 Атака на коледж у Фінляндії: одна людина загинула, десять поранених | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 01.10.2019

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Новини

Атака на коледж у Фінляндії: одна людина загинула, десять поранених

Чоловік вбив одну людину та поранив дев'ять у коледжі у фінському місті Куопіо. Поліція затримала нападника, мотиви якого поки невідомі.

Поліцейські машини на місці нападу

Поліцейські машини на місці нападу в Куопіо

Одна людина загинула і ще дев'ятеро отримали поранення внаслідок нападу на професійний коледж у фінському місті Куопіо, що у 330 кілометрах від Гельсінкі, у вівторок, 1 жовтня. Поліцейські поранили та затримали нападника. За даними правоохоронців, він є корінним фіном, під час нападу використовував холодну зброю, а також мав при собі вогнепальну. Мотив нападника поки невідомий.

 

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У новорічну ніч в Манчестері 25-річний чоловік поранив ножем трьох людей, зокрема співробітника транспортної поліції. (01.01.2019)

Поліція застрелила нападника. "Ісламська держава" взяла на себе відповідальність за атаку. За словами глави МВС Франції, справу розслідує кримінальна, а не антитерористична прокуратура. (23.08.2018)

Свідки нападу, яких цитують місцеві ЗМІ, повідомили, що бачили у нападника ніж або довгий меч. Під час нападу був поранений щонайменше один поліцейський. Двоє поранених перебувають у важкому стані, повідомила поліція. Правоохоронці повідомили, що після арешту нападника громадянам нічого не загрожує.

Президент Фінляндії Саулі Нііністе, прем'єр-міністр Антті Рінне, міністри внутрішніх справ та справедливості висловили співчуття жертвам нападу та їхнім родинам. 

За останні 12 років у Фінляндії було скоєно декілька атак на освітні заклади. У 2013 році 16-річний студент зарізав трьох учениць та шкільного прибиральника в торговій школі в місті Оулу. У 2008 році 22-річний чоловік убив 10 людей у школі у Каухайокі та застрелився сам. Роком раніше школяр застрелив вісім людей та самого себе у школі в Йокелі.

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Одна загибла та п'ятеро поранених внаслідок нападу в Лондоні (04.08.2016)

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Одна загибла та п'ятеро поранених внаслідок нападу в Лондоні (04.08.2016)  

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