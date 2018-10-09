 Атака на високопосадовців в Афганістані: загинули начальники поліції та спецслужби | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 18.10.2018

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Новини

Атака на високопосадовців в Афганістані: загинули начальники поліції та спецслужби

На південному сході Афганістану у місті Кандагар стався напад на зустріч за участі місцевих високопосадовців та представників НАТО. Низка джерел підтверджує, що були вбиті начальники поліції та розвідки провінції.

Афганські правоохоронці у Кандагарі (архівне фото)

Афганські правоохоронці у Кандагарі (архівне фото)

Кілька високопосадовців було вбито у четвер, 18 жовтня, у місті Кандагар на південному сході Афганістану, повідомляють ЗМІ з посиланням на представників місцевої влади. Напад скоїв охоронець губернатора, який відкрив вогонь одразу після завершення зустрічі на високому рівні у його палаці, інформує агенція Reuters.

Внаслідок нападу на місці були вбиті начальник поліції Кандагара, генерал Абдул Разек та місцевий керівник національної спецслужби Абдул Мохмін. За іншими даними, від ран у лікарні помер також губернатор провінції Залмай Веза, передає інформагенція AP. Крім того, низка джерел повідомляють, що серед загиблих також афганський журналіст. Утім, більшість джерел підтверджують лише дані щодо загибелі керівників поліції та спецслужби.

Поранення отримали щонайменше 12 людей, серед яких троє американських військових. Командувач військами США та НАТО в Афганістані Скотт Міллер, який також брав участь у зустрічі, не постраждав. За даними представника військ НАТО в Афганістані полковника Кнута Петерса, нападник також загинув.

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Кількість загиблих у результаті теракту на передвиборчому мітингу на північному сході Афганістану зросла до щонайменше 22. Поранення отримали 36 людей. (14.10.2018)

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Відповідальність за напад взяв на себе радикальний ісламістський рух "Талібан", який заявив, що ціллю були Разек та Міллер. "Жорстокий начальник поліції Кандагару був убитий разом із кількома іншими посадовцями", - йдеться у заяві руху.

Інцидент стався за два дні до парламентських виборів у Афганістані. Рух "Талібан" раніше заявляв, що зробить все можливе, щоб завадити проведенню виборів у країні. За даними ООН, у 2017 році в Афганістан у загинули та були поранені 10 тисяч мирних жителів. Упродовж дев'яти місяців 2018 року внаслідок терактів, збройних сутичок та авіаударів загинулиблизько 2800 цивільних. .

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