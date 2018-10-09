Атака смертника на виборчу дільницю в Афганістані: щонайменше 15 загиблих

На виборчій дільниці в афганській столиці Кабулі у суботу, 20 жовтня, через атаку смертника загинули щонайменше 15 людей, повідомила місцева влада. Серед загиблих десятеро цивільних та п'ятеро поліцейських. Понад 25 людей зазнали поранень.

Голосування на виборах до парламенту мало вже завершитися, коли смертник підірвав себе у дільниці на півночі Кабула, але деякі ця дільниця, як і багато інших, була ще відкрита, адже чимало охочих так і не змогли віддати свій голос, передає агенція Reuters. Поки що ніхто не взяв на себе відповідальність за цей теракт, який поки що став найбільшим у день виборів.

Перед цією атакою влада країни повідомила, що загалом в день голосування загинуло та було поранено щонайменше 130 людей. Більшість атак стались у Кабулі, де на той момент було вбито щонайменше четверо людей, повідомляє агенція AFP. У місті Кундуз на півночі країни загинуло троє людей, у східній провінції Нангархар - двоє.

Радикальний ісламістський рух "Талібан" повідомив, що протягом дня було скоєно 318 атак на дільниці, контрольно-пропускні пункти та військові об'єкти Афраністану. В організації закликали людей не йти голосувати, адже вважають ці вибори втручанням у справи країни ззовні.

Станом на 16:00 за місцевим часом голосування було офіційно завершено. Але багато дільниць, які не змогли вчасно відкритися, продовжують працювати. Окрім того, ті дільниці, які відкрились лише після обіду, будуть працювати і в неділю, 21 жовтня. Через хаос Незалежна виборча комісія поки що сама достеменно не знає, скільки дільниць уже завершили роботу на момент офіційного завершення голосування.

На парламентських виборах, які проходять у країні з затримкою майже в три роки, мають право віддати свій голос майже дев'ять мільйонів людей. Протягом місяця до голосування сотні людей загинули та були поранені через теракти.