Атака клонів. Як кандидати на виборах крадуть назви і символіку конкурентів

Їх настільки багато, що президент України Володимир Зеленський записує окреме відеозвернення до виборців, які йому симпатизують. Ідеться про кандидатів у одномандатних округах, шо видають себе за представників президентської партії "Слуга народу". Зеленський, сидячи за кермом електрокару Tesla, закликає глядачів не голосувати за таких "аферистів" та роз'яснює, як визначити у бюлетені справжнього представника політичної сили, до якої президент "дуже добре ставиться".

Його занепокоєння розділяють і експерти. Так, у розмові з DW голова Комітету виборців України (КВУ) Олексій Кошель зазначає: ці вибори стали чи не рекордними за використанням технології "партійних клонів", коли деякі кандидати вводять виборців в оману та паразитують на приналежності до популярних політичних сил. Вони не лише використовують символіку, слогани чи програмні пункти, але й намагаються обдурити виборця за допомогою маніпуляцій із біографічними даними у виборчих бюлетенях, розповідає експерт.

ТОВ замість партії

Найлегше вирахувати конкретну кількість "клонів" у випадках, коли виборців намагаються заплутати під час заповнення виборчих бюлетенів. Так, за даними громадянської мережі "ОПОРА", щонайменше 93 "мажоритарники" вказали у своїх біографічних відомостях назви організацій, які дублюють назви популярних політичних партій, від яких ці кандидати не балотуються.

Партія "Голос" - друга за кількістю "двійників", що створюють ілюзію приналежності до цієї сили

Виконавча директорка громадської мережі "Опора" Ольга Айвазовська підтверджує: це явище стосується передусім саме пропрезидентської політичної сили "Слуга народу". Наприклад, на одному виборчому окрузі у бюлетенях можуть з'явитися кандидати, що працюють у ТОВ "Слуга народу - Зе!" чи ТОВ "СЛУГА НАРОДА" на рівні із кандидатом від партії президента. Утім, виборцям треба уважно вчитатися в інформацію у бюлетені, аби побачити, що йдеться про місце роботи, а не про політичну партію.

Таких різноманітних варіантів використання популярної партійної назви у "ОПОРІ" нарахували більше 40. А у вже згаданому 25-му окрузі у місті Дніпрі, розповідає Айвазовська, балотується одразу шість кандидатів-"двійників" ніби від президентської партії, не рахуючи самого висуванця від політичної сили Зеленського.

На популярності "Слуги народу", таким чином, спробували зіграти 74 кандидати, що балотуються у 55 з 199 одномандатних округів. Ще сім подібних "двійників" використали у своїх біографічних відомостях назву партії "Голос" Святослава Вакарчука, а по одному - "Опозиційного блоку" та "Батьківщини".

Найбільше "клонів" у Дніпропетровській області. Там одночасно балотуються 18 "слуг народу" та по одному представнику "Голосу" та "Батьківщини". Лише у Волинській, Закарпатській та Івано-Франківській областях "двійників" серед мажоритарників у "ОПОРІ" не зафіксували.

Зе імітатори

Ще більш поширеними, за словами експертів, є випадки, коли кандидати використовують дизайн, слогани та програмні пункти популярних партій під час агітації. При цьому і тут більшість "двійників" бере натхнення в розробці агітаційних матеріалів у партії, що висунула Зеленського.

Навіть такі відомі політики як, наприклад, Сергій Лещенко, що йде у Раду самовисуванцем, не цураються використовувати для своїх білбордів характерний зелений колір та називати себе "справжнім слугою народу". При цьому в столичному 220-му окрузі разом із Лещенком балотується представниця президентської політичної сили Анна Бондар.

"Двійників" у Комітеті виборців України фіксують ледь не на кожному окрузі

Через широке використання порахувати кількість подібних випадків спостерігачам набагато складніше. За словами Кошеля, під час цієї парламентської кампанії КВУ фіксує практику копіювання чи наслідування чужої символіки ледь не на кожному окрузі.

Успішне клонування

Не дивно, що навала "клонів" не залишилася без уваги правоохоронців. У МВС повідомили 16 липня, що за фактами використання чужих партійних брендів Національна поліція вже викликала на допит 97 осіб.

Айвазовська зазначає, що теоретично ці випадки підпадають під першу частину 157 статті кримінального кодексу, яка передбачає відповідальність за перешкоджання здійсненню громадянами свого виборчого права, зокрема й шляхом обману. Утім, експертка визнає: довести у суді, що дії порушників й справді перешкоджали здійсненню громадянами своїх виборчих прав, вкрай складно.

За словами Айвазовської, політтехнологи зазвичай вважають використання "двійників" не найефективнішим інструментом політичної боротьби, однак її досвід свідчить - це подекуди допомагає знижувати результати конкурентів. "У 2014 році "клон" Ксенії Ляпіної на столичному 216-ому окрузі відібрав в неї всього 800 голосів, однак цього вистачило, аби програти перше місце", - розповідає експертка.

Але зараз, впевнений Кошель, "двійники" не просто "вбиватимуть" рейтинги конкурентів, але й мають всі шанси самим потрапити у парламент. Експерт застерігає: нинішня передвиборча кампанія є рекордно короткою та беззмістовною, а виборці не встигли нічого дізнатися про кандидатів на своїх округах, чим зараз і намагаються скористатися маніпулятори. "За таких умов ми цілком можемо отримати у Раді декілька "клонів", яких оберуть лише через неуважність виборців", - попереджає Кошель.