ДНР" та "ЛНР" блокує роботу більшості пропускних пунктів на лінії розмежування. Бойовики пояснюють обмеження складною ситуацією з коронавірусом в Україні. Натомість правозахисники переконані: їхня справжня мета - ізолювати українців на окупованих територіях.
Лікарка з Чернівців Ольга Кобевко відверто каже про неготовність української медицини до коронавірусу. Через це у неї конфлікт з керівництвом. Про виснажливу боротьбу українських лікарів проти COVID-19 - у репортажі DW.